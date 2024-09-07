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Явка на выборах главы Волгоградской области превысила 36 процентов - РИА Новости, 07.09.2024
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16:10 07.09.2024 (обновлено: 16:44 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/yavka--1971293673.html
Явка на выборах главы Волгоградской области превысила 36 процентов
Явка на выборах главы Волгоградской области превысила 36 процентов - РИА Новости, 07.09.2024
Явка на выборах главы Волгоградской области превысила 36 процентов
Явка избирателей на выборах губернатора Волгоградской области на 15.00 субботы составила 36,7%, сообщает избирательная комиссия региона в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T16:10
2024-09-07T16:44
политика
волгоградская область
андрей бочаров
единая россия
кпрф
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ВОЛГОГРАД, 7 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Волгоградской области на 15.00 субботы составила 36,7%, сообщает избирательная комиссия региона в своем Telegram-канале. "По состоянию на 15 часов 7 сентября явка избирателей на выборах губернатора Волгоградской области и выборах депутатов Волгоградской областной думы составила 36,76%", - говорится в сообщении избиркома. В пятницу в 8.00 в Волгоградской области открылись 1408 избирательных участков. В выборах смогут принять участие более 1,7 миллиона человек. Голосование продлится три дня. На пост губернатора Волгоградской области претендуют четыре зарегистрированных избирком кандидата: действующий глава региона Андрей Бочаров ( "Единая Россия", Андрей Васютенко (" Справедливая Россия"),Олег Дмитриев (КПРФ), Евгений Кареликов ("Партия пенсионеров"), Алексей Кононенко (ЛДПР). Кроме того, в Волгоградской области пройдут выборы в областную думу, по единому избирательному округу зарегистрированы 287 кандидатов от шести партий: "Партия пенсионеров", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", ЛДПР, "Новые люди". КПРФ, а также 88 кандидатов по 19 одномандатным округам.
https://ria.ru/20240907/vybory-1971239767.html
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политика, волгоградская область, андрей бочаров, единая россия, кпрф, лдпр, выборы в россии — 2024
Политика, Волгоградская область, Андрей Бочаров, Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Выборы в России — 2024
Явка на выборах главы Волгоградской области превысила 36 процентов

Явка на выборах главы Волгоградской области на 15.00 субботы составила 36,7%

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкИзбиратель голосует на выборах губернатора Волгоградской области и депутатов Волгоградской областной Думы. 6 сентября 2024
Избиратель голосует на выборах губернатора Волгоградской области и депутатов Волгоградской областной Думы. 6 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Избиратель голосует на выборах губернатора Волгоградской области и депутатов Волгоградской областной Думы. 6 сентября 2024
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ВОЛГОГРАД, 7 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Волгоградской области на 15.00 субботы составила 36,7%, сообщает избирательная комиссия региона в своем Telegram-канале.
"По состоянию на 15 часов 7 сентября явка избирателей на выборах губернатора Волгоградской области и выборах депутатов Волгоградской областной думы составила 36,76%", - говорится в сообщении избиркома.
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В пятницу в 8.00 в Волгоградской области открылись 1408 избирательных участков. В выборах смогут принять участие более 1,7 миллиона человек.
Голосование продлится три дня. На пост губернатора Волгоградской области претендуют четыре зарегистрированных избирком кандидата: действующий глава региона Андрей Бочаров ( "Единая Россия", Андрей Васютенко (" Справедливая Россия"),Олег Дмитриев (КПРФ), Евгений Кареликов ("Партия пенсионеров"), Алексей Кононенко (ЛДПР).
Кроме того, в Волгоградской области пройдут выборы в областную думу, по единому избирательному округу зарегистрированы 287 кандидатов от шести партий: "Партия пенсионеров", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", ЛДПР, "Новые люди". КПРФ, а также 88 кандидатов по 19 одномандатным округам.
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