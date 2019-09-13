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РИА Новости

Избранный губернатор Липецкой области назвал приоритеты своей работы

11:34 13.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкИгорь Артамонов
Игорь Артамонов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Игорь Артамонов. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 13 сен - РИА Новости. Вступивший в должность главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов назвал приоритетами своей работы создание рабочих мест, повышение доходов населения, решение проблем экологии, благоустройства и нехватки медицинских кадров.
На состоявшихся 8 сентября выборах действующий врио Игорь Артамонов набрал 67,29% голосов избирателей. Явка на выборах составила 47,1%. Избирательная комиссия региона объявила выборы главы администрации Липецкой области состоявшимися и действительными, а в среду постановила зарегистрировать Артамонова в новой должности. Инаугурация Артамонова состоялась в пятницу в Липецком государственном академическом театре драмы имени Л.Н. Толстого.
"Мы должны сосредоточиться на создании рабочих мест, один из самых больших моих приоритетов - это проблема низкой заработной платы. Доходы населения будут приоритетом нашей работы. Большое внимание должно быть уделено медицине: нехватке врачебных кадров. Мы продолжим увеличивать финансирование таких сфер и введем необходимые поддержки медикам", - сказал в выступлении после инаугурации Артамонов.
По его словам, также власти уделят внимание экологическим проблемам региона - "чистого воздуха, чистой воды, обращения с отходами". Кроме того, глава региона обещал продолжить уже начатую работу по благоустройству и дорожному строительству.
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"Отдельно я хотел бы отметить и остановиться на открытости власти. Люди должны знать, что власть готова их выслушать и помочь. Они должны чувствовать, что между ними и властью нет вертикали, есть только горизонталь. Мы равны, мы вместе", - заявил Артамонов.
Артамонов был назначен врио главы администрации Липецкой области 2 октября прошлого года. Ему 52 года, он родился в городе Буденновске Ставропольского края, окончил Московский институт народного хозяйства имени Г.В. Плеханова (ныне Российский экономический университет им. Плеханова). В 1992 году начал работу в Сбербанке России, в июне 2013 года назначен вице-президентом Сбербанка России - председателем Среднерусского банка. Декларированный годовой доход Игоря Артамонова за 2018 год составил 195,81 миллиона рублей.
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Игорь АртамоновЛипецкая областьПолитика
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