https://ria.ru/20240906/yavka-1971097653.html
Явка на выборах главы Хабаровского края в первый день достигла 12 процентов
Явка на выборах главы Хабаровского края в первый день достигла 12 процентов - РИА Новости, 06.09.2024
Явка на выборах главы Хабаровского края в первый день достигла 12 процентов
Явка в первый день выборов губернатора Хабаровского края составила почти 13%, сообщает краевая избирательная комиссия. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T16:10
2024-09-06T16:10
2024-09-06T16:11
политика
хабаровский край
дмитрий демешин
единая россия
кпрф
единый день голосования в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570804651_0:0:3082:1734_1920x0_80_0_0_f9b851869d81d9282ac01e1894947dc7.jpg
ХАБАРОВСК, 6 сен - РИА Новости. Явка в первый день выборов губернатора Хабаровского края составила почти 13%, сообщает краевая избирательная комиссия. "Явка избирателей на досрочных выборах губернатора Хабаровского края на 20.00 (13.00 мск) 6 сентября составила 12,94 %", - сообщает крайизберком. Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин проголосовал в пятницу и призвал всех жителей региона прийти на выборы. За кресло губернатора борются четыре кандидата: врио губернатора края Дмитрий Демешин ("Единая Россия"), уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Петр Перевезенцев (КПРФ), генеральный директор ООО "Балтимор-Амур" Сергей Прокопьев ("Коммунисты России") и депутат Государственной думы Роза Чемерис ("Новые люди").
хабаровский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570804651_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_d95325bf44ca81858344d3e10ec79a76.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, хабаровский край, дмитрий демешин, единая россия, кпрф, единый день голосования в россии
Политика, Хабаровский край, Дмитрий Демешин, Единая Россия, КПРФ, Единый день голосования в России
Явка на выборах главы Хабаровского края в первый день достигла 12 процентов
Явка на выборах губернатора Хабаровского края составила 12,94%