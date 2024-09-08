https://ria.ru/20240908/beglov-1971394250.html

Беглов проголосовал на выборах губернатора Петербурга

Беглов проголосовал на выборах губернатора Петербурга - РИА Новости, 08.09.2024

Беглов проголосовал на выборах губернатора Петербурга

Действующий губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов проголосовал на выборах главы региона, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T13:00

2024-09-08T13:00

2024-09-08T13:05

политика

санкт-петербург

мариуполь

ленинградская область

александр беглов

сергей малинкович

единая россия

лдпр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971394670_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a628086990be7a3f96a8116d13e7eb34.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов проголосовал на выборах главы региона, передает корреспондент РИА Новости. Беглов в воскресенье отдал свой голос на избирательном участке №153 в Василеостровском районе. "Сегодня третий день выборов в Санкт-Петербурге... Петербуржцы голосуют, созданы все условия. Присутствуют наблюдатели от общественных организаций, насколько я знаю, в городе присутствуют наблюдатели из зарубежных стран. Для тех петербуржцев, которые не находятся дома, созданы тоже соответствующие условия - созданы участки в городе-побратиме Мариуполе, в Ленинградской области, в Карелии, в Псковской области", - сказал он журналистам после голосования. "Для нашего города очень важны эти выборы, потому что горожане выбирают руководителя на 5 лет... Для города очень важно, чтобы успешно начатые проекты продолжались", - добавил Беглов. Голосование на выборах губернатора Санкт-Петербурга проходит с 6 по 8 сентября. На пост губернатора претендует четыре зарегистрированных кандидата: действующий губернатор города Александр Беглов, выдвинутый "Единой Россией", Максим Яковлев (ЛДПР), Сергей Малинкович (партия "Коммунисты России") и Павел Брагин (партия "Зеленые"). Также в Петербурге проходят выборы депутатов 110 муниципальных советов. Всего в дни голосования для жителей Петербурга открыт 1 951 избирательный участок, действующий на постоянной основе, и 46 временных участков, расположенных в Московском и Ладожском вокзалах, аэропорту Пулково, медицинских учреждениях. Для удобства избирателей еще 91 экстерриториальный избирательный участок работают в Ленинградской и Псковской областях, Республике Карелия и городе-побратиме Мариуполе.

https://ria.ru/20240426/vybory-1942573682.html

https://ria.ru/20240908/javka-1971391766.html

https://ria.ru/20240908/zjuganov-1971393627.html

санкт-петербург

мариуполь

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, санкт-петербург, мариуполь, ленинградская область, александр беглов, сергей малинкович, единая россия, лдпр, коммунисты россии, выборы в россии — 2024