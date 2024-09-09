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Абрамченко набрала на довыборах в ГД в Ростовской области 75,73% голосов
Абрамченко набрала на довыборах в ГД в Ростовской области 75,73% голосов - РИА Новости, 09.09.2024
Абрамченко набрала на довыборах в ГД в Ростовской области 75,73% голосов
Экс-заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко побеждает на довыборах в Госдуму по одномандатному округу №152 в Ростовской области, набирая... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T01:53
2024-09-09T01:53
2024-09-09T01:53
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Экс-заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко побеждает на довыборах в Госдуму по одномандатному округу №152 в Ростовской области, набирая 75,73% голосов после обработки 100% протоколов, следует из данных ЦИК. Абрамченко ("Единая Россия") набирает 75,73% голосов. Наталья Оськина (КПРФ) набирает 11,28% голосов, Максим Федоров ("Справедливая Россия - за правду") - 4,44% голосов.
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ростовская область, россия, виктория абрамченко, госдума рф, единая россия, кпрф, выборы в россии — 2024, политика
Ростовская область, Россия, Виктория Абрамченко, Госдума РФ, Единая Россия, КПРФ, Выборы в России — 2024, Политика
Абрамченко набрала на довыборах в ГД в Ростовской области 75,73% голосов
Абрамченко побеждает на довыборах в ГД в Ростовской области, набирая 75,73%