https://ria.ru/20240907/yavka--1971329637.html

Явка на выборах волгоградского губернатора превысила 42 процента

Явка на выборах волгоградского губернатора превысила 42 процента - РИА Новости, 07.09.2024

Явка на выборах волгоградского губернатора превысила 42 процента

Явка избирателей на выборах губернатора Волгоградской области на 20.00 субботы составила 42,48%, сообщает избирательная комиссия региона в своем... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T21:25

2024-09-07T21:25

2024-09-07T21:25

политика

волгоградская область

андрей бочаров

единая россия

кпрф

лдпр

выборы в россии — 2024

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ВОЛГОГРАД, 7 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Волгоградской области на 20.00 субботы составила 42,48%, сообщает избирательная комиссия региона в своем Telegram-канале. "По состоянию на 20 часов 7 сентября явка избирателей на выборах губернатора Волгоградской области и выборах депутатов Волгоградской областной Думы составила 42,48%", - говорится в сообщении избиркома. В пятницу в 8.00 в Волгоградской области открылись 1408 избирательных участков. В выборах смогут принять участие более 1,7 миллиона тысячи человек. Голосование продлится три дня. На пост губернатора Волгоградской области претендуют четыре зарегистрированных избирком кандидата: действующий глава региона Андрей Бочаров ( "Единая Россия", Андрей Васютенко (" Справедливая Россия"),Олег Дмитриев (КПРФ), Евгений Кареликов ("Партия пенсионеров"), Алексей Кононенко (ЛДПР). Кроме того, в Волгоградской области пройдут выборы в областную думу, по единому избирательному округу зарегистрированы 287 кандидатов от шести партий: "Партия пенсионеров", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", ЛДПР, "Новые люди". КПРФ, а также 88 кандидатов по 19 одномандатным округам.

https://ria.ru/20240907/pamfilova-1971298186.html

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политика, волгоградская область, андрей бочаров, единая россия, кпрф, лдпр, выборы в россии — 2024