Явка на выборах главы Волгоградской области превысила 36 процентов
Явка на выборах главы Волгоградской области на 15.00 субботы составила 36,7%
© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкИзбиратель голосует на выборах губернатора Волгоградской области и депутатов Волгоградской областной Думы. 6 сентября 2024
Избиратель голосует на выборах губернатора Волгоградской области и депутатов Волгоградской областной Думы. 6 сентября 2024
ВОЛГОГРАД, 7 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Волгоградской области на 15.00 субботы составила 36,7%, сообщает избирательная комиссия региона в своем Telegram-канале.
"По состоянию на 15 часов 7 сентября явка избирателей на выборах губернатора Волгоградской области и выборах депутатов Волгоградской областной думы составила 36,76%", - говорится в сообщении избиркома.
В пятницу в 8.00 в Волгоградской области открылись 1408 избирательных участков. В выборах смогут принять участие более 1,7 миллиона человек.
Голосование продлится три дня. На пост губернатора Волгоградской области претендуют четыре зарегистрированных избирком кандидата: действующий глава региона Андрей Бочаров ( "Единая Россия", Андрей Васютенко (" Справедливая Россия"),Олег Дмитриев (КПРФ), Евгений Кареликов ("Партия пенсионеров"), Алексей Кононенко (ЛДПР).
Кроме того, в Волгоградской области пройдут выборы в областную думу, по единому избирательному округу зарегистрированы 287 кандидатов от шести партий: "Партия пенсионеров", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", ЛДПР, "Новые люди". КПРФ, а также 88 кандидатов по 19 одномандатным округам.
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