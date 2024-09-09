https://ria.ru/20240909/artamonov-1971076204.html

Биография Игоря Артамонова

Биография Игоря Артамонова - РИА Новости, 09.09.2024

Биография Игоря Артамонова

Игорь Георгиевич Артамонов родился 14 марта 1967 года в городе Буденновске Ставропольского края. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T04:40

2024-09-09T04:40

2024-09-09T04:59

справки

игорь артамонов

буденновск

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Игорь Георгиевич Артамонов родился 14 марта 1967 года в городе Буденновске Ставропольского края.В 1990 году окончил Московский институт народного хозяйства имени Г.В. Плеханова (ныне Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова) по специальности "Планирование народного хозяйства", в 1999 год – Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации (ныне Российская академия народного хозяйства и государственной службы, РАНХиГС) по специальности "Современный руководитель коммерческого банка". Проходил обучение в Национальном исследовательском университете "Высшая школа экономики" по программе "МВА-Финансы". Обучался по программе развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС.В 1992 году начал работу в Сбербанке России в должности начальника отдела кредитования и экономической работы Буденновского отделения в Ставропольском крае, в 1994 году был назначен заместителем управляющего отделением, в 1996 году занял пост управляющего Буденновским отделением Сбербанка России.В 2000 году Артамонов стал директором управления по организации работы с клиентами Ставропольского, затем Северо-Кавказского банка Сбербанка России.В 2001 году возглавил управление кредитования Северо-Кавказского банка Сбербанка России.В 2003-2004 годах работал во временной администрации по управлению Дальневосточным банком Сбербанка России.В 2004-2007 годах занимал пост заместителя председателя правления Северо-Кавказского банка Сбербанка России.В 2007-2011 годах руководил Западно-Сибирским банком Сбербанка России.В 2011 году занял пост заместителя председателя правления ОАО "Сбербанк России" (сейчас ПАО "Сбербанк").С 2013 года занимал должность вице-президента Сбербанка России – председателя Среднерусского банка.2 октября 2018 года Артамонов был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Липецкой области. 8 сентября 2019 года победил на выборах главы региона с результатом с 67,29% голосов.13 сентября 2019 года вступил в должность губернатора Липецкой области. 28 июня 2024 года партия "Единая Россия" выдвинула Игоря Артамонова кандидатом на выборы губернатора Липецкой области.Член Генерального совета партии "Единая Россия", секретарь Липецкого регионального отделения партии. Награжден орденом Почета (2018), Орденом Александра Невского (2022), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2011).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

буденновск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, игорь артамонов, буденновск