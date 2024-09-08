https://ria.ru/20240908/vybory-1971454936.html

В Астраханской и Самарской закрылись избирательные участки

В Астраханской и Самарской закрылись избирательные участки - РИА Новости, 08.09.2024

В Астраханской и Самарской закрылись избирательные участки

Все избирательные участки, работавшие с пятницы для голосования на выборах губернаторов Астраханской и Самарской областей, в воскресение вечером завершили свою... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T19:16

2024-09-08T19:16

2024-09-08T19:16

политика

самарская область

россия

астраханская область

игорь бабушкин

вячеслав федорищев

алексей лескин (вице-мэр южно-сахалинска)

лдпр

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РОСТОВ-НА-ДОНУ/САМАРА, 8 сен - РИА Новости. Все избирательные участки, работавшие с пятницы для голосования на выборах губернаторов Астраханской и Самарской областей, в воскресение вечером завершили свою работу. Единый день голосования проходил в России с 6 по 8 сентября 2024 года. Участки в Астраханской и Самарской областях работали с 8.00 (7.00 мск) 6 сентября и закрылись в 20.00 (19.00 мск) воскресенья. В избиркомах начался подсчет голосов. На пост губернатора Астраханской области претендуют пять кандидатов: Тимофей Щербаков (ЛДПР), Владимир Сухарев ("Родина"), Сергей Севастьянов (КПРФ), Виталий Бахилин ("Новые люди"), Игорь Бабушкин ("Единая Россия"). Голосование в регионе проводилось на 567 постоянных и 13 временных избирательных участках. По данным на 18.00 (17.00 мск), за два часа до закрытия участков, явка избирателей в регионе составила 42,23%. В 2019 году в выборах губернатора Астраханской области, которые проводились один день, приняли участие 33,49% избирателей региона. Как сообщил РИА Новости представитель облизбиркома, существенных нарушений в ходе голосования на текущих выборах зафиксировано не было. В Самарской области на пост главы региона претендуют врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев от "Единой России", депутаты Самарской губернской думы Алексей Лескин (КПРФ) и Михаил Маряхин (партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), депутат Госдумы РФ Владимир Плякин от партии "Новые люди", Степан Соловьев от "Зеленой альтернативы", а также Наталья Бисярина от ЛДПР. На выборах губернатора Самарской области можно было проголосовать на 1766 избирательных участках, 15 из которых были образованы в местах временного пребывания избирателей. Явка на 18.00 (17.00 мск) составила 51,95%. На предыдущих выборах губернатора в 2023 году, которые также длились три дня, итоговая явка составила 53,79%. За время голосования в избирком региона поступило два обращения о возможных нарушениях, оба касаются агитации со стороны кандидатов в губернаторы. По первому обращению, поступившему от избирателя, правоохранительные органы проводят проверку. По второму сообщению избирком провел собственную проверку, в ходе которой не нашел нарушений.

https://ria.ru/20240908/yavka-1971427390.html

https://ria.ru/20240908/golosovanie-1971124974.html

самарская область

россия

астраханская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, самарская область, россия, астраханская область, игорь бабушкин, вячеслав федорищев, алексей лескин (вице-мэр южно-сахалинска), лдпр, кпрф, единая россия, выборы в россии — 2024