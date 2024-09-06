https://ria.ru/20240906/telegram--1971129231.html

Telegram убрал функцию "Люди рядом", вместо нее появится "Бизнес рядом"

Telegram убрал функцию "Люди рядом", вместо нее появится "Бизнес рядом" - РИА Новости, 06.09.2024

Telegram убрал функцию "Люди рядом", вместо нее появится "Бизнес рядом"

Telegram удалил функцию "Люди рядом", вместо нее будет запущена возможность "Бизнес рядом", сообщил основатель мессенджера Павел Дуров. РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T17:31

2024-09-06T17:31

2024-09-06T17:31

общество

павел дуров

telegram

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Telegram удалил функцию "Люди рядом", вместо нее будет запущена возможность "Бизнес рядом", сообщил основатель мессенджера Павел Дуров. "Мы удалили функцию "Люди рядом", которой пользовались менее 0,1% пользователей Telegram, но у которой были проблемы с ботами и мошенниками", - написал Дуров в своем Telegram-канале. Он сообщил, что вместо нее будет работать функция "Бизнес рядом", в которой будут представлены легальные, проверенные предприятия. Они получат возможность показывать каталог своей продукции, а также беспрепятственно принимать платежи.

https://ria.ru/20240906/durov-1971128795.html

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общество, павел дуров, telegram