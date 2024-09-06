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Около трети избирателей досрочно проголосовали на выборах в Курской области
Около трети избирателей досрочно проголосовали на выборах в Курской области - РИА Новости, 06.09.2024
Около трети избирателей досрочно проголосовали на выборах в Курской области
Более 34% избирателей досрочно проголосовали на выборах губернатора Курской области, сообщил журналистам заместитель главы избирательной комиссии региона... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T09:10
2024-09-06T09:10
2024-09-06T09:33
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КУРСК, 6 сен - РИА Новости. Более 34% избирателей досрочно проголосовали на выборах губернатора Курской области, сообщил журналистам заместитель главы избирательной комиссии региона Евгений Черкашин. "Вчера закончилось досрочное голосование. И на сегодня на утро явка избирателей на территории губернатора в Курской области составила 34,5%", - сказал Черкашин. Основное голосование на выборах губернатора Курской области состоится 6, 7 и 8 сентября. Зарегистрированы четыре кандидата. Это врио губернатора Алексей Смирнов, выдвинутый от партии "Единая Россия", Алексей Бобовников от КПРФ, Геннадий Баев от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и Алексей Томанов от ЛДПР.
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политика, курская область, алексей смирнов (политик) , единая россия, кпрф, лдпр, единый день голосования в россии, выборы в россии — 2024
Политика, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Единый день голосования в России, Выборы в России — 2024
Около трети избирателей досрочно проголосовали на выборах в Курской области
Более 34% избирателей досрочно проголосовали на выборах курского губернатора