Избранный губернатор Липецкой области назвал приоритеты своей работы

ВОРОНЕЖ, 13 сен - РИА Новости. Вступивший в должность главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов назвал приоритетами своей работы создание рабочих мест, повышение доходов населения, решение проблем экологии, благоустройства и нехватки медицинских кадров.

На состоявшихся 8 сентября выборах действующий врио Игорь Артамонов набрал 67,29% голосов избирателей. Явка на выборах составила 47,1%. Избирательная комиссия региона объявила выборы главы администрации Липецкой области состоявшимися и действительными, а в среду постановила зарегистрировать Артамонова в новой должности. Инаугурация Артамонова состоялась в пятницу в Липецком государственном академическом театре драмы имени Л.Н. Толстого.

"Мы должны сосредоточиться на создании рабочих мест, один из самых больших моих приоритетов - это проблема низкой заработной платы. Доходы населения будут приоритетом нашей работы. Большое внимание должно быть уделено медицине: нехватке врачебных кадров. Мы продолжим увеличивать финансирование таких сфер и введем необходимые поддержки медикам", - сказал в выступлении после инаугурации Артамонов.

По его словам, также власти уделят внимание экологическим проблемам региона - "чистого воздуха, чистой воды, обращения с отходами". Кроме того, глава региона обещал продолжить уже начатую работу по благоустройству и дорожному строительству.

"Отдельно я хотел бы отметить и остановиться на открытости власти. Люди должны знать, что власть готова их выслушать и помочь. Они должны чувствовать, что между ними и властью нет вертикали, есть только горизонталь. Мы равны, мы вместе", - заявил Артамонов.