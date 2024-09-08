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"Единая Россия" лидирует на выборах в парламент Татарстана - РИА Новости, 08.09.2024
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21:58 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/tatarstan-1971482511.html
"Единая Россия" лидирует на выборах в парламент Татарстана
"Единая Россия" лидирует на выборах в парламент Татарстана - РИА Новости, 08.09.2024
"Единая Россия" лидирует на выборах в парламент Татарстана
"Единая Россия" лидирует на выборах депутатов парламента Татарстана после обработки 1,12% обработки протоколов, свидетельствуют данные ЦИК. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T21:58
2024-09-08T21:58
политика
единая россия
кпрф
лдпр
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов парламента Татарстана после обработки 1,12% обработки протоколов, свидетельствуют данные ЦИК. Согласно данным табло, на второй позиции – КПРФ, у которой 6,5% голосов, третью строчку занимает ЛДПР с 3,87%, четвертое место у партии "Новые люди" - 1,56%, замыкает пятерку "Справедливая Россия – за правду" с 1,5% голосов. В единый день голосования в Татарстане прошли выборы депутатов Государственного совета республики VII созыва. Традиционно в парламент республики будут избраны 100 депутатов: 50 - по партийным спискам, 50 - по одномандатным избирательным округам.
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политика, единая россия, кпрф, лдпр, выборы в россии — 2024
Политика, Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Выборы в России — 2024
"Единая Россия" лидирует на выборах в парламент Татарстана

ЕР лидирует на выборах в парламент Татарстана после обработки 1,12% протоколов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСъезд партии "Единая Россия"
Съезд партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Съезд партии "Единая Россия". Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов парламента Татарстана после обработки 1,12% обработки протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.
Согласно данным табло, на второй позиции – КПРФ, у которой 6,5% голосов, третью строчку занимает ЛДПР с 3,87%, четвертое место у партии "Новые люди" - 1,56%, замыкает пятерку "Справедливая Россия – за правду" с 1,5% голосов.
В единый день голосования в Татарстане прошли выборы депутатов Государственного совета республики VII созыва. Традиционно в парламент республики будут избраны 100 депутатов: 50 - по партийным спискам, 50 - по одномандатным избирательным округам.
Итоги единого дня голосования — 2024
Итоги единого дня голосования — 2024
Вчера, 13:37
 
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