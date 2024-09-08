Беглов проголосовал на выборах губернатора Петербурга
Губернатор Петербурга Беглов проголосовал на выборах главы региона
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов голосует на избирательном участке №153 в школе №12 в Санкт-Петербурге. 8 сентября 2024
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов голосует на избирательном участке №153 в школе №12 в Санкт-Петербурге. 8 сентября 2024
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов проголосовал на выборах главы региона, передает корреспондент РИА Новости.
Беглов в воскресенье отдал свой голос на избирательном участке №153 в Василеостровском районе.
"Сегодня третий день выборов в Санкт-Петербурге... Петербуржцы голосуют, созданы все условия. Присутствуют наблюдатели от общественных организаций, насколько я знаю, в городе присутствуют наблюдатели из зарубежных стран. Для тех петербуржцев, которые не находятся дома, созданы тоже соответствующие условия - созданы участки в городе-побратиме Мариуполе, в Ленинградской области, в Карелии, в Псковской области", - сказал он журналистам после голосования.
"Для нашего города очень важны эти выборы, потому что горожане выбирают руководителя на 5 лет... Для города очень важно, чтобы успешно начатые проекты продолжались", - добавил Беглов.
Голосование на выборах губернатора Санкт-Петербурга проходит с 6 по 8 сентября. На пост губернатора претендует четыре зарегистрированных кандидата: действующий губернатор города Александр Беглов, выдвинутый "Единой Россией", Максим Яковлев (ЛДПР), Сергей Малинкович (партия "Коммунисты России") и Павел Брагин (партия "Зеленые"). Также в Петербурге проходят выборы депутатов 110 муниципальных советов.
Всего в дни голосования для жителей Петербурга открыт 1 951 избирательный участок, действующий на постоянной основе, и 46 временных участков, расположенных в Московском и Ладожском вокзалах, аэропорту Пулково, медицинских учреждениях. Для удобства избирателей еще 91 экстерриториальный избирательный участок работают в Ленинградской и Псковской областях, Республике Карелия и городе-побратиме Мариуполе.
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