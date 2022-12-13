Путин наградил липецкого губернатора орденом Александра Невского
Путин наградил губернатора Липецкой области Артамонова орденом Александра Невского
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкГлава администрации Липецкой области Игорь Артамонов
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 13 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил губернатора Липецкой области Игоря Артамонова орденом Александра Невского, сообщили в правительстве региона.
"Губернатор Липецкой области награжден орденом Александра Невского. Указ о награждении Игоря Артамонова государственной наградой ранее подписал президент России Владимир Путин. Церемония прошла в Екатерининском зале Кремля. Орден Игорю Артамонову вручил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко", — сообщило правительство в Telegram-канале.
Орденом Александра Невского награждаются граждане Российской Федерации, замещающие должности государственной службы, за особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей, в деле укрепления международного авторитета России, обороноспособности страны, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, охраны здоровья и другие заслуги, а также граждане Российской Федерации за высокие личные достижения в различных отраслях экономики, научно-исследовательской, социально-культурной, образовательной и иной общественно полезной деятельности.