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Около трети избирателей досрочно проголосовали на выборах в Курской области - РИА Новости, 06.09.2024
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09:10 06.09.2024 (обновлено: 09:33 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/vybory-1970976728.html
Около трети избирателей досрочно проголосовали на выборах в Курской области
Около трети избирателей досрочно проголосовали на выборах в Курской области - РИА Новости, 06.09.2024
Около трети избирателей досрочно проголосовали на выборах в Курской области
Более 34% избирателей досрочно проголосовали на выборах губернатора Курской области, сообщил журналистам заместитель главы избирательной комиссии региона... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T09:10
2024-09-06T09:33
политика
курская область
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единая россия
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КУРСК, 6 сен - РИА Новости. Более 34% избирателей досрочно проголосовали на выборах губернатора Курской области, сообщил журналистам заместитель главы избирательной комиссии региона Евгений Черкашин. "Вчера закончилось досрочное голосование. И на сегодня на утро явка избирателей на территории губернатора в Курской области составила 34,5%", - сказал Черкашин. Основное голосование на выборах губернатора Курской области состоится 6, 7 и 8 сентября. Зарегистрированы четыре кандидата. Это врио губернатора Алексей Смирнов, выдвинутый от партии "Единая Россия", Алексей Бобовников от КПРФ, Геннадий Баев от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и Алексей Томанов от ЛДПР.
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политика, курская область, алексей смирнов (политик) , единая россия, кпрф, лдпр, единый день голосования в россии, выборы в россии — 2024
Политика, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Единый день голосования в России, Выборы в России — 2024
Около трети избирателей досрочно проголосовали на выборах в Курской области

Более 34% избирателей досрочно проголосовали на выборах курского губернатора

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкНа выборах губернатора Курской области
На выборах губернатора Курской области - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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На выборах губернатора Курской области
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КУРСК, 6 сен - РИА Новости. Более 34% избирателей досрочно проголосовали на выборах губернатора Курской области, сообщил журналистам заместитель главы избирательной комиссии региона Евгений Черкашин.
"Вчера закончилось досрочное голосование. И на сегодня на утро явка избирателей на территории губернатора в Курской области составила 34,5%", - сказал Черкашин.
Основное голосование на выборах губернатора Курской области состоится 6, 7 и 8 сентября. Зарегистрированы четыре кандидата. Это врио губернатора Алексей Смирнов, выдвинутый от партии "Единая Россия", Алексей Бобовников от КПРФ, Геннадий Баев от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и Алексей Томанов от ЛДПР.
Врио губернатора Кемеровской области Илья Середюк - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
Врио губернатора Кузбасса проголосовал на выборах главы региона
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ПолитикаКурская областьАлексей Смирнов (политик)Единая РоссияКПРФЛДПРЕдиный день голосования в РоссииВыборы в России — 2024
 
 
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