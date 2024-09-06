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Турецкий политолог рассказал, когда Киев согласится на переговоры с Россией - РИА Новости, 06.09.2024
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05:32 06.09.2024 (обновлено: 06:17 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/peregovory-1970953495.html
Турецкий политолог рассказал, когда Киев согласится на переговоры с Россией
Турецкий политолог рассказал, когда Киев согласится на переговоры с Россией - РИА Новости, 06.09.2024
Турецкий политолог рассказал, когда Киев согласится на переговоры с Россией
Киев согласится на переговоры с Москвой только при наличии разрешения от западных стран, поэтому следует дождаться результатов выборов в США, проведение... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T05:32
2024-09-06T06:17
в мире
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СТАМБУЛ, 6 сен — РИА Новости. Киев согласится на переговоры с Москвой только при наличии разрешения от западных стран, поэтому следует дождаться результатов выборов в США, проведение переговоров именно в Стамбуле маловероятно, заявил РИА Новости турецкий политолог, бывший торгпред республики в Москве Айдын Сезер.Как напомнил эксперт, Киев под давлением Великобритании весной 2022 года отказался подписывать достигнутые в Стамбуле соглашения. "С тех пор значительно изменились обстоятельства, речь идет не только о Донбассе, но и других регионах под контролем России. Я не верю, что Украина сядет за стол переговоров, пока Запад препятствует этому. Для начала нужно дождаться итогов выборов президента США, тогда мы сможем оптимистично оценить ситуацию", — полагает Сезер. Он напомнил слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, заявившего в июле, что ни президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, ни кто-либо еще в настоящий момент не может быть посредником в урегулировании конфликта, потому что Киев отвергает любые дипломатические контакты с Москвой. По мнению политолога, в последнее время отношения Турции с Россией были непростыми. "Не так важно, где пройдут переговоры — в Китае или в Азербайджане, или где-то еще, — самое важное — организовать их. Я считаю вариант с переговорами в Стамбуле невозможным на данный момент в контексте отношений стран", — заявил Сезер. Президент России Владимир Путин, выступая в четверг на Восточном экономическом форуме, заявил, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, Москва не отказывалась, но они будут основываться на зафиксированных в Стамбуле соглашениях.Глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия в прошлом году заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После дипломатических контактов с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать и "просто воевать".
https://ria.ru/20240905/putin--1970893153.html
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в мире, россия, киев, стамбул, айдын сезер, владимир путин, дмитрий песков, верховная рада украины
В мире, Россия, Киев, Стамбул, Айдын Сезер, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Верховная Рада Украины
Турецкий политолог рассказал, когда Киев согласится на переговоры с Россией

Политолог: Киев пойдет на переговоры с отмашки Запада, но вряд ли в Стамбуле

© iStock.com / ugurhanВид на Стамбул, Турция
Вид на Стамбул, Турция - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© iStock.com / ugurhan
Вид на Стамбул, Турция. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 6 сен — РИА Новости. Киев согласится на переговоры с Москвой только при наличии разрешения от западных стран, поэтому следует дождаться результатов выборов в США, проведение переговоров именно в Стамбуле маловероятно, заявил РИА Новости турецкий политолог, бывший торгпред республики в Москве Айдын Сезер.
Как напомнил эксперт, Киев под давлением Великобритании весной 2022 года отказался подписывать достигнутые в Стамбуле соглашения. "С тех пор значительно изменились обстоятельства, речь идет не только о Донбассе, но и других регионах под контролем России. Я не верю, что Украина сядет за стол переговоров, пока Запад препятствует этому. Для начала нужно дождаться итогов выборов президента США, тогда мы сможем оптимистично оценить ситуацию", — полагает Сезер.
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Он напомнил слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, заявившего в июле, что ни президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, ни кто-либо еще в настоящий момент не может быть посредником в урегулировании конфликта, потому что Киев отвергает любые дипломатические контакты с Москвой.
По мнению политолога, в последнее время отношения Турции с Россией были непростыми. "Не так важно, где пройдут переговоры — в Китае или в Азербайджане, или где-то еще, — самое важное — организовать их. Я считаю вариант с переговорами в Стамбуле невозможным на данный момент в контексте отношений стран", — заявил Сезер.
Президент России Владимир Путин, выступая в четверг на Восточном экономическом форуме, заявил, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, Москва не отказывалась, но они будут основываться на зафиксированных в Стамбуле соглашениях.
Глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия в прошлом году заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После дипломатических контактов с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать и "просто воевать".
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