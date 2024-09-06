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Минвостокразвития назвало ключевые соглашения на ВЭФ - РИА Новости, 06.09.2024
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04:38 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/vef-1970950623.html
Минвостокразвития назвало ключевые соглашения на ВЭФ
Минвостокразвития назвало ключевые соглашения на ВЭФ - РИА Новости, 06.09.2024
Минвостокразвития назвало ключевые соглашения на ВЭФ
Соглашения о строительстве жилых комплексов, в том числе международного, в регионах Дальнего Востока и Арктики стали ключевыми на Восточном экономическом... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T04:38
2024-09-06T04:38
экономика
жилье
россия
дальний восток
арктика
юрий трутнев
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Соглашения о строительстве жилых комплексов, в том числе международного, в регионах Дальнего Востока и Арктики стали ключевыми на Восточном экономическом форуме, сообщает Минвостокразвития РФ. "Ключевые соглашения о строительстве жилья на Дальнем Востоке и в Арктике, уже подписанные на площадках Минвостокразвития России на ВЭФ. Международный жилой квартал поселка городского типа Забайкальск возведет специализированный застройщик "ТСД Развитие" в 127 километрах от границы КНР и 46 километрах от границы Монголии. Будут построены более 2,3 тысячи квартир для 4,5 тысячи человек площадью более 140 тысяч квадратных метров. Объем инвестиций – 17,7 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Также в числе ключевых соглашений – два проекта в Забайкалье: ЖК "Кенон Ривьера Парк" в Чите и жилой квартал в поселке городского типа Карымское. Застройщик – компания "ТСД", инвестиции составят 27 миллиардов рублей. Группа "Самолет" построит жилье и объекты инфраструктуры в Благовещенске на площади в 200 тысяч квадратных метров. Эта же компания построит ЖК со встроенными помещениями во Владивостоке до 2031 года. Объем инвестиций в проект - более 5,5 миллиарда рублей. Общая площадь - свыше 61 тысячи квадратных метров. "РИА Альфа" займется возведением микрорайона "Спортивный" для 13,5 тысячи человек в Якутске. В кварталах 2, 4, 17 снесут 161 многоквартирный дом, а на их месте построят 46 многоэтажных домов, два детских сада, две школы и спорткомплекс. Жилой комплекс "Живописный сад" построит ГК DARS в Хабаровске. В составе ЖК в 2026 году будет реализован проект арендного жилья на 123 квартиры при участии ДОМ.РФ по программе "Доступное арендное жилье в ДФО". Всего будет построено 225 тысяч квадратных метров жилья с финансированием Банка ДОМ.РФ в размере 14,2 миллиарда рублей. ООО "СЗ "ТСД АРКТИКА" в Мурманске построит микрорайон "Берег Арктики" площадью более 225 тысяч квадратных метров с 3,5 тысячи квартир для 7 тысяч жителей. Объем инвестиций – 22,5 миллиарда рублей. Кроме того, более 200 тысяч квадратных метров жилья будет построено в районе Росляково в Мурманске, в Кировске и Мончегорске. Все проекты будет реализованы с использованием механизмов государственной поддержки, действующих на Дальнем Востоке. Накануне вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что на Восточном экономическом форуме подписано 258 соглашений на 5,395 триллиона рублей, это рекордная сумма. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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экономика, жилье, россия, дальний восток, арктика, юрий трутнев, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Жилье, Россия, Дальний Восток, Арктика, Юрий Трутнев, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Минвостокразвития назвало ключевые соглашения на ВЭФ

Минвостокразвития: соглашения о строительстве жилья стали ключевыми на ВЭФ

© Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВЭФ-2024. Международная Владивостокская регата
ВЭФ-2024. Международная Владивостокская регата - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© Виталий Аньков
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ВЭФ-2024. Международная Владивостокская регата. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Соглашения о строительстве жилых комплексов, в том числе международного, в регионах Дальнего Востока и Арктики стали ключевыми на Восточном экономическом форуме, сообщает Минвостокразвития РФ.
"Ключевые соглашения о строительстве жилья на Дальнем Востоке и в Арктике, уже подписанные на площадках Минвостокразвития России на ВЭФ. Международный жилой квартал поселка городского типа Забайкальск возведет специализированный застройщик "ТСД Развитие" в 127 километрах от границы КНР и 46 километрах от границы Монголии. Будут построены более 2,3 тысячи квартир для 4,5 тысячи человек площадью более 140 тысяч квадратных метров. Объем инвестиций – 17,7 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Вид на кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на берегу бухты Аякс во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
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Также в числе ключевых соглашений – два проекта в Забайкалье: ЖК "Кенон Ривьера Парк" в Чите и жилой квартал в поселке городского типа Карымское. Застройщик – компания "ТСД", инвестиции составят 27 миллиардов рублей.
Группа "Самолет" построит жилье и объекты инфраструктуры в Благовещенске на площади в 200 тысяч квадратных метров. Эта же компания построит ЖК со встроенными помещениями во Владивостоке до 2031 года. Объем инвестиций в проект - более 5,5 миллиарда рублей. Общая площадь - свыше 61 тысячи квадратных метров.
"РИА Альфа" займется возведением микрорайона "Спортивный" для 13,5 тысячи человек в Якутске. В кварталах 2, 4, 17 снесут 161 многоквартирный дом, а на их месте построят 46 многоэтажных домов, два детских сада, две школы и спорткомплекс.
Жилой комплекс "Живописный сад" построит ГК DARS в Хабаровске. В составе ЖК в 2026 году будет реализован проект арендного жилья на 123 квартиры при участии ДОМ.РФ по программе "Доступное арендное жилье в ДФО". Всего будет построено 225 тысяч квадратных метров жилья с финансированием Банка ДОМ.РФ в размере 14,2 миллиарда рублей.
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ООО "СЗ "ТСД АРКТИКА" в Мурманске построит микрорайон "Берег Арктики" площадью более 225 тысяч квадратных метров с 3,5 тысячи квартир для 7 тысяч жителей. Объем инвестиций – 22,5 миллиарда рублей. Кроме того, более 200 тысяч квадратных метров жилья будет построено в районе Росляково в Мурманске, в Кировске и Мончегорске.
Все проекты будет реализованы с использованием механизмов государственной поддержки, действующих на Дальнем Востоке.
Накануне вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что на Восточном экономическом форуме подписано 258 соглашений на 5,395 триллиона рублей, это рекордная сумма.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Третий день работы ВЭФ-2024
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Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
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