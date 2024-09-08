https://ria.ru/20240908/vybory-1971454936.html
В Астраханской и Самарской закрылись избирательные участки
В Астраханской и Самарской закрылись избирательные участки - РИА Новости, 08.09.2024
В Астраханской и Самарской закрылись избирательные участки
Все избирательные участки, работавшие с пятницы для голосования на выборах губернаторов Астраханской и Самарской областей, в воскресение вечером завершили свою... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T19:16
2024-09-08T19:16
2024-09-08T19:16
политика
самарская область
россия
астраханская область
игорь бабушкин
вячеслав федорищев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ/САМАРА, 8 сен - РИА Новости. Все избирательные участки, работавшие с пятницы для голосования на выборах губернаторов Астраханской и Самарской областей, в воскресение вечером завершили свою работу. Единый день голосования проходил в России с 6 по 8 сентября 2024 года. Участки в Астраханской и Самарской областях работали с 8.00 (7.00 мск) 6 сентября и закрылись в 20.00 (19.00 мск) воскресенья. В избиркомах начался подсчет голосов. На пост губернатора Астраханской области претендуют пять кандидатов: Тимофей Щербаков (ЛДПР), Владимир Сухарев ("Родина"), Сергей Севастьянов (КПРФ), Виталий Бахилин ("Новые люди"), Игорь Бабушкин ("Единая Россия"). Голосование в регионе проводилось на 567 постоянных и 13 временных избирательных участках. По данным на 18.00 (17.00 мск), за два часа до закрытия участков, явка избирателей в регионе составила 42,23%. В 2019 году в выборах губернатора Астраханской области, которые проводились один день, приняли участие 33,49% избирателей региона. Как сообщил РИА Новости представитель облизбиркома, существенных нарушений в ходе голосования на текущих выборах зафиксировано не было. В Самарской области на пост главы региона претендуют врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев от "Единой России", депутаты Самарской губернской думы Алексей Лескин (КПРФ) и Михаил Маряхин (партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), депутат Госдумы РФ Владимир Плякин от партии "Новые люди", Степан Соловьев от "Зеленой альтернативы", а также Наталья Бисярина от ЛДПР. На выборах губернатора Самарской области можно было проголосовать на 1766 избирательных участках, 15 из которых были образованы в местах временного пребывания избирателей. Явка на 18.00 (17.00 мск) составила 51,95%. На предыдущих выборах губернатора в 2023 году, которые также длились три дня, итоговая явка составила 53,79%. За время голосования в избирком региона поступило два обращения о возможных нарушениях, оба касаются агитации со стороны кандидатов в губернаторы. По первому обращению, поступившему от избирателя, правоохранительные органы проводят проверку. По второму сообщению избирком провел собственную проверку, в ходе которой не нашел нарушений.
https://ria.ru/20240908/yavka-1971427390.html
https://ria.ru/20240908/golosovanie-1971124974.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, самарская область, россия, астраханская область, игорь бабушкин, вячеслав федорищев, алексей лескин (вице-мэр южно-сахалинска), лдпр, кпрф, единая россия, выборы в россии — 2024
Политика, Самарская область, Россия, Астраханская область, Игорь Бабушкин, Вячеслав Федорищев, Алексей Лескин (вице-мэр Южно-Сахалинска), ЛДПР, КПРФ, Единая Россия, Выборы в России — 2024
В Астраханской и Самарской закрылись избирательные участки
Все избирательные участки в Астраханской и Самарской областях завершили работу
РОСТОВ-НА-ДОНУ/САМАРА, 8 сен - РИА Новости. Все избирательные участки, работавшие с пятницы для голосования на выборах губернаторов Астраханской и Самарской областей, в воскресение вечером завершили свою работу.
Единый день голосования проходил в России с 6 по 8 сентября 2024 года.
Участки в Астраханской и Самарской областях работали с 8.00 (7.00 мск) 6 сентября и закрылись в 20.00 (19.00 мск) воскресенья. В избиркомах начался подсчет голосов.
На пост губернатора Астраханской области претендуют пять кандидатов: Тимофей Щербаков (ЛДПР), Владимир Сухарев ("Родина"), Сергей Севастьянов (КПРФ), Виталий Бахилин ("Новые люди"), Игорь Бабушкин ("Единая Россия").
Голосование в регионе проводилось на 567 постоянных и 13 временных избирательных участках. По данным на 18.00 (17.00 мск), за два часа до закрытия участков, явка избирателей в регионе составила 42,23%. В 2019 году в выборах губернатора Астраханской области, которые проводились один день, приняли участие 33,49% избирателей региона. Как сообщил РИА Новости представитель облизбиркома, существенных нарушений в ходе голосования на текущих выборах зафиксировано не было.
Единый день голосования
В этом году в России прошли около четырех тысяч различных кампаний.
1 из 12
В 21 регионе избирали глав администраций.
2 из 12
В Ханты-Мансийском автономном округе, Ингушетии, Крыму и Кабардино-Балкарии глав выберут региональные парламенты.
3 из 12
Кроме того, в 13 регионах, в том числе в Москве, выбирают депутатов местных законодательных собраний, а в Абакане и Анадыре — глав административных центров.
4 из 12
Явка на выборы через платформу ДЭГ превысила 88 процентов.
5 из 12
Лидерами по явке через ДЭГ стали Республика Марий Эл, Республика Алтай, Липецкая, Вологодская и Костромская области.
6 из 12
На фото: девушка голосует на выборах депутатов в Госсовет республики на избирательном участке № 1205 в Симферополе.
7 из 12
На фото: женщина голосует на избирательном участке в Челябинске.
8 из 12
Никаких серьезных инцидентов, дискредитирующих выборы, в ходе Единого дня голосования не произошло, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
9 из 12
По словам Памфиловой, ЦИК зафиксировал минимальное количество жалоб по поводу нарушений избирательных процедур.
10 из 12
Средства защиты заблокировали порядка 150 тысяч атак на интернет-порталы ЦИК, из них около трех тысяч — высокого уровня.
11 из 12
На фото: девушка голосует на избирательном участке в Волгограде.
12 из 12
В этом году в России прошли около четырех тысяч различных кампаний.
1 из 12
В 21 регионе избирали глав администраций.
2 из 12
В Ханты-Мансийском автономном округе, Ингушетии, Крыму и Кабардино-Балкарии глав выберут региональные парламенты.
3 из 12
Кроме того, в 13 регионах, в том числе в Москве, выбирают депутатов местных законодательных собраний, а в Абакане и Анадыре — глав административных центров.
4 из 12
Явка на выборы через платформу ДЭГ превысила 88 процентов.
5 из 12
Лидерами по явке через ДЭГ стали Республика Марий Эл, Республика Алтай, Липецкая, Вологодская и Костромская области.
6 из 12
На фото: девушка голосует на выборах депутатов в Госсовет республики на избирательном участке № 1205 в Симферополе.
7 из 12
На фото: женщина голосует на избирательном участке в Челябинске.
8 из 12
Никаких серьезных инцидентов, дискредитирующих выборы, в ходе Единого дня голосования не произошло, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
9 из 12
По словам Памфиловой, ЦИК зафиксировал минимальное количество жалоб по поводу нарушений избирательных процедур.
10 из 12
Средства защиты заблокировали порядка 150 тысяч атак на интернет-порталы ЦИК, из них около трех тысяч — высокого уровня.
11 из 12
На фото: девушка голосует на избирательном участке в Волгограде.
12 из 12
В Самарской области на пост главы региона претендуют врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев от "Единой России", депутаты Самарской губернской думы Алексей Лескин (КПРФ) и Михаил Маряхин (партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), депутат Госдумы РФ Владимир Плякин от партии "Новые люди", Степан Соловьев от "Зеленой альтернативы", а также Наталья Бисярина от ЛДПР.
На выборах губернатора Самарской области можно было проголосовать на 1766 избирательных участках, 15 из которых были образованы в местах временного пребывания избирателей. Явка на 18.00 (17.00 мск) составила 51,95%. На предыдущих выборах губернатора в 2023 году, которые также длились три дня, итоговая явка составила 53,79%.
За время голосования в избирком региона поступило два обращения о возможных нарушениях, оба касаются агитации со стороны кандидатов в губернаторы. По первому обращению, поступившему от избирателя, правоохранительные органы проводят проверку. По второму сообщению избирком провел собственную проверку, в ходе которой не нашел нарушений.