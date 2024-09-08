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Явка на выборах губернатора Самарской области приблизилась к 52 процентам - РИА Новости, 08.09.2024
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18:31 08.09.2024 (обновлено: 18:32 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/javka-1971447952.html
Явка на выборах губернатора Самарской области приблизилась к 52 процентам
Явка на выборах губернатора Самарской области приблизилась к 52 процентам - РИА Новости, 08.09.2024
Явка на выборах губернатора Самарской области приблизилась к 52 процентам
Явка на выборах губернатора Самарской области в воскресенье на 18.00 по местному времени (17.00 мск) составила 51.95%, сообщил журналистам председатель... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T18:31
2024-09-08T18:32
политика
самарская область
самара
тольятти
вячеслав федорищев
алексей лескин (вице-мэр южно-сахалинска)
единая россия
самарская губернская дума
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САМАРА, 8 сен - РИА Новости. Явка на выборах губернатора Самарской области в воскресенье на 18.00 по местному времени (17.00 мск) составила 51.95%, сообщил журналистам председатель облизбиркома Вадим Михеев. "На 18.00 1 240 129 избирателей Самарской области приняли участие в голосовании, что составляет 51.95%. То есть почти 52% наших избирателей уже реализовали свое право. В Самаре (проголосовали) 396 053 избирателя, что составляет 42,93%, в Тольятти - 165 734 избирателя, что составляет 32,09%. По остальным малым городам в совокупности проголосовало 225 424 избирателя, 56,47%. В совокупности избирателей сельских районов проголосовали в количестве 452 918 избирателей, что составляет 89,49%", - сообщил Михеев. Он отметил, что за воскресенье обращения о нарушениях во время голосования не поступали. В Самарской области в пятницу началось голосование на выборах губернатора, оно продлится до 8 сентября включительно. Участки работают с 8.00 до 20.00 по местному времени (07.00 - 19.00 мск). На пост главы региона претендуют врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев от "Единой России", депутаты Самарской губернской думы Алексей Лескин (КПРФ) и Михаил Маряхин (партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), депутат Госдумы РФ Владимир Плякин от партии "Новые люди", Степан Соловьев от "Зеленой альтернативы", а также Наталья Бисярина от ЛДПР. -0-
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политика, самарская область, самара, тольятти, вячеслав федорищев, алексей лескин (вице-мэр южно-сахалинска), единая россия, самарская губернская дума, кпрф, выборы в россии — 2024
Политика, Самарская область, Самара, Тольятти, Вячеслав Федорищев, Алексей Лескин (вице-мэр Южно-Сахалинска), Единая Россия, Самарская Губернская Дума, КПРФ, Выборы в России — 2024
Явка на выборах губернатора Самарской области приблизилась к 52 процентам

Явка на выборах губернатора Самарской области на 18.00 составила 51.95 процента

© РИА Новости / Сергей Тарасов | Перейти в медиабанкИзбиратель голосует на выборах губернатора Самарской области на избирательном участке №3008 в Самаре
Избиратель голосует на выборах губернатора Самарской области на избирательном участке №3008 в Самаре - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Сергей Тарасов
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Избиратель голосует на выборах губернатора Самарской области на избирательном участке №3008 в Самаре
Читать ria.ru в
САМАРА, 8 сен - РИА Новости. Явка на выборах губернатора Самарской области в воскресенье на 18.00 по местному времени (17.00 мск) составила 51.95%, сообщил журналистам председатель облизбиркома Вадим Михеев.
«
"На 18.00 1 240 129 избирателей Самарской области приняли участие в голосовании, что составляет 51.95%. То есть почти 52% наших избирателей уже реализовали свое право. В Самаре (проголосовали) 396 053 избирателя, что составляет 42,93%, в Тольятти - 165 734 избирателя, что составляет 32,09%. По остальным малым городам в совокупности проголосовало 225 424 избирателя, 56,47%. В совокупности избирателей сельских районов проголосовали в количестве 452 918 избирателей, что составляет 89,49%", - сообщил Михеев.
Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
Врио губернатора Самарской области проголосовал на выборах главы региона
6 сентября, 10:06
Он отметил, что за воскресенье обращения о нарушениях во время голосования не поступали.
В Самарской области в пятницу началось голосование на выборах губернатора, оно продлится до 8 сентября включительно. Участки работают с 8.00 до 20.00 по местному времени (07.00 - 19.00 мск).
На пост главы региона претендуют врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев от "Единой России", депутаты Самарской губернской думы Алексей Лескин (КПРФ) и Михаил Маряхин (партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), депутат Госдумы РФ Владимир Плякин от партии "Новые люди", Степан Соловьев от "Зеленой альтернативы", а также Наталья Бисярина от ЛДПР. -0-
Единый день голосования
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

В этом году в России прошли около четырех тысяч различных кампаний.

Девушка голосует на избирательном участке №153 в школе №12 в Санкт-Петербурге

В этом году в России прошли около четырех тысяч различных кампаний.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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1 из 12
© РИА Новости / Евгений Горбачев | Перейти в медиабанк

В 21 регионе избирали глав администраций.

Члены избирательной комиссии на выездном голосовании в Кемерово

В 21 регионе избирали глав администраций.

© РИА Новости / Евгений Горбачев
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2 из 12
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

В Ханты-Мансийском автономном округе, Ингушетии, Крыму и Кабардино-Балкарии глав выберут региональные парламенты.

Женщина голосует на выборах депутатов в Госсовет республики на избирательном участке № 1181 в Симферополе

В Ханты-Мансийском автономном округе, Ингушетии, Крыму и Кабардино-Балкарии глав выберут региональные парламенты.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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3 из 12
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанк

Кроме того, в 13 регионах, в том числе в Москве, выбирают депутатов местных законодательных собраний, а в Абакане и Анадыре — глав административных центров.

Мужчина голосует на избирательном участке №207 в школе №42 в Чите

Кроме того, в 13 регионах, в том числе в Москве, выбирают депутатов местных законодательных собраний, а в Абакане и Анадыре — глав административных центров.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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4 из 12
© РИА Новости / Евгений Горбачев | Перейти в медиабанк

Явка на выборы через платформу ДЭГ превысила 88 процентов.

Мужчина голосует на избирательном участке в Кемерово

Явка на выборы через платформу ДЭГ превысила 88 процентов.

© РИА Новости / Евгений Горбачев
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5 из 12
© РИА Новости / Руслан Журкин | Перейти в медиабанк

Лидерами по явке через ДЭГ стали Республика Марий Эл, Республика Алтай, Липецкая, Вологодская и Костромская области.

Местные жители голосуют на избирательном участке в Курске

Лидерами по явке через ДЭГ стали Республика Марий Эл, Республика Алтай, Липецкая, Вологодская и Костромская области.

© РИА Новости / Руслан Журкин
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6 из 12
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

На фото: девушка голосует на выборах депутатов в Госсовет республики на избирательном участке № 1205 в Симферополе.

Девушка голосует на выборах депутатов в Госсовет республики на избирательном участке № 1205 в Симферополе

На фото: девушка голосует на выборах депутатов в Госсовет республики на избирательном участке № 1205 в Симферополе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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7 из 12
© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанк

На фото: женщина голосует на избирательном участке в Челябинске.

Женщина голосует на избирательном участке в Челябинске

На фото: женщина голосует на избирательном участке в Челябинске.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
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8 из 12
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Никаких серьезных инцидентов, дискредитирующих выборы, в ходе Единого дня голосования не произошло, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Мужчина голосует на избирательном участке №153 в школе №12 в Санкт-Петербурге

Никаких серьезных инцидентов, дискредитирующих выборы, в ходе Единого дня голосования не произошло, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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9 из 12
© РИА Новости / Евгений Горбачев | Перейти в медиабанк

По словам Памфиловой, ЦИК зафиксировал минимальное количество жалоб по поводу нарушений избирательных процедур.

Женщина голосует на избирательном участке в Кемерово

По словам Памфиловой, ЦИК зафиксировал минимальное количество жалоб по поводу нарушений избирательных процедур.

© РИА Новости / Евгений Горбачев
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10 из 12
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Средства защиты заблокировали порядка 150 тысяч атак на интернет-порталы ЦИК, из них около трех тысяч — высокого уровня.

Голосование на дополнительных выборах депутата Законодательного собрания Приморского края по одномандатному округу №10 во Владивостоке

Средства защиты заблокировали порядка 150 тысяч атак на интернет-порталы ЦИК, из них около трех тысяч — высокого уровня.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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11 из 12
© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанк

На фото: девушка голосует на избирательном участке в Волгограде.

Девушка голосует на избирательном участке в Волгограде

На фото: девушка голосует на избирательном участке в Волгограде.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
12 из 12

В этом году в России прошли около четырех тысяч различных кампаний.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
1 из 12

В 21 регионе избирали глав администраций.

© РИА Новости / Евгений Горбачев
Перейти в медиабанк
2 из 12

В Ханты-Мансийском автономном округе, Ингушетии, Крыму и Кабардино-Балкарии глав выберут региональные парламенты.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
3 из 12

Кроме того, в 13 регионах, в том числе в Москве, выбирают депутатов местных законодательных собраний, а в Абакане и Анадыре — глав административных центров.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
4 из 12

Явка на выборы через платформу ДЭГ превысила 88 процентов.

© РИА Новости / Евгений Горбачев
Перейти в медиабанк
5 из 12

Лидерами по явке через ДЭГ стали Республика Марий Эл, Республика Алтай, Липецкая, Вологодская и Костромская области.

© РИА Новости / Руслан Журкин
Перейти в медиабанк
6 из 12

На фото: девушка голосует на выборах депутатов в Госсовет республики на избирательном участке № 1205 в Симферополе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
7 из 12

На фото: женщина голосует на избирательном участке в Челябинске.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
8 из 12

Никаких серьезных инцидентов, дискредитирующих выборы, в ходе Единого дня голосования не произошло, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
9 из 12

По словам Памфиловой, ЦИК зафиксировал минимальное количество жалоб по поводу нарушений избирательных процедур.

© РИА Новости / Евгений Горбачев
Перейти в медиабанк
10 из 12

Средства защиты заблокировали порядка 150 тысяч атак на интернет-порталы ЦИК, из них около трех тысяч — высокого уровня.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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11 из 12

На фото: девушка голосует на избирательном участке в Волгограде.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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12 из 12
 
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