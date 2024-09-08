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Беглов проголосовал на выборах губернатора Петербурга - РИА Новости, 08.09.2024
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13:00 08.09.2024 (обновлено: 13:05 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/beglov-1971394250.html
Беглов проголосовал на выборах губернатора Петербурга
Беглов проголосовал на выборах губернатора Петербурга - РИА Новости, 08.09.2024
Беглов проголосовал на выборах губернатора Петербурга
Действующий губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов проголосовал на выборах главы региона, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T13:00
2024-09-08T13:05
политика
санкт-петербург
мариуполь
ленинградская область
александр беглов
сергей малинкович
единая россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов проголосовал на выборах главы региона, передает корреспондент РИА Новости. Беглов в воскресенье отдал свой голос на избирательном участке №153 в Василеостровском районе. "Сегодня третий день выборов в Санкт-Петербурге... Петербуржцы голосуют, созданы все условия. Присутствуют наблюдатели от общественных организаций, насколько я знаю, в городе присутствуют наблюдатели из зарубежных стран. Для тех петербуржцев, которые не находятся дома, созданы тоже соответствующие условия - созданы участки в городе-побратиме Мариуполе, в Ленинградской области, в Карелии, в Псковской области", - сказал он журналистам после голосования. "Для нашего города очень важны эти выборы, потому что горожане выбирают руководителя на 5 лет... Для города очень важно, чтобы успешно начатые проекты продолжались", - добавил Беглов. Голосование на выборах губернатора Санкт-Петербурга проходит с 6 по 8 сентября. На пост губернатора претендует четыре зарегистрированных кандидата: действующий губернатор города Александр Беглов, выдвинутый "Единой Россией", Максим Яковлев (ЛДПР), Сергей Малинкович (партия "Коммунисты России") и Павел Брагин (партия "Зеленые"). Также в Петербурге проходят выборы депутатов 110 муниципальных советов. Всего в дни голосования для жителей Петербурга открыт 1 951 избирательный участок, действующий на постоянной основе, и 46 временных участков, расположенных в Московском и Ладожском вокзалах, аэропорту Пулково, медицинских учреждениях. Для удобства избирателей еще 91 экстерриториальный избирательный участок работают в Ленинградской и Псковской областях, Республике Карелия и городе-побратиме Мариуполе.
https://ria.ru/20240426/vybory-1942573682.html
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политика, санкт-петербург, мариуполь, ленинградская область, александр беглов, сергей малинкович, единая россия, лдпр, коммунисты россии, выборы в россии — 2024
Политика, Санкт-Петербург, Мариуполь, Ленинградская область, Александр Беглов, Сергей Малинкович, Единая Россия, ЛДПР, Коммунисты России, Выборы в России — 2024
Беглов проголосовал на выборах губернатора Петербурга

Губернатор Петербурга Беглов проголосовал на выборах главы региона

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов голосует на избирательном участке №153 в школе №12 в Санкт-Петербурге. 8 сентября 2024
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов голосует на избирательном участке №153 в школе №12 в Санкт-Петербурге. 8 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов голосует на избирательном участке №153 в школе №12 в Санкт-Петербурге. 8 сентября 2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов проголосовал на выборах главы региона, передает корреспондент РИА Новости.
Беглов в воскресенье отдал свой голос на избирательном участке №153 в Василеостровском районе.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. 26 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
Беглов сообщил, что будет участвовать в выборах губернатора Петербурга
26 апреля, 18:03
"Сегодня третий день выборов в Санкт-Петербурге... Петербуржцы голосуют, созданы все условия. Присутствуют наблюдатели от общественных организаций, насколько я знаю, в городе присутствуют наблюдатели из зарубежных стран. Для тех петербуржцев, которые не находятся дома, созданы тоже соответствующие условия - созданы участки в городе-побратиме Мариуполе, в Ленинградской области, в Карелии, в Псковской области", - сказал он журналистам после голосования.
"Для нашего города очень важны эти выборы, потому что горожане выбирают руководителя на 5 лет... Для города очень важно, чтобы успешно начатые проекты продолжались", - добавил Беглов.
Девушка голосует на выборах губернатора Санкт-Петербурга на избирательном участке в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
Явка на выборах в Петербурге составила 28,07 процента
Вчера, 12:47
Голосование на выборах губернатора Санкт-Петербурга проходит с 6 по 8 сентября. На пост губернатора претендует четыре зарегистрированных кандидата: действующий губернатор города Александр Беглов, выдвинутый "Единой Россией", Максим Яковлев (ЛДПР), Сергей Малинкович (партия "Коммунисты России") и Павел Брагин (партия "Зеленые"). Также в Петербурге проходят выборы депутатов 110 муниципальных советов.
Всего в дни голосования для жителей Петербурга открыт 1 951 избирательный участок, действующий на постоянной основе, и 46 временных участков, расположенных в Московском и Ладожском вокзалах, аэропорту Пулково, медицинских учреждениях. Для удобства избирателей еще 91 экстерриториальный избирательный участок работают в Ленинградской и Псковской областях, Республике Карелия и городе-побратиме Мариуполе.
Лидер фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов голосует на выборах в Московскую городскую думу. 8 сентябя 2024 - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
Зюганов проголосовал на выборах в Мосгордуму
Вчера, 12:55
 
ПолитикаСанкт-ПетербургМариупольЛенинградская областьАлександр БегловСергей МалинковичЕдиная РоссияЛДПРКоммунисты РоссииВыборы в России — 2024
 
 
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