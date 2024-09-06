https://ria.ru/20240906/golosovanie-1971062187.html

Единый день голосования в России

Единый день голосования в России - РИА Новости, 06.09.2024

Единый день голосования в России

В России с 6 по 8 сентября в рамках единого дня голосования проходят выборы различных уровней. Обстановка на избирательных участках — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T15:49

2024-09-06T15:49

2024-09-06T15:49

фото

россия

единый день голосования в россии

московская городская дума

госдума рф

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В России с 6 по 8 сентября в рамках единого дня голосования проходят выборы различных уровней. Обстановка на избирательных участках — в фотоленте Ria.ru.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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