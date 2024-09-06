https://ria.ru/20240906/vybory-1970957204.html

В Астраханской и Самарской областях открылись избирательные участки

В Астраханской и Самарской областях открылись избирательные участки - РИА Новости, 06.09.2024

В Астраханской и Самарской областях открылись избирательные участки

Избирательные участки открылись в первый день трехдневного голосования на выборах губернаторов Астраханской и Самарской областей. РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T07:02

2024-09-06T07:02

2024-09-06T07:02

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РОСТОВ-НА-ДОНУ/САМАРА, 6 сен - РИА Новости. Избирательные участки открылись в первый день трехдневного голосования на выборах губернаторов Астраханской и Самарской областей. Единый день голосования пройдет в России с 6 по 8 сентября 2024 года. По информации представителя избиркома Астраханской области, всего в регионе - 567 постоянных и 13 временных избирательных участка. Последние образованы в местах временного пребывания избирателей, в частности на судах, находящихся в плавании, и в медицинских учреждениях. В целях безопасности участки оборудованы металлодетекторами и системами видеонаблюдения. Члены комиссий прошли инструктажи на случай возникновения ЧС. В течение трех дней порядка 710 тысяч избирателей смогут отдать свой голос за одного из пяти кандидатов. На пост губернатора Астраханской области претендуют: Тимофей Щербаков (ЛДПР), Владимир Сухарев ("Родина"), Сергей Севастьянов (КПРФ), Виталий Бахилин ("Новые люди"), Игорь Бабушкин ("Единая Россия"). Помимо выборов губернатора в единый день голосования в Астраханской области пройдут выборы глав муниципальных образований и депутатов представительных органов местного самоуправления. На 1255 мандатов претендуют 2021 кандидат. Как сообщили РИА Новости в избиркоме Самарской области, в пятницу на выборах губернатора региона открылись 47 территориальных и 1766 участковых избирательных комиссий, из которых 15 образованы в местах временного пребывания избирателей. КОИБами оборудованы 385 избирательных участков, все остальные точки будут готовить итоговые протоколы с QR-кодом. На сайте регионального избиркома указано, что в области зарегистрированы 2 409 787 избирателей. Голосование на выборах губернатора Самарской области пройдет с 6 по 8 сентября включительно, участки будут работать с 8.00 до 20.00 по местному времени (7.00-19.00 мск). На пост главы региона претендуют врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев от "Единой России", депутаты Самарской губернской думы Алексей Лескин (КПРФ) и Михаил Маряхин (партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), депутат Госдумы РФ Владимир Плякин от партии "Новые люди", Степан Соловьев от "Зеленой альтернативы", а также Наталья Бисярина от ЛДПР.

https://ria.ru/20240905/golosovanie-1970909086.html

https://ria.ru/20240905/portal-1970792515.html

https://ria.ru/20240802/vybory-1963504237.html

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политика, самарская область, астраханская область, россия, игорь бабушкин, вячеслав федорищев, лдпр, кпрф, единая россия, единый день голосования в россии