https://ria.ru/20240906/putin-1971002564.html

Опрос показал, сколько россиян положительно оценивают работу Путина

Опрос показал, сколько россиян положительно оценивают работу Путина - РИА Новости, 06.09.2024

Опрос показал, сколько россиян положительно оценивают работу Путина

Большинство россиян (78%) положительно оценивают работу президента РФ Владимира Путина, 76% доверяют ему, следует из данных опроса ФОМ. РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T11:15

2024-09-06T11:15

2024-09-06T11:17

россия

владимир путин

михаил мишустин

фонд "общественное мнение"

госдума рф

единая россия

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Большинство россиян (78%) положительно оценивают работу президента РФ Владимира Путина, 76% доверяют ему, следует из данных опроса ФОМ. Восемь из десяти россиян (78%) ответили, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, 10% скорее плохо оценивают его работу. На вопрос о доверии президенту 76% опрошенных сказали, что скорее доверяют Путину, 13% респондентов заявили, что скорее ему не доверяют. Более половины (51%) россиян считают, что российское правительство работает хорошо, 30% заявили, что оно работает скорее плохо. Работу премьера России Михаила Мишустина положительно оценивают 56% респондентов, отрицательно - 14%. Респондентам предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Около половины опрошенных (43%) сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 7% отдали бы голоса за КПРФ, 8% - за ЛДПР, 4% проголосовали бы за партию "Новые люди" и за партию "Справедливая Россия" 2%. Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен с 30 августа по 1 сентября среди 1,5 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20240902/putin-1969919476.html

https://ria.ru/20240905/kharris-1970867692.html

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россия, владимир путин, михаил мишустин, фонд "общественное мнение", госдума рф, единая россия