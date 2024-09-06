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Единый день голосования в России - РИА Новости, 06.09.2024
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15:49 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/golosovanie-1971062187.html
Единый день голосования в России
Единый день голосования в России - РИА Новости, 06.09.2024
Единый день голосования в России
В России с 6 по 8 сентября в рамках единого дня голосования проходят выборы различных уровней. Обстановка на избирательных участках — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T15:49
2024-09-06T15:49
фото
россия
единый день голосования в россии
московская городская дума
госдума рф
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В России с 6 по 8 сентября в рамках единого дня голосования проходят выборы различных уровней. Обстановка на избирательных участках — в фотоленте Ria.ru.
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Фото, Россия, Единый день голосования в России, Московская городская дума, Госдума РФ

Единый день голосования в России

Читать ria.ru в
В России с 6 по 8 сентября в рамках единого дня голосования проходят выборы различных уровней. Обстановка на избирательных участках — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

В 2024 году Единый день голосования пройдет 8 сентября.

Избиратели голосуют на выборах депутатов в Госсовет республики на избирательном участке № 238 в Симферополе

В 2024 году Единый день голосования пройдет 8 сентября.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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1 из 14
© РИА Новости / Кирилл Ясько | Перейти в медиабанк

В большинстве регионов голосование продлится три дня, с 6 по 8 сентября.

Голосование на выборах губернатора Сахалинской области в Южно-Сахалинске

В большинстве регионов голосование продлится три дня, с 6 по 8 сентября.

© РИА Новости / Кирилл Ясько
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2 из 14
© РИА Новости / Кирилл Ясько | Перейти в медиабанк

В Единый день голосования в 21 регионе пройдут прямые выборы губернаторов.

Голосование на выборах губернатора Сахалинской области в Южно-Сахалинске

В Единый день голосования в 21 регионе пройдут прямые выборы губернаторов.

© РИА Новости / Кирилл Ясько
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3 из 14
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

В 13 субъектах пройдут выборы депутатов региональных парламентов, довыборы депутатов Госдумы и ряд других избирательных кампаний.

Женщина голосует на выборах депутатов в Госсовет республики на избирательном участке № 238 в Симферополе

В 13 субъектах пройдут выборы депутатов региональных парламентов, довыборы депутатов Госдумы и ряд других избирательных кампаний.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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4 из 14
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанк

На фото: избиратели голосуют на выборах губернатора Забайкальского края, депутатов Заксобрания края по Центральному округу и в органы местного самоуправления в Чите.

Избиратели голосуют на выборах губернатора Забайкальского края, депутатов Законодательного собрания края по Центральному округу и в органы местного самоуправления на избирательном участке № 120 в Чите

На фото: избиратели голосуют на выборах губернатора Забайкальского края, депутатов Заксобрания края по Центральному округу и в органы местного самоуправления в Чите.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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5 из 14
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанк

Всего же с 6 по 8 сентября проведут около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России.

Избиратели во время голосования на выборах губернатора Забайкальского края, депутатов Законодательного собрания края по Центральному округу и в органы местного самоуправления на избирательном участке № 120 в Чите

Всего же с 6 по 8 сентября проведут около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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6 из 14
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанк

На фото: военнослужащие голосуют на избирательном участке № 202 в Чите.

Военнослужащие голосуют на выборах губернатора Забайкальского края, депутатов Законодательного собрания края по Центральному округу и в органы местного самоуправления на избирательном участке № 202 в Чите

На фото: военнослужащие голосуют на избирательном участке № 202 в Чите.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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7 из 14
© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанк

В Единый день голосования в трех одномандатных избирательных округах Хакасии, Брянской и Ростовской областей проведут дополнительные выборы депутатов Государственной Думы РФ восьмого созыва.

Избиратель голосует на выборах главы Республики Алтай, председателя правительства Республики Алтай, депутатов Республики Алтай в Горно-Алтайске

В Единый день голосования в трех одномандатных избирательных округах Хакасии, Брянской и Ростовской областей проведут дополнительные выборы депутатов Государственной Думы РФ восьмого созыва.

© РИА Новости / Владимир Николаев
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8 из 14
© РИА Новости / Кирилл Ясько | Перейти в медиабанк

Кроме того, будут избираться главы двух административных центров - Абакана и городского округа Анадырь.

Голосование на выборах губернатора Сахалинской области в Южно-Сахалинске

Кроме того, будут избираться главы двух административных центров - Абакана и городского округа Анадырь.

© РИА Новости / Кирилл Ясько
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9 из 14
© РИА Новости / Евгений Горбачев | Перейти в медиабанк

Избирательные участки для голосования на выборах депутатов Московской городской думы и муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино открылись в столице.

Избиратели на выборах губернатора Кузбасса и депутатов в некоторые городские советы на избирательном участке в Кемерово

Избирательные участки для голосования на выборах депутатов Московской городской думы и муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино открылись в столице.

© РИА Новости / Евгений Горбачев
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10 из 14
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

На фото: избиратели голосуют на выборах депутатов в Московскую городскую Думу в Москве.

Избиратели голосуют на выборах депутатов в Московскую городскую Думу в Москве

На фото: избиратели голосуют на выборах депутатов в Московскую городскую Думу в Москве.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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11 из 14
© РИА Новости / Кирилл Ясько | Перейти в медиабанк

Всего в столице открылось 1440 избирательных участков, отдать свой голос на них москвичи могу на протяжении трех дней.

Голосование на выборах губернатора Сахалинской области в Южно-Сахалинске

Всего в столице открылось 1440 избирательных участков, отдать свой голос на них москвичи могу на протяжении трех дней.

© РИА Новости / Кирилл Ясько
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12 из 14
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанк

На участках избиратели смогут проголосовать либо традиционным способом, с помощью бумажных бюллетеней, либо с использованием терминалов электронного голосования.

Избиратели голосуют на выборах губернатора Забайкальского края, депутатов Законодательного собрания края по Центральному округу и в органы местного самоуправления на избирательном участке № 120 в Чите

На участках избиратели смогут проголосовать либо традиционным способом, с помощью бумажных бюллетеней, либо с использованием терминалов электронного голосования.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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13 из 14
© РИА Новости / Кирилл Ясько | Перейти в медиабанк

Дистанционное электронное голосование пройдет в 25 субъектах РФ, при этом в Республике Алтай, Костромской и Смоленской областях, Коми, Марий Эл, Чечне оно будет применяться впервые.

Вход на избирательный участок в Южно-Сахалинске, где проходит голосование на выборах губернатора Сахалинской области

Дистанционное электронное голосование пройдет в 25 субъектах РФ, при этом в Республике Алтай, Костромской и Смоленской областях, Коми, Марий Эл, Чечне оно будет применяться впервые.

© РИА Новости / Кирилл Ясько
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