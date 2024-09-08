https://ria.ru/20240908/tatarstan-1971482511.html

"Единая Россия" лидирует на выборах в парламент Татарстана

"Единая Россия" лидирует на выборах в парламент Татарстана - РИА Новости, 08.09.2024

"Единая Россия" лидирует на выборах в парламент Татарстана

"Единая Россия" лидирует на выборах депутатов парламента Татарстана после обработки 1,12% обработки протоколов, свидетельствуют данные ЦИК. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T21:58

2024-09-08T21:58

2024-09-08T21:58

политика

единая россия

кпрф

лдпр

выборы в россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156353/81/1563538168_0:210:2896:1839_1920x0_80_0_0_d4b93ad689edd3b66eaed812827e4eba.jpg

МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов парламента Татарстана после обработки 1,12% обработки протоколов, свидетельствуют данные ЦИК. Согласно данным табло, на второй позиции – КПРФ, у которой 6,5% голосов, третью строчку занимает ЛДПР с 3,87%, четвертое место у партии "Новые люди" - 1,56%, замыкает пятерку "Справедливая Россия – за правду" с 1,5% голосов. В единый день голосования в Татарстане прошли выборы депутатов Государственного совета республики VII созыва. Традиционно в парламент республики будут избраны 100 депутатов: 50 - по партийным спискам, 50 - по одномандатным избирательным округам.

https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, единая россия, кпрф, лдпр, выборы в россии — 2024