единый день голосования в россии

В 2024 году Единый день голосования пройдет 8 сентября.
В 2024 году Единый день голосования пройдет 8 сентября.
В большинстве регионов голосование продлится три дня, с 6 по 8 сентября.
В большинстве регионов голосование продлится три дня, с 6 по 8 сентября.
В Единый день голосования в 21 регионе пройдут прямые выборы губернаторов.
В Единый день голосования в 21 регионе пройдут прямые выборы губернаторов.
В 13 субъектах пройдут выборы депутатов региональных парламентов, довыборы депутатов Госдумы и ряд других избирательных кампаний.
В 13 субъектах пройдут выборы депутатов региональных парламентов, довыборы депутатов Госдумы и ряд других избирательных кампаний.
На фото: избиратели голосуют на выборах губернатора Забайкальского края, депутатов Заксобрания края по Центральному округу и в органы местного самоуправления в Чите.
На фото: избиратели голосуют на выборах губернатора Забайкальского края, депутатов Заксобрания края по Центральному округу и в органы местного самоуправления в Чите.
Всего же с 6 по 8 сентября проведут около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России.
Всего же с 6 по 8 сентября проведут около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России.
На фото: военнослужащие голосуют на избирательном участке № 202 в Чите.
На фото: военнослужащие голосуют на избирательном участке № 202 в Чите.
В Единый день голосования в трех одномандатных избирательных округах Хакасии, Брянской и Ростовской областей проведут дополнительные выборы депутатов Государственной Думы РФ восьмого созыва.
В Единый день голосования в трех одномандатных избирательных округах Хакасии, Брянской и Ростовской областей проведут дополнительные выборы депутатов Государственной Думы РФ восьмого созыва.
Кроме того, будут избираться главы двух административных центров - Абакана и городского округа Анадырь.
Кроме того, будут избираться главы двух административных центров - Абакана и городского округа Анадырь.
Избирательные участки для голосования на выборах депутатов Московской городской думы и муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино открылись в столице.
Избирательные участки для голосования на выборах депутатов Московской городской думы и муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино открылись в столице.
На фото: избиратели голосуют на выборах депутатов в Московскую городскую Думу в Москве.
На фото: избиратели голосуют на выборах депутатов в Московскую городскую Думу в Москве.
Всего в столице открылось 1440 избирательных участков, отдать свой голос на них москвичи могу на протяжении трех дней.
Всего в столице открылось 1440 избирательных участков, отдать свой голос на них москвичи могу на протяжении трех дней.
На участках избиратели смогут проголосовать либо традиционным способом, с помощью бумажных бюллетеней, либо с использованием терминалов электронного голосования.
На участках избиратели смогут проголосовать либо традиционным способом, с помощью бумажных бюллетеней, либо с использованием терминалов электронного голосования.
Дистанционное электронное голосование пройдет в 25 субъектах РФ, при этом в Республике Алтай, Костромской и Смоленской областях, Коми, Марий Эл, Чечне оно будет применяться впервые.
Дистанционное электронное голосование пройдет в 25 субъектах РФ, при этом в Республике Алтай, Костромской и Смоленской областях, Коми, Марий Эл, Чечне оно будет применяться впервые.