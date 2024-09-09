https://ria.ru/20240909/informatsiya-1971443667.html

Запад обнаружил самое опасное оружие России

Запад обнаружил самое опасное оружие России - РИА Новости, 09.09.2024

Запад обнаружил самое опасное оружие России

Известный анекдот про русских танкистов у Рейхстага (вариант — у Капитолия), которые глядят на русский флаг, развевающийся над куполом, и вздыхают "А все-таки,... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T08:00

2024-09-09T08:00

2024-09-09T09:41

сша

франция

россия

павел дуров

сергей кириенко

оон

камала харрис

санкции сша против "россии сегодня" и rt

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Известный анекдот про русских танкистов у Рейхстага (вариант — у Капитолия), которые глядят на русский флаг, развевающийся над куполом, и вздыхают "А все-таки, Вась, информационную войну мы проиграли!", заиграл на днях новыми красками.Очередной пакет санкций прилетел нашему медиахолдингу "Россия сегодня", заперли во Франции основателя Telegram Павла Дурова, а тут еще рупор англосаксонской пропаганды The Wall Street Journal разродился огромным материалом про Сергея Кириенко — оказывается, этот "охотник за американскими умами" собирается воздействовать на президентские выборы в США. Вот делать нам в России больше нечего, честное слово!Вообще-то, мы привыкли, что накануне каждых президентских выборов у вашингтонского режима наступает обострение — там начинают ловить русских шпионов подобно тому, как больной белой горячкой ловит чертей. У них уже и Трамп был русским шпионом, и с Хиллари русские хакеры делали что-то нехорошее. С 2016 года какого только бреда мы не наслушались!Сейчас вот новый приступ с конвульсиями — в The Wall Street Journal полагают, что Сергей Кириенко является куратором тридцати с лишним американских сайтов, а те коварно, под прикрытием невинной новостной повестки вливают идеологический яд в девственные уши рядовых американцев.Например, обращают внимание на инфляцию и бешеный рост цен на продукты и товары первой необходимости в США. Или упоминают неслыханно высокий процент по кредитам и по ипотеке. Ну или вообще замахиваются на святое — высказывают сомнения в необходимости критической расовой теории (согласно которой все белые американцы по гроб жизни должны черным) или в нужности смены пола у маленьких детей.Но, простите, ведь все это суровая жизненная реальность — и инфляция, и смена пола у детей. И миллионам американцев все это ох как не нравится. Они в жизни не сталкивались с таким набором проблем: с одной стороны, обнищание, какого не было со времен нефтяного кризиса в начале 70-х, с другой — совершенно чудовищная пропаганда извращений, ставшая, похоже, главной миссией вашингтонского обкома. Такого комплекта в их истории просто не было — неудивительно, что граждане США в шоке.И тут возникает парадоксальная ситуация: десятки миллионов людей в Штатах пытаются высказываться против политики своего государства, но всех их тут же объявляют русскими шпионами. По этой логике, все, кто не голосовал в 2020-м за Байдена, русские шпионы. И те, кто не хочет голосовать за Камалу Харрис, тоже. У вас там нешпионы-то еще остались? А то выглядит так, будто полстраны копает туннель под Атлантикой, чтобы срочно сообщить в Кремль всю чувствительную информацию — что кушал на ужин Байден-старший и чем конкретно закинулся на этот раз его сын.Одновременно Белый дом провозглашает себя оплотом демократии и защитником свободы слова во всем мире. И чуть что — кидается защищать ее "Джавелинами" и "Томагавками" так, что камня на камне не остается.Весь мир видит эту глубокую шизофрению, которой больна сегодня американская пропаганда. Именно это — а вовсе не коварные происки русских — и делает ее такой беспомощной.Есть ощущение, что в начале СВО на Западе заметно переоценили свои возможности. Там искренне поверили в то, что англосаксонские СМИ сумеют любую ложь выдать за правду, убедить остальной мир в чем угодно и заставить всех поверить в самую подлую и пошлую чушь. Главное — лгать отважно, чтобы никто не успел возразить. Поэтому начались все эти дерзкие кампании по фейкометанию — то Буча, то похищения унитазов русскими солдатами.Врали как не в себя, лезли обсуждать свою ложь в ООН, тиражировали самую несусветную, позорную чушь, не заботясь о малейшем правдоподобии. На этом фоне российская информационная политика действительно выглядела скучновато. Мы объясняли, доказывали, указывали на нестыковки, наш президент лично читал лекции по истории. Все это шло трудно, долго и как-то терялось на фоне лихих кавалерийских налетов записных западных лжецов.Но капля камень точит. Российские газеты и телеканалы говорили правду — а она имеет неоспоримое превосходство над самым хитросочиненным, самым азартным враньем. Западная публика настолько устала от лжи, которую ей лили в уши родные СМИ, что стала все чаще и чаще обращаться к российским источникам. Они читали русский Telegram, они переводили гугл-переводчиком статьи в нашем RIA. И находили там то, чего днем с огнем не могли найти в своих СМИ, — честную информацию о том, что действительно происходит в мире.Голая правда — это самое страшное и неприличное, что только может быть для западных пропагандистов. Они боятся ее буквально как черт ладана — потому что от столкновения с ней рассыпаются все те безумные конструкции, которые они наворотили, рушится весь их выдуманный мир.Американская пропаганда — вместе со своим государством — давно прошла пик своего могущества. Любой образованный, независимо мыслящий человек сегодня видит все ее секреты и обманы, не поддается на ее лесть, не ведется на ее угрозы. И это логично — прежде чем рухнуть, любая империя теряет свое влияние на умы, свое обаяние, свою мягкую силу и становится объектом насмешек и презрения.Все это естественный процесс, и любое слово правды, сказанное в России или Китае, на Кубе или на Украине, во Франции или в США, добивает издыхающего левиафана постправды. Свой посильный вклад в это дело вносят и русские интеллектуалы — сегодня у нас есть все шансы переписать старый анекдот и выиграть свою информационную войну.

https://ria.ru/20240907/voyna-1971143067.html

https://ria.ru/20240906/strategiya-1970826951.html

https://ria.ru/20240812/spetsoperatsiya-1965522930.html

https://ria.ru/20240806/stenin-1964222252.html

https://ria.ru/20240731/zapad-1963028353.html

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сша, франция, россия, павел дуров, сергей кириенко, оон, камала харрис, санкции сша против "россии сегодня" и rt, telegram, аналитика