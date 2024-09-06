https://ria.ru/20240906/spetsoperatsiya-1971151496.html

Спецоперация, 6 сентября: российские войска освободили село в ДНР

Спецоперация, 6 сентября: российские войска освободили село в ДНР - РИА Новости, 06.09.2024

Спецоперация, 6 сентября: российские войска освободили село в ДНР

Подразделений группировки российских войск "Центр" освободили Журавку в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T19:03

2024-09-06T19:03

2024-09-06T20:00

специальная военная операция на украине

киев

алексей лихачев

сергей лавров

джон хили

зрк с-300

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Подразделений группировки российских войск "Центр" освободили Журавку в ДНР, сообщило Минобороны. За минувшую неделю это седьмой населенный пункт, взятый под контроль, после Кирово, Птичьего, Скучного, Карловки, Заветного и Пречистовки.Как рассказал РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. ночью в пятницу по контейнерному терминалу и складам в пригороде Львова, куда свозилась техника и боеприпасы из Польши для ВСУ, нанесли удар.Он добавил, что атака пришлась и на пригород Харькова, куда прибыло много иностранных наемников и техники. Есть погибшие и раненые.Курское направлениеПо данным Минобороны, потери ВСУ на этом участке за сутки составили до 300 человек и 12 единиц бронетехники. Отражены две украинские атаки в направлении Матвеевки и Ольговки.Авиация и ракетные войска нанесли удары по резервам 11 бригад ВСУ в 15 районах Сумской области. Группировка "Север" поразила самоходку Caesar ВСУ в районе Николаево-Дарьино Курской области.Кроме того, силы ПВО в течение дня уничтожили две украинские ракеты над Курской областью, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.Ядерная угрозаВместе с тем в Калининграде прошли переговоры главы "Росатома" Алексея Лихачева с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, по итогам которых были заявления, что делегация агентства оперативно выезжала на Курскую АЭС и фиксировала угрозы станции.По словам Лихачева, стороны договорились, что специалисты МАГАТЭ будут находиться на станции в таком же режиме ожидания и незамедлительного выезда при фиксировании дополнительных рисков для Курской АЭС.Он отметил, что дискуссия о постоянном присутствии членов агентства на этой станции продолжаются.Лихачев подчеркнул, что ситуация на Курской АЭС в Курчатове значительно отличается от происходящего в Запорожье. По его словам, зафиксированы факты прямых угроз безопасности Курской АЭС и жителям города Курчатова.Решение конфликтаРоссия была бы готова вернуться вновь к "стамбульским принципам" по урегулированию конфликта на Украине, но уже на основе новых реалий, заявил глава МИД Сергей Лавров. В интервью РБК он напомнил, как шли переговоры по урегулированию украинского конфликта в 2022 году: делегации несколько раз встречались в Белоруссии и "наконец, в Стамбуле договорились на основе тех принципов, которые "принесли" украинцы". По словам главы российского МИД, эти принципы сохраняют актуальность и сегодня. Президент Владимир Путин не раз говорил, что если на Украине хотят переговоров, то Владимир Зеленский должен отменить указ, запрещающий их вести, сказал Лавров. Он напомнил, что стамбульские принципы гарантировали невступление Украины в НАТО, сохранение внеблокового статуса и описывали гарантии безопасности Украины, чтобы она чувствовала себя спокойно, невступление Украины в НАТО – это часть гарантий Российской Федерации. Кроме того, Лавров заявил, что не считает, будто Китай пытается каким-либо образом принудить Россию к миру с Украиной. У него также нет сомнений в том, что Китай будет сокращать зависимость от западных финансовых систем и постепенно двигаться к формам общения со своими партнерами, которые не будут сопряжены с диктатом. В то же время премьер Венгрии Виктор Орбан считает, что первым шагом для урегулирования на Украине должно стать прекращение огня. Что с помощью ЗападаПентагон объявил о новом пакете помощи Украине на сумму 250 миллионов долларов, заявил шеф американского военного ведомства Ллойд Остин на пресс-конференции на авиабазе Рамштайн. При этом США при содействии компаний из Европы разрабатывают с Украиной "замену" системам С-300 и ракетам Р-27, отметил он. Кроме того, глава минобороны Британии Джон Хили несмотря на то, что страна сталкивается с серьезными проблемами в военной сфере, заявил, что его главным приоритетом в работе будет оказание непоколебимой поддержки Украине. Как заявил Хили в интервью изданию Politico, помощь Киеву является для него приоритетом номер один. По его словам, он уверен в том, что новое правительство лейбористов сможет выполнить обязательство по увеличению расходов на оборону и принять решения, которые позволят нам разработать долгосрочный план по улучшению оснащения наших сил для того, чтобы сражаться и сдерживать угрозы, с которыми мы сталкиваемся. Однако он добавил, что это "не произойдет в одночасье" из-за "наследия последних 14 лет, которое, безусловно, хуже, чем мы думали". В июле Хили заявлял, что вооруженные силы королевства сталкиваются с рядом серьезных проблем. Вместе с тем, Германия планирует в сотрудничестве с Данией и Нидерландами передать Украине еще 77 танков Leopard 1A5, объявил министр обороны ФРГ. Мнение ЛондонаЗаявления экс-премьера Британии Бориса Джонсона о необходимости массовой мобилизации на Украине свидетельствуют о стремлении лондонских идеологов "украинского проекта" любой ценой выиграть время до его неизбежного финала, говорится в комментарии посольства России в Лондоне, переданном в распоряжение РИА Новости. Особенно цинично на общем фоне звучит агитация отдельных британских политиков, несущих личную ответственность за затягивание конфликта, вроде Джонсона, в поддержку тотальной мобилизации украинского населения, включая молодежь. Российское диппредставительство усматривает "в этих кровожадных призывах исключительно стремление лондонских идеологов "украинского проекта" любой ценой выиграть время до его неизбежно приближающегося финала". В посольстве также выразили уверенность, что обычные британцы "не разделяют иррациональную русофобию, манию собственной исключительности и чувство безнаказанности", которые побуждают некоторых местных политиков к подстрекательству Киева к гибельной "войне до последнего украинца".

https://ria.ru/20240906/aes-1971087558.html

https://ria.ru/20240904/ataka-1970294304.html

https://ria.ru/20240905/putin--1970893153.html

https://ria.ru/20240904/ssha-1970365714.html

https://ria.ru/20240906/ukraina-1970868752.html

киев

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киев, алексей лихачев, сергей лавров, джон хили, зрк с-300