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ЦИК рассказал, где зафиксировали самую высокую явку на выборах губернаторов

ЦИК рассказал, где зафиксировали самую высокую явку на выборах губернаторов - РИА Новости, 07.09.2024

ЦИК рассказал, где зафиксировали самую высокую явку на выборах губернаторов

Наиболее активны на выборах губернаторов избиратели в Курской и Кемеровской областях, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на брифинге о ходе... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T10:16

2024-09-07T10:16

2024-09-07T11:22

кемеровская область

политика

курская область

элла памфилова

цик рф

выборы в россии — 2024

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Наиболее активны на выборах губернаторов избиратели в Курской и Кемеровской областях, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на брифинге о ходе голосования."Что касается выборов высших должностных лиц, то самая высокая явка в Курской области и Кемеровской области, за 45 процентов уже. На выборах в законодательные органы в городе Севастополе почти 40 процентов", — сказала она.Что касается довыборов в Госдуму, то здесь самая высокая явка по итогам первого дня голосования отмечена в Брянской области — почти 25 процентов, добавила глава ЦИК.С 6 по 8 сентября в России проходят выборы различного уровня — всего около четырех тысяч кампаний. В 21 регионе избирают глав администраций — это Республика Алтай, Башкирия, Калмыкия, Забайкальский, Ставропольский и Хабаровский края, Астраханская, Волгоградская, Вологодская, Калининградская, Курганская, Курская, Липецкая, Мурманская, Оренбургская, Самарская, Сахалинская, Тульская, Челябинская, Кемеровская области и Санкт-Петербург. В Ханты-Мансийском автономном округе, Ингушетии, Крыму и Кабардино-Балкарии глав выберут региональные парламенты.Кроме того, в 13 регионах, в том числе в Москве, выбирают депутатов местных законодательных собраний, а в Абакане и Анадыре — глав административных центров.В большинстве регионов голосование продлится три дня, основным днем будет 8 сентября.

кемеровская область

курская область

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кемеровская область, политика, курская область, элла памфилова, цик рф, выборы в россии — 2024