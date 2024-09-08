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Явка на выборах губернатора Самарской области приблизилась к 52 процентам

Явка на выборах губернатора Самарской области приблизилась к 52 процентам - РИА Новости, 08.09.2024

Явка на выборах губернатора Самарской области приблизилась к 52 процентам

Явка на выборах губернатора Самарской области в воскресенье на 18.00 по местному времени (17.00 мск) составила 51.95%, сообщил журналистам председатель... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T18:31

2024-09-08T18:31

2024-09-08T18:32

политика

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САМАРА, 8 сен - РИА Новости. Явка на выборах губернатора Самарской области в воскресенье на 18.00 по местному времени (17.00 мск) составила 51.95%, сообщил журналистам председатель облизбиркома Вадим Михеев. "На 18.00 1 240 129 избирателей Самарской области приняли участие в голосовании, что составляет 51.95%. То есть почти 52% наших избирателей уже реализовали свое право. В Самаре (проголосовали) 396 053 избирателя, что составляет 42,93%, в Тольятти - 165 734 избирателя, что составляет 32,09%. По остальным малым городам в совокупности проголосовало 225 424 избирателя, 56,47%. В совокупности избирателей сельских районов проголосовали в количестве 452 918 избирателей, что составляет 89,49%", - сообщил Михеев. Он отметил, что за воскресенье обращения о нарушениях во время голосования не поступали. В Самарской области в пятницу началось голосование на выборах губернатора, оно продлится до 8 сентября включительно. Участки работают с 8.00 до 20.00 по местному времени (07.00 - 19.00 мск). На пост главы региона претендуют врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев от "Единой России", депутаты Самарской губернской думы Алексей Лескин (КПРФ) и Михаил Маряхин (партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), депутат Госдумы РФ Владимир Плякин от партии "Новые люди", Степан Соловьев от "Зеленой альтернативы", а также Наталья Бисярина от ЛДПР. -0-

https://ria.ru/20240906/vybory-1970984047.html

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Наталья Макарова

политика, самарская область, самара, тольятти, вячеслав федорищев, алексей лескин (вице-мэр южно-сахалинска), единая россия, самарская губернская дума, кпрф, выборы в россии — 2024