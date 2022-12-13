https://ria.ru/20221213/artamonov-1838253257.html

Путин наградил липецкого губернатора орденом Александра Невского

Путин наградил липецкого губернатора орденом Александра Невского - РИА Новости, 13.12.2022

Путин наградил липецкого губернатора орденом Александра Невского

Президент РФ Владимир Путин наградил губернатора Липецкой области Игоря Артамонова орденом Александра Невского, сообщили в правительстве региона. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T10:46

2022-12-13T10:46

2022-12-13T10:46

игорь артамонов

россия

липецкая область

владимир путин

политика

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ВОРОНЕЖ, 13 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил губернатора Липецкой области Игоря Артамонова орденом Александра Невского, сообщили в правительстве региона."Губернатор Липецкой области награжден орденом Александра Невского. Указ о награждении Игоря Артамонова государственной наградой ранее подписал президент России Владимир Путин. Церемония прошла в Екатерининском зале Кремля. Орден Игорю Артамонову вручил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко", — сообщило правительство в Telegram-канале.Орденом Александра Невского награждаются граждане Российской Федерации, замещающие должности государственной службы, за особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей, в деле укрепления международного авторитета России, обороноспособности страны, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, охраны здоровья и другие заслуги, а также граждане Российской Федерации за высокие личные достижения в различных отраслях экономики, научно-исследовательской, социально-культурной, образовательной и иной общественно полезной деятельности.

https://ria.ru/20221212/dobrovolets-1838167631.html

россия

липецкая область

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Кирилл Волков

игорь артамонов, россия, липецкая область, владимир путин, политика