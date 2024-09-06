Турецкий политолог рассказал, когда Киев согласится на переговоры с Россией
Политолог: Киев пойдет на переговоры с отмашки Запада, но вряд ли в Стамбуле
© iStock.com / ugurhanВид на Стамбул, Турция
© iStock.com / ugurhan
Вид на Стамбул, Турция. Архивное фото
СТАМБУЛ, 6 сен — РИА Новости. Киев согласится на переговоры с Москвой только при наличии разрешения от западных стран, поэтому следует дождаться результатов выборов в США, проведение переговоров именно в Стамбуле маловероятно, заявил РИА Новости турецкий политолог, бывший торгпред республики в Москве Айдын Сезер.
Как напомнил эксперт, Киев под давлением Великобритании весной 2022 года отказался подписывать достигнутые в Стамбуле соглашения. "С тех пор значительно изменились обстоятельства, речь идет не только о Донбассе, но и других регионах под контролем России. Я не верю, что Украина сядет за стол переговоров, пока Запад препятствует этому. Для начала нужно дождаться итогов выборов президента США, тогда мы сможем оптимистично оценить ситуацию", — полагает Сезер.
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Он напомнил слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, заявившего в июле, что ни президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, ни кто-либо еще в настоящий момент не может быть посредником в урегулировании конфликта, потому что Киев отвергает любые дипломатические контакты с Москвой.
По мнению политолога, в последнее время отношения Турции с Россией были непростыми. "Не так важно, где пройдут переговоры — в Китае или в Азербайджане, или где-то еще, — самое важное — организовать их. Я считаю вариант с переговорами в Стамбуле невозможным на данный момент в контексте отношений стран", — заявил Сезер.
Президент России Владимир Путин, выступая в четверг на Восточном экономическом форуме, заявил, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, Москва не отказывалась, но они будут основываться на зафиксированных в Стамбуле соглашениях.
Глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия в прошлом году заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После дипломатических контактов с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать и "просто воевать".
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