https://ria.ru/20240906/vybory-1970976728.html

Около трети избирателей досрочно проголосовали на выборах в Курской области

Около трети избирателей досрочно проголосовали на выборах в Курской области - РИА Новости, 06.09.2024

Около трети избирателей досрочно проголосовали на выборах в Курской области

Более 34% избирателей досрочно проголосовали на выборах губернатора Курской области, сообщил журналистам заместитель главы избирательной комиссии региона... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T09:10

2024-09-06T09:10

2024-09-06T09:33

политика

курская область

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выборы в россии — 2024

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КУРСК, 6 сен - РИА Новости. Более 34% избирателей досрочно проголосовали на выборах губернатора Курской области, сообщил журналистам заместитель главы избирательной комиссии региона Евгений Черкашин. "Вчера закончилось досрочное голосование. И на сегодня на утро явка избирателей на территории губернатора в Курской области составила 34,5%", - сказал Черкашин. Основное голосование на выборах губернатора Курской области состоится 6, 7 и 8 сентября. Зарегистрированы четыре кандидата. Это врио губернатора Алексей Смирнов, выдвинутый от партии "Единая Россия", Алексей Бобовников от КПРФ, Геннадий Баев от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и Алексей Томанов от ЛДПР.

https://ria.ru/20240906/vybory-1970958452.html

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