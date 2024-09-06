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Специальную программу обучения запускают для российских экспортеров в Китай - РИА Новости, 06.09.2024
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17:49 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/obuchenie-1971136416.html
Специальную программу обучения запускают для российских экспортеров в Китай
Специальную программу обучения запускают для российских экспортеров в Китай - РИА Новости, 06.09.2024
Специальную программу обучения запускают для российских экспортеров в Китай
Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета (ВШМ СПбГУ) при поддержке ВТБ и Школы экспорта РЭЦ (Группа РЭЦ, ВЭБ.РФ) 8 октября... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T17:49
2024-09-06T17:49
китай
россия
харбин
ольга дергунова
российский экспортный центр (рэц)
экономика
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета (ВШМ СПбГУ) при поддержке ВТБ и Школы экспорта РЭЦ (Группа РЭЦ, ВЭБ.РФ) 8 октября запускают программу обучения "Бизнес с Китаем: экспортные стратегии и инструменты", сообщает РЭЦ."Школа менеджмента Харбинского политехнического университета (HIT, КНР), образовательный партнёр программы, создаст условия для доступа участников к экспертам и бизнес-сообществу Китая", - говорится в сообщении.Программа дополнительного профессионального образования для российских предпринимателей будет нацелена на подготовку к выходу на рынок Китая российских производителей продуктов питания и продукции агропромышленного комплекса.В рамках восьминедельного онлайн-модуля ведущие эксперты ВТБ, РЭЦ и лидеры отрасли расскажут слушателям о специфике китайского рынка и возможных форматах присутствия на нем, поделятся информацией о маркетинговых стратегиях, обсудят требования к ввозимой в Китай продукции и логистику. Программа также охватит финансовые вопросы, касающиеся возможностей для экспортеров и условий проведения расчетов.На заключительном двухдневном очном интенсиве в кампусе ВШМ СПбГУ в Санкт-Петербурге слушатели ознакомятся с культурными особенностями ведения бизнеса в КНР, изучат подготовку к переговорам с китайскими партнерами и специфику этикета.По итогам образовательной программы опционально для слушателей будет доступен менторский блок с возможностью доработки планов вывода продукции на китайский рынок при индивидуальном сопровождении наставников из Школы экспорта РЭЦ. В январе 2025 года слушатели смогут также принять участие в дополнительном выездном модуле в город Харбин, провинция Хэйлунцзян. Благодаря посещению китайских предприятий и бизнес-ассоциаций, участники программы получат уникальные возможности для поиска партнеров и налаживания деловых контактов. Все три модуля можно проходить последовательно или выборочно."Ведущие бизнес-школы России и Китая, ВШМ СПбГУ и HIT, сегодня объединяют свои ресурсы для подготовки нового поколения высококвалифицированных специалистов по внешнеэкономическим отношениям. Старт этой важной инициативе был дан в рамках государственного визита президента РФ Владимира Путина в Харбин в мае этого года. Совместные усилия университетов, бизнеса и государственных структур создают новые возможности для раскрытия большого потенциала в деловом партнерстве между нашими странами. Взаимный интерес предпринимателей из России и Китая к сотрудничеству возрастает. Уникальная экспертиза ВТБ и РЭЦ станет хорошей поддержкой для тех компаний, которые видят перспективы в развитии двустороннего сотрудничества", – отметила заместитель президента – председателя правления ВТБ, директор ВШМ СПбГУ Ольга Дергунова."Вклад Школы экспорта РЭЦ в программу – это представители бизнеса с большим практическим страновым и отраслевым опытом и знанием специфики экспорта в КНР, а также знакомство с инструментарием системы государственной поддержки экспорта, которым могут воспользоваться экспортеры на разных этапах подготовки экспортной сделки с китайскими партнерами", – прокомментировала генеральный директор АНО ДПО "Школа экспорта Акционерного общества "Российский экспортный центр" Алисия Никитина.
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китай, россия, харбин, ольга дергунова, российский экспортный центр (рэц), экономика
Китай, Россия, Харбин, Ольга Дергунова, Российский экспортный центр (РЭЦ), Экономика

Специальную программу обучения запускают для российских экспортеров в Китай

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРЭЦ
РЭЦ - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета (ВШМ СПбГУ) при поддержке ВТБ и Школы экспорта РЭЦ (Группа РЭЦ, ВЭБ.РФ) 8 октября запускают программу обучения "Бизнес с Китаем: экспортные стратегии и инструменты", сообщает РЭЦ.
"Школа менеджмента Харбинского политехнического университета (HIT, КНР), образовательный партнёр программы, создаст условия для доступа участников к экспертам и бизнес-сообществу Китая", - говорится в сообщении.
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Программа дополнительного профессионального образования для российских предпринимателей будет нацелена на подготовку к выходу на рынок Китая российских производителей продуктов питания и продукции агропромышленного комплекса.
В рамках восьминедельного онлайн-модуля ведущие эксперты ВТБ, РЭЦ и лидеры отрасли расскажут слушателям о специфике китайского рынка и возможных форматах присутствия на нем, поделятся информацией о маркетинговых стратегиях, обсудят требования к ввозимой в Китай продукции и логистику. Программа также охватит финансовые вопросы, касающиеся возможностей для экспортеров и условий проведения расчетов.
На заключительном двухдневном очном интенсиве в кампусе ВШМ СПбГУ в Санкт-Петербурге слушатели ознакомятся с культурными особенностями ведения бизнеса в КНР, изучат подготовку к переговорам с китайскими партнерами и специфику этикета.
По итогам образовательной программы опционально для слушателей будет доступен менторский блок с возможностью доработки планов вывода продукции на китайский рынок при индивидуальном сопровождении наставников из Школы экспорта РЭЦ. В январе 2025 года слушатели смогут также принять участие в дополнительном выездном модуле в город Харбин, провинция Хэйлунцзян. Благодаря посещению китайских предприятий и бизнес-ассоциаций, участники программы получат уникальные возможности для поиска партнеров и налаживания деловых контактов. Все три модуля можно проходить последовательно или выборочно.
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"Вклад Школы экспорта РЭЦ в программу – это представители бизнеса с большим практическим страновым и отраслевым опытом и знанием специфики экспорта в КНР, а также знакомство с инструментарием системы государственной поддержки экспорта, которым могут воспользоваться экспортеры на разных этапах подготовки экспортной сделки с китайскими партнерами", – прокомментировала генеральный директор АНО ДПО "Школа экспорта Акционерного общества "Российский экспортный центр" Алисия Никитина.
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