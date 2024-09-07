Рейтинг@Mail.ru
Ивлеева, проиграв мебельный иск, вновь обратилась в арбитраж в Петербурге - РИА Новости, 07.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
15:48 07.09.2024
https://ria.ru/20240907/ivleeva-1971289974.html
Ивлеева, проиграв мебельный иск, вновь обратилась в арбитраж в Петербурге
Ивлеева, проиграв мебельный иск, вновь обратилась в арбитраж в Петербурге - РИА Новости, 07.09.2024
Ивлеева, проиграв мебельный иск, вновь обратилась в арбитраж в Петербурге
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал новый иск блогера Анастасии Ивлеевой к предпринимателю, у которого ей не удалось... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T15:48
2024-09-07T15:48
шоубиз
происшествия
санкт-петербург
ленинградская область
анастасия ивлеева
тринадцатый арбитражный апелляционный суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918456604_0:0:2918:1641_1920x0_80_0_0_f89846bd7ad67b5dbc4a1b58b4074aa6.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал новый иск блогера Анастасии Ивлеевой к предпринимателю, у которого ей не удалось отсудить более 1 миллиона рублей за срыв поставки мебели, следует из материалов дела. "Истцы: Анастасия Вячеславовна Ивлеева. Ответчики: ИП Дмитрий Ларичкин... Сумма исковых требований 1 109 952 (рубля – ред.)", – сообщается в карточке дела. Иск пока не принят к производству. Ранее в июне Тринадцатый арбитражный апелляционный суд не удовлетворил жалобу Ивлеевой на решение о взыскании в ее пользу с предпринимателя Ларичкина около 6 тысяч рублей при исковых требованиях свыше миллиона. Ивлеева тогда оспаривала решение арбитражного суда Петербурга и Ленобласти от 12 февраля. Как отмечается в этом судебном акте, ее иск к индивидуальному предпринимателю Дмитрию Ларичкину связан с заключенным в декабре 2022 года договором на поставку мебели "по размерам, эскизам и требованиям заказчика". Мебель была готова, но не смонтирована в срок из-за временной блокировки счетов подрядчика. В итоге с Ларичкина в пользу Ивлеевой взыскали 6048 рублей, тогда как иск блогера был заявлен на 1 миллион 79 тысяч 586 рублей 41 копейку.
https://ria.ru/20240722/ivleeva-1961293106.html
https://ria.ru/20240815/ivleeva-1966428084.html
санкт-петербург
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918456604_39:0:2770:2048_1920x0_80_0_0_597e2dda8ca60d562533431e1ce628c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, анастасия ивлеева, тринадцатый арбитражный апелляционный суд
Шоубиз, Происшествия, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Анастасия Ивлеева, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд
Ивлеева, проиграв мебельный иск, вновь обратилась в арбитраж в Петербурге

Ивлеева, проиграв мебельный иск, вновь обратилась в арбитраж Санкт-Петербурга

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАнастасия Ивлеева
Анастасия Ивлеева - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Анастасия Ивлеева . Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал новый иск блогера Анастасии Ивлеевой к предпринимателю, у которого ей не удалось отсудить более 1 миллиона рублей за срыв поставки мебели, следует из материалов дела.
"Истцы: Анастасия Вячеславовна Ивлеева. Ответчики: ИП Дмитрий Ларичкин... Сумма исковых требований 1 109 952 (рубля – ред.)", – сообщается в карточке дела.
Анастасия Ивлеева - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Ивлеева погасила долг в 11,3 миллиона рублей
22 июля, 17:57
Иск пока не принят к производству.
Ранее в июне Тринадцатый арбитражный апелляционный суд не удовлетворил жалобу Ивлеевой на решение о взыскании в ее пользу с предпринимателя Ларичкина около 6 тысяч рублей при исковых требованиях свыше миллиона. Ивлеева тогда оспаривала решение арбитражного суда Петербурга и Ленобласти от 12 февраля.
Как отмечается в этом судебном акте, ее иск к индивидуальному предпринимателю Дмитрию Ларичкину связан с заключенным в декабре 2022 года договором на поставку мебели "по размерам, эскизам и требованиям заказчика". Мебель была готова, но не смонтирована в срок из-за временной блокировки счетов подрядчика.
В итоге с Ларичкина в пользу Ивлеевой взыскали 6048 рублей, тогда как иск блогера был заявлен на 1 миллион 79 тысяч 586 рублей 41 копейку.
Анастасия Ивлеева - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
Ивлеевой разморозили банковские счета
15 августа, 16:36
 
ШоубизПроисшествияСанкт-ПетербургЛенинградская областьАнастасия ИвлееваТринадцатый арбитражный апелляционный суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала