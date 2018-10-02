Путин назначил врио глав Липецкой и Курганской областей

Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь Артамонов во время встречи. 2 октября 2018

Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь Артамонов во время встречи. 2 октября 2018

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил исполняющих обязанности губернаторов Липецкой и Курганской областей. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Соответствующие указы опубликованы на сайте Кремля

Врио главы Курганской области стал Вадим Шумков, который до этого был заместителем губернатора Тюменской области, а Липецкой области — Игорь Артамонов, вице-президент Сбербанка — председатель Среднерусского банка. Оба они — выпускники программы подготовки кадрового управленческого резерва РАНХиГС.

Отставки губернаторов Курганской и Липецкой областей Алексея Кокорина и Олега Королева, решивших покинуть посты, президент принял с формулировкой "по собственному желанию".