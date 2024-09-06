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Telegram убрал функцию "Люди рядом", вместо нее появится "Бизнес рядом" - РИА Новости, 06.09.2024
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17:31 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/telegram--1971129231.html
Telegram убрал функцию "Люди рядом", вместо нее появится "Бизнес рядом"
Telegram убрал функцию "Люди рядом", вместо нее появится "Бизнес рядом" - РИА Новости, 06.09.2024
Telegram убрал функцию "Люди рядом", вместо нее появится "Бизнес рядом"
Telegram удалил функцию "Люди рядом", вместо нее будет запущена возможность "Бизнес рядом", сообщил основатель мессенджера Павел Дуров. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T17:31
2024-09-06T17:31
общество
павел дуров
telegram
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Telegram удалил функцию "Люди рядом", вместо нее будет запущена возможность "Бизнес рядом", сообщил основатель мессенджера Павел Дуров. "Мы удалили функцию "Люди рядом", которой пользовались менее 0,1% пользователей Telegram, но у которой были проблемы с ботами и мошенниками", - написал Дуров в своем Telegram-канале. Он сообщил, что вместо нее будет работать функция "Бизнес рядом", в которой будут представлены легальные, проверенные предприятия. Они получат возможность показывать каталог своей продукции, а также беспрепятственно принимать платежи.
https://ria.ru/20240906/durov-1971128795.html
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общество, павел дуров, telegram
Общество, Павел Дуров, Telegram
Telegram убрал функцию "Люди рядом", вместо нее появится "Бизнес рядом"

Дуров: Telegram убрал функцию "Люди рядом", вместо нее появится "Бизнес рядом"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Telegram удалил функцию "Люди рядом", вместо нее будет запущена возможность "Бизнес рядом", сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.
"Мы удалили функцию "Люди рядом", которой пользовались менее 0,1% пользователей Telegram, но у которой были проблемы с ботами и мошенниками", - написал Дуров в своем Telegram-канале.
Он сообщил, что вместо нее будет работать функция "Бизнес рядом", в которой будут представлены легальные, проверенные предприятия. Они получат возможность показывать каталог своей продукции, а также беспрепятственно принимать платежи.
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
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