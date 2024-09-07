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Индия будет связана с Арктикой через Севморпуть, заявил эксперт - РИА Новости, 07.09.2024
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00:30 07.09.2024
https://ria.ru/20240907/indiya-1971199754.html
Индия будет связана с Арктикой через Севморпуть, заявил эксперт
Индия будет связана с Арктикой через Севморпуть, заявил эксперт - РИА Новости, 07.09.2024
Индия будет связана с Арктикой через Севморпуть, заявил эксперт
Развитие Россией Северного морского пути в связке международным транспортным коридором "Север-Юг" и морским коридором "Владивосток-Ченнаи" обеспечит Индии... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T00:30
2024-09-07T00:30
россия
индия
арктика
нарендра моди
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Развитие Россией Северного морского пути в связке международным транспортным коридором "Север-Юг" и морским коридором "Владивосток-Ченнаи" обеспечит Индии связанность с Арктикой, заявил РИА Новости на полях ВЭФ старший научный сотрудник индийского "Международного фонда Вивекананды" Анураг Бисен. "Я присутствовал на заседании рабочего совета по Северному морскому пути, и участвовавший в нем представитель "Росатома" сказал, что они называют Северный морской путь "Великим Северным морским путем", один конец которого находится в Санкт-Петербурге, а второй во Владивостоке. При этом Санкт-Петербург связан с единой глубоководной системой европейской части России и международным транспортным коридором "Север-Юг", изначальными партнерами по которому являются РФ, Иран и Индия. Что касается восточной части, то Россия и Индия в 2019 году на ВЭФ, в котором в качестве главного гостя принимал участие премьер (Нарендра) Моди, подписали меморандум о развитии морского коридора Ченнаи–Владивосток. Таким образом, обе руки будут соединены, и это даст Индии связанность с Арктикой", - заявил эксперт. Он напомнил, что в недавнем совместном заявлении президента России Владимира Путина и премьера Индии Нарендры Моди есть четыре параграфа, посвященных транспортной связуемости, и четыре, посвященных кооперации на Дальнем Востоке и в Арктической зоне РФ. Это, по мнению эксперта, является свидетельством того, что между Россией и Индией зарождается большое двустороннее сотрудничество. Бисен также отметил, что потенциальный товарооборот более близкого к Индии МТК "Север-Юг" к настоящему моменту оценивается в 30 миллионов тонн грузов, что в денежном выражении составляет 250 миллиардов долларов США. При этом, в отличие от полярных маршрутов, предназначенных только для вывоза углеводородов из Арктики, "Север-Юг" выгоден и внутренним территориям, и его развитие принесет пользу жителям 13 сопредельных стран. Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240709/sevmorput-1958464293.html
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россия, индия, арктика, нарендра моди, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , в мире
Россия, Индия, Арктика, Нарендра Моди, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , В мире
Индия будет связана с Арктикой через Севморпуть, заявил эксперт

Бисен: развитие Россией Северного морского пути обеспечит Индии связь с Арктикой

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкБизнес-диалог Россия - Индия на ВЭФ-2024
Бизнес-диалог Россия - Индия на ВЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Бизнес-диалог Россия - Индия на ВЭФ-2024
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Развитие Россией Северного морского пути в связке международным транспортным коридором "Север-Юг" и морским коридором "Владивосток-Ченнаи" обеспечит Индии связанность с Арктикой, заявил РИА Новости на полях ВЭФ старший научный сотрудник индийского "Международного фонда Вивекананды" Анураг Бисен.
"Я присутствовал на заседании рабочего совета по Северному морскому пути, и участвовавший в нем представитель "Росатома" сказал, что они называют Северный морской путь "Великим Северным морским путем", один конец которого находится в Санкт-Петербурге, а второй во Владивостоке. При этом Санкт-Петербург связан с единой глубоководной системой европейской части России и международным транспортным коридором "Север-Юг", изначальными партнерами по которому являются РФ, Иран и Индия. Что касается восточной части, то Россия и Индия в 2019 году на ВЭФ, в котором в качестве главного гостя принимал участие премьер (Нарендра) Моди, подписали меморандум о развитии морского коридора Ченнаи–Владивосток. Таким образом, обе руки будут соединены, и это даст Индии связанность с Арктикой", - заявил эксперт.
Ледоколы во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Россия и Индия ведут диалог об освоении транзитного потенциала Севморпути
9 июля, 12:28
Он напомнил, что в недавнем совместном заявлении президента России Владимира Путина и премьера Индии Нарендры Моди есть четыре параграфа, посвященных транспортной связуемости, и четыре, посвященных кооперации на Дальнем Востоке и в Арктической зоне РФ. Это, по мнению эксперта, является свидетельством того, что между Россией и Индией зарождается большое двустороннее сотрудничество.
Бисен также отметил, что потенциальный товарооборот более близкого к Индии МТК "Север-Юг" к настоящему моменту оценивается в 30 миллионов тонн грузов, что в денежном выражении составляет 250 миллиардов долларов США. При этом, в отличие от полярных маршрутов, предназначенных только для вывоза углеводородов из Арктики, "Север-Юг" выгоден и внутренним территориям, и его развитие принесет пользу жителям 13 сопредельных стран.
Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Четвертый день работы ВЭФ-2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября.

Символика форума

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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1 из 20
© Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

На ВЭФ-2024 продолжаются панельные сессии и круглые столы по экономическим, культурным и экологическим темам.

Работа форума

На ВЭФ-2024 продолжаются панельные сессии и круглые столы по экономическим, культурным и экологическим темам.

© Виталий Аньков
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2 из 20
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

На фото: Тигр - талисман Всемирных игр Дружбы.

Тигр - талисман Всемирных игр Дружбы

На фото: Тигр - талисман Всемирных игр Дружбы.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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3 из 20
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Стенд ВТБ на ВЭФ-2024.

Стенд ВТБ на ВЭФ-2024

Стенд ВТБ на ВЭФ-2024.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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4 из 20
© Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

На фото: посетители стенда Центра "ВОИН".

Работа форума

На фото: посетители стенда Центра "ВОИН".

© Виталий Аньков
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5 из 20
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков во время сессии "Муравьев-Амурский 2030".

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков во время сессии Муравьев-Амурский 2030: кадры для стратегического развития Дальнего Востока на ВЭФ-2024

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков во время сессии "Муравьев-Амурский 2030".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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6 из 20
© Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Демонстрация одежды на стенде.

Работа форума

Демонстрация одежды на стенде.

© Виталий Аньков
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7 из 20
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Стенд Татарстана на ВЭФ-2024.

Стенд Татарстана на ВЭФ-2024

Стенд Татарстана на ВЭФ-2024.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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8 из 20
© Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Работа форума. ВЭФ-2024

Работа форума

Работа форума. ВЭФ-2024

© Виталий Аньков
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9 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В дни ВЭФ-2024 проходят различные фестивали, концерты и выставки.

Участники форума

В дни ВЭФ-2024 проходят различные фестивали, концерты и выставки.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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10 из 20
© Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Работа стенда Аэрофлота. ВЭФ-2024.

Работа форума

Работа стенда Аэрофлота. ВЭФ-2024.

© Виталий Аньков
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11 из 20
© Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Ударные и разведывательные беспилотники, FPV-дроны и безэкипажные катера, а также другую продукцию для нужд СВО собственного производства представили дальневосточные регионы на выставке "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ.

Работа форума

Ударные и разведывательные беспилотники, FPV-дроны и безэкипажные катера, а также другую продукцию для нужд СВО собственного производства представили дальневосточные регионы на выставке "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ.

© Виталий Аньков
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12 из 20
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Стенд МЧС РФ на ВЭФ-2024.

Стенд МЧС РФ на ВЭФ-2024

Стенд МЧС РФ на ВЭФ-2024.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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13 из 20
© Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В форуме принимают участие более шести тысяч гостей из 76 стран.

Работа форума

В форуме принимают участие более шести тысяч гостей из 76 стран.

© Виталий Аньков
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14 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В их числе — главы 650 российских и 44 иностранных компаний.

Работа форума

В их числе — главы 650 российских и 44 иностранных компаний.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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15 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАвтомобиль "Хончи L1" (Hongqi L1) на ВЭФ-2024
Автомобиль Хончи L1 (Hongqi L1) на ВЭФ-2024
Автомобиль "Хончи L1" (Hongqi L1) на ВЭФ-2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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16 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРабота форума. ВЭФ-2024
Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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17 из 20
© Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРабота форума. ВЭФ-2024
Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© Виталий Аньков
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18 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке.

Участники форума

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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19 из 20
© Алексей Даничев | Перейти в медиабанкРабота форума. ВЭФ-2024
Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© Алексей Даничев
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20 из 20

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
1 из 20

На ВЭФ-2024 продолжаются панельные сессии и круглые столы по экономическим, культурным и экологическим темам.

© Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
2 из 20

На фото: Тигр - талисман Всемирных игр Дружбы.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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3 из 20

Стенд ВТБ на ВЭФ-2024.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
4 из 20

На фото: посетители стенда Центра "ВОИН".

© Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
5 из 20

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков во время сессии "Муравьев-Амурский 2030".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
6 из 20

Демонстрация одежды на стенде.

© Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
7 из 20

Стенд Татарстана на ВЭФ-2024.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
8 из 20

Работа форума. ВЭФ-2024

© Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
9 из 20

В дни ВЭФ-2024 проходят различные фестивали, концерты и выставки.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
10 из 20

Работа стенда Аэрофлота. ВЭФ-2024.

© Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
11 из 20

Ударные и разведывательные беспилотники, FPV-дроны и безэкипажные катера, а также другую продукцию для нужд СВО собственного производства представили дальневосточные регионы на выставке "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ.

© Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
12 из 20

Стенд МЧС РФ на ВЭФ-2024.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
13 из 20

В форуме принимают участие более шести тысяч гостей из 76 стран.

© Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
14 из 20

В их числе — главы 650 российских и 44 иностранных компаний.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
15 из 20
Автомобиль "Хончи L1" (Hongqi L1) на ВЭФ-2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
16 из 20
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
17 из 20
Работа форума. ВЭФ-2024
© Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
18 из 20

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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19 из 20
Работа форума. ВЭФ-2024
© Алексей Даничев
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20 из 20
 
РоссияИндияАрктикаНарендра МодиВладимир ПутинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Дальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)В мире
 
 
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