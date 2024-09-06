Суд подтвердил запрет "дочке" OMV на суд с "Газпром экспортом" за рубежом
Суд подтвердил запрет "дочке" OMV на суд с "Газпром экспортом" за рубежом
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛоготип нефтяной компании OMV на здании штаб-квартиры в Вене
Логотип нефтяной компании OMV на здании штаб-квартиры в Вене. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен — РИА Новости. Арбитражный суд Северо-Западного округа не удовлетворил жалобу компании OMV Gas Marketing & Trading GmbH ("дочка" австрийской OMV) на решение нижестоящего суда о запрете продолжать разбирательство с "Газпром экспортом" в арбитражном институте при торговой палате Стокгольма, следует из материалов дела.
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"Оставить без изменения определение первой или апелляционной инстанций или определение первой и постановление апелляционной инстанций", – сообщается в карточке дела, где пока не опубликован сам вердикт кассационного суда.
OMV Gas Marketing & Trading GmbH оспаривала определение арбитражного суда Петербурга и Ленинградской области от 24 мая. Согласно этому судебному акту, вынесенному по иску "Газпром экспорта", в случае нарушение запрета на спор с ним за рубежом OMV Gas Marketing & Trading придется выплатить российской газовой компании около 575 миллионов евро.
Арбитражный суд Петербурга, начиная с октября прошлого года, уже удовлетворил несколько исков компании "Газпром экспорт" к бывшим иностранным партнерам, которые касались введения судебного запрета на продолжение споров за рубежом.
В частности, в марте арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску "Газпром экспорта" запретил Gasunie Transport Services (оператору газотранспортной системы Нидерландов, дочерней для головной Gasunie) инициировать и продолжать спор в окружном суде Северных Нидерландов. Также в марте арбитражный суд Петербурга удовлетворил иск компании "Газпром экспорт" к компании Uniper Global Commodities SE и к компании METHA-Methanhandel GmbH о запрете продолжать разбирательство в международном коммерческом арбитраже в Стокгольме.