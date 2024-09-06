https://ria.ru/20240906/sud-1970962561.html

Суд подтвердил запрет "дочке" OMV на суд с "Газпром экспортом" за рубежом

Суд подтвердил запрет "дочке" OMV на суд с "Газпром экспортом" за рубежом - РИА Новости, 06.09.2024

Суд подтвердил запрет "дочке" OMV на суд с "Газпром экспортом" за рубежом

Арбитражный суд Северо-Западного округа не удовлетворил жалобу компании OMV Gas Marketing & Trading GmbH ("дочка" австрийской OMV) на решение нижестоящего суда... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T08:02

2024-09-06T08:02

2024-09-06T08:02

экономика

санкт-петербург

ленинградская область

газпром

omv

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен — РИА Новости. Арбитражный суд Северо-Западного округа не удовлетворил жалобу компании OMV Gas Marketing & Trading GmbH ("дочка" австрийской OMV) на решение нижестоящего суда о запрете продолжать разбирательство с "Газпром экспортом" в арбитражном институте при торговой палате Стокгольма, следует из материалов дела. "Оставить без изменения определение первой или апелляционной инстанций или определение первой и постановление апелляционной инстанций", – сообщается в карточке дела, где пока не опубликован сам вердикт кассационного суда. OMV Gas Marketing & Trading GmbH оспаривала определение арбитражного суда Петербурга и Ленинградской области от 24 мая. Согласно этому судебному акту, вынесенному по иску "Газпром экспорта", в случае нарушение запрета на спор с ним за рубежом OMV Gas Marketing & Trading придется выплатить российской газовой компании около 575 миллионов евро. Арбитражный суд Петербурга, начиная с октября прошлого года, уже удовлетворил несколько исков компании "Газпром экспорт" к бывшим иностранным партнерам, которые касались введения судебного запрета на продолжение споров за рубежом. В частности, в марте арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску "Газпром экспорта" запретил Gasunie Transport Services (оператору газотранспортной системы Нидерландов, дочерней для головной Gasunie) инициировать и продолжать спор в окружном суде Северных Нидерландов. Также в марте арбитражный суд Петербурга удовлетворил иск компании "Газпром экспорт" к компании Uniper Global Commodities SE и к компании METHA-Methanhandel GmbH о запрете продолжать разбирательство в международном коммерческом арбитраже в Стокгольме.

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экономика, санкт-петербург, ленинградская область, газпром, omv, коммерческая недвижимость