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Явка на выборах главы Хабаровского края в первый день достигла 12 процентов

Явка на выборах главы Хабаровского края в первый день достигла 12 процентов - РИА Новости, 06.09.2024

Явка на выборах главы Хабаровского края в первый день достигла 12 процентов

Явка в первый день выборов губернатора Хабаровского края составила почти 13%, сообщает краевая избирательная комиссия. РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T16:10

2024-09-06T16:10

2024-09-06T16:11

политика

хабаровский край

дмитрий демешин

единая россия

кпрф

единый день голосования в россии

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ХАБАРОВСК, 6 сен - РИА Новости. Явка в первый день выборов губернатора Хабаровского края составила почти 13%, сообщает краевая избирательная комиссия. "Явка избирателей на досрочных выборах губернатора Хабаровского края на 20.00 (13.00 мск) 6 сентября составила 12,94 %", - сообщает крайизберком. Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин проголосовал в пятницу и призвал всех жителей региона прийти на выборы. За кресло губернатора борются четыре кандидата: врио губернатора края Дмитрий Демешин ("Единая Россия"), уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Петр Перевезенцев (КПРФ), генеральный директор ООО "Балтимор-Амур" Сергей Прокопьев ("Коммунисты России") и депутат Государственной думы Роза Чемерис ("Новые люди").

хабаровский край

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2024

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политика, хабаровский край, дмитрий демешин, единая россия, кпрф, единый день голосования в россии