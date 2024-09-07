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Явка на выборах губернатора Кузбасса достигла 51,28 процента
Явка на выборах губернатора Кузбасса достигла 51,28 процента - РИА Новости, 07.09.2024
Явка на выборах губернатора Кузбасса достигла 51,28 процента
Явка на 15.00 (11.00 мск) во второй день выборов губернатора Кузбасса составила 51,28%, сообщает региональный избирком. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T15:09
2024-09-07T15:09
2024-09-07T15:09
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КЕМЕРОВО, 7 сен – РИА Новости. Явка на 15.00 (11.00 мск) во второй день выборов губернатора Кузбасса составила 51,28%, сообщает региональный избирком. "51,28% составила явка в Кузбассе 07.09.2024 на 15.00 (11.00 мск)", – говорится в сообщении. Голосование в Кузбассе проходит в течение трех дней - 6, 7 и 8 сентября. Свой голос на досрочных выборах губернатора смогут отдать 1 894 426 избирателей. На пост главы Кемеровской области претендуют врио губернатора Илья Середюк ("Единая Россия"), Мария Городештян (ЛДПР), Александр Карпов (КПРФ), Роман Клейстер ("Новые люди"), Юрий Скворцов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду").
https://ria.ru/20240907/vybory-1971239767.html
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политика, кемеровская область, илья середюк, единая россия, лдпр, кпрф, единый день голосования в россии
Политика, Кемеровская область, Илья Середюк, Единая Россия, ЛДПР, КПРФ, Единый день голосования в России
Явка на выборах губернатора Кузбасса достигла 51,28 процента
Явка на 11.00 во второй день выборов губернатора Кузбасса составила 51,28%