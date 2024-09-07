https://ria.ru/20240907/ivleeva-1971289974.html

Ивлеева, проиграв мебельный иск, вновь обратилась в арбитраж в Петербурге

Ивлеева, проиграв мебельный иск, вновь обратилась в арбитраж в Петербурге - РИА Новости, 07.09.2024

Ивлеева, проиграв мебельный иск, вновь обратилась в арбитраж в Петербурге

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал новый иск блогера Анастасии Ивлеевой к предпринимателю, у которого ей не удалось... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T15:48

2024-09-07T15:48

2024-09-07T15:48

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происшествия

санкт-петербург

ленинградская область

анастасия ивлеева

тринадцатый арбитражный апелляционный суд

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал новый иск блогера Анастасии Ивлеевой к предпринимателю, у которого ей не удалось отсудить более 1 миллиона рублей за срыв поставки мебели, следует из материалов дела. "Истцы: Анастасия Вячеславовна Ивлеева. Ответчики: ИП Дмитрий Ларичкин... Сумма исковых требований 1 109 952 (рубля – ред.)", – сообщается в карточке дела. Иск пока не принят к производству. Ранее в июне Тринадцатый арбитражный апелляционный суд не удовлетворил жалобу Ивлеевой на решение о взыскании в ее пользу с предпринимателя Ларичкина около 6 тысяч рублей при исковых требованиях свыше миллиона. Ивлеева тогда оспаривала решение арбитражного суда Петербурга и Ленобласти от 12 февраля. Как отмечается в этом судебном акте, ее иск к индивидуальному предпринимателю Дмитрию Ларичкину связан с заключенным в декабре 2022 года договором на поставку мебели "по размерам, эскизам и требованиям заказчика". Мебель была готова, но не смонтирована в срок из-за временной блокировки счетов подрядчика. В итоге с Ларичкина в пользу Ивлеевой взыскали 6048 рублей, тогда как иск блогера был заявлен на 1 миллион 79 тысяч 586 рублей 41 копейку.

https://ria.ru/20240722/ivleeva-1961293106.html

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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, анастасия ивлеева, тринадцатый арбитражный апелляционный суд