https://ria.ru/20240909/abramchenko-1971499994.html

Абрамченко набрала на довыборах в ГД в Ростовской области 75,73% голосов

Абрамченко набрала на довыборах в ГД в Ростовской области 75,73% голосов - РИА Новости, 09.09.2024

Абрамченко набрала на довыборах в ГД в Ростовской области 75,73% голосов

Экс-заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко побеждает на довыборах в Госдуму по одномандатному округу №152 в Ростовской области, набирая... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T01:53

2024-09-09T01:53

2024-09-09T01:53

ростовская область

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выборы в россии — 2024

политика

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Экс-заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко побеждает на довыборах в Госдуму по одномандатному округу №152 в Ростовской области, набирая 75,73% голосов после обработки 100% протоколов, следует из данных ЦИК. Абрамченко ("Единая Россия") набирает 75,73% голосов. Наталья Оськина (КПРФ) набирает 11,28% голосов, Максим Федоров ("Справедливая Россия - за правду") - 4,44% голосов.

https://ria.ru/20240909/turchak-1971499872.html

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ростовская область, россия, виктория абрамченко, госдума рф, единая россия, кпрф, выборы в россии — 2024, политика