https://ria.ru/20240907/indiya-1971199754.html

Индия будет связана с Арктикой через Севморпуть, заявил эксперт

Индия будет связана с Арктикой через Севморпуть, заявил эксперт - РИА Новости, 07.09.2024

Индия будет связана с Арктикой через Севморпуть, заявил эксперт

Развитие Россией Северного морского пути в связке международным транспортным коридором "Север-Юг" и морским коридором "Владивосток-Ченнаи" обеспечит Индии... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T00:30

2024-09-07T00:30

2024-09-07T00:30

россия

индия

арктика

нарендра моди

владимир путин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Развитие Россией Северного морского пути в связке международным транспортным коридором "Север-Юг" и морским коридором "Владивосток-Ченнаи" обеспечит Индии связанность с Арктикой, заявил РИА Новости на полях ВЭФ старший научный сотрудник индийского "Международного фонда Вивекананды" Анураг Бисен. "Я присутствовал на заседании рабочего совета по Северному морскому пути, и участвовавший в нем представитель "Росатома" сказал, что они называют Северный морской путь "Великим Северным морским путем", один конец которого находится в Санкт-Петербурге, а второй во Владивостоке. При этом Санкт-Петербург связан с единой глубоководной системой европейской части России и международным транспортным коридором "Север-Юг", изначальными партнерами по которому являются РФ, Иран и Индия. Что касается восточной части, то Россия и Индия в 2019 году на ВЭФ, в котором в качестве главного гостя принимал участие премьер (Нарендра) Моди, подписали меморандум о развитии морского коридора Ченнаи–Владивосток. Таким образом, обе руки будут соединены, и это даст Индии связанность с Арктикой", - заявил эксперт. Он напомнил, что в недавнем совместном заявлении президента России Владимира Путина и премьера Индии Нарендры Моди есть четыре параграфа, посвященных транспортной связуемости, и четыре, посвященных кооперации на Дальнем Востоке и в Арктической зоне РФ. Это, по мнению эксперта, является свидетельством того, что между Россией и Индией зарождается большое двустороннее сотрудничество. Бисен также отметил, что потенциальный товарооборот более близкого к Индии МТК "Север-Юг" к настоящему моменту оценивается в 30 миллионов тонн грузов, что в денежном выражении составляет 250 миллиардов долларов США. При этом, в отличие от полярных маршрутов, предназначенных только для вывоза углеводородов из Арктики, "Север-Юг" выгоден и внутренним территориям, и его развитие принесет пользу жителям 13 сопредельных стран. Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240709/sevmorput-1958464293.html

россия

индия

арктика

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россия, индия, арктика, нарендра моди, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , в мире