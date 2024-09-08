https://ria.ru/20240908/tatarstan-1971482511.html
"Единая Россия" лидирует на выборах в парламент Татарстана
"Единая Россия" лидирует на выборах в парламент Татарстана - РИА Новости, 08.09.2024
"Единая Россия" лидирует на выборах в парламент Татарстана
"Единая Россия" лидирует на выборах депутатов парламента Татарстана после обработки 1,12% обработки протоколов, свидетельствуют данные ЦИК. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T21:58
2024-09-08T21:58
2024-09-08T21:58
политика
единая россия
кпрф
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выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов парламента Татарстана после обработки 1,12% обработки протоколов, свидетельствуют данные ЦИК. Согласно данным табло, на второй позиции – КПРФ, у которой 6,5% голосов, третью строчку занимает ЛДПР с 3,87%, четвертое место у партии "Новые люди" - 1,56%, замыкает пятерку "Справедливая Россия – за правду" с 1,5% голосов. В единый день голосования в Татарстане прошли выборы депутатов Государственного совета республики VII созыва. Традиционно в парламент республики будут избраны 100 депутатов: 50 - по партийным спискам, 50 - по одномандатным избирательным округам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Политика, Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Выборы в России — 2024
"Единая Россия" лидирует на выборах в парламент Татарстана
ЕР лидирует на выборах в парламент Татарстана после обработки 1,12% протоколов