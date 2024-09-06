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Явка на выборах главы Хабаровского края в первый день достигла 12 процентов - РИА Новости, 06.09.2024
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16:10 06.09.2024 (обновлено: 16:11 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/yavka-1971097653.html
Явка на выборах главы Хабаровского края в первый день достигла 12 процентов
Явка на выборах главы Хабаровского края в первый день достигла 12 процентов - РИА Новости, 06.09.2024
Явка на выборах главы Хабаровского края в первый день достигла 12 процентов
Явка в первый день выборов губернатора Хабаровского края составила почти 13%, сообщает краевая избирательная комиссия. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T16:10
2024-09-06T16:11
политика
хабаровский край
дмитрий демешин
единая россия
кпрф
единый день голосования в россии
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ХАБАРОВСК, 6 сен - РИА Новости. Явка в первый день выборов губернатора Хабаровского края составила почти 13%, сообщает краевая избирательная комиссия. "Явка избирателей на досрочных выборах губернатора Хабаровского края на 20.00 (13.00 мск) 6 сентября составила 12,94 %", - сообщает крайизберком. Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин проголосовал в пятницу и призвал всех жителей региона прийти на выборы. За кресло губернатора борются четыре кандидата: врио губернатора края Дмитрий Демешин ("Единая Россия"), уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Петр Перевезенцев (КПРФ), генеральный директор ООО "Балтимор-Амур" Сергей Прокопьев ("Коммунисты России") и депутат Государственной думы Роза Чемерис ("Новые люди").
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политика, хабаровский край, дмитрий демешин, единая россия, кпрф, единый день голосования в россии
Политика, Хабаровский край, Дмитрий Демешин, Единая Россия, КПРФ, Единый день голосования в России
Явка на выборах главы Хабаровского края в первый день достигла 12 процентов

Явка на выборах губернатора Хабаровского края составила 12,94%

© РИА Новости / Виталий АньковВид на Хабаровск
Вид на Хабаровск - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Вид на Хабаровск. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 6 сен - РИА Новости. Явка в первый день выборов губернатора Хабаровского края составила почти 13%, сообщает краевая избирательная комиссия.
"Явка избирателей на досрочных выборах губернатора Хабаровского края на 20.00 (13.00 мск) 6 сентября составила 12,94 %", - сообщает крайизберком.
Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин проголосовал в пятницу и призвал всех жителей региона прийти на выборы.
За кресло губернатора борются четыре кандидата: врио губернатора края Дмитрий Демешин ("Единая Россия"), уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Петр Перевезенцев (КПРФ), генеральный директор ООО "Балтимор-Амур" Сергей Прокопьев ("Коммунисты России") и депутат Государственной думы Роза Чемерис ("Новые люди").
Какие выборы пройдут в единый день голосования
2 августа, 10:00
Инфографика
Какие выборы пройдут в единый день голосованияПосмотреть
 
ПолитикаХабаровский крайДмитрий ДемешинЕдиная РоссияКПРФЕдиный день голосования в России
 
 
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