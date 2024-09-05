https://ria.ru/20240905/senator-1970913178.html

Сенатор рассказал о защите отечественных автопроизводителей от санкций

Сенатор рассказал о защите отечественных автопроизводителей от санкций - РИА Новости, 05.09.2024

Сенатор рассказал о защите отечественных автопроизводителей от санкций

Зарубежные конкуренты будут пытаться критиковать российский автопром в надежде продать в РФ свою продукцию, однако принимаемые в нашей стране меры позволяют... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T19:54

2024-09-05T19:54

2024-09-05T19:54

экономика

авто

россия

владивосток

андрей кутепов

совет федерации рф

автоваз

дальневосточный федеральный университет

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Зарубежные конкуренты будут пытаться критиковать российский автопром в надежде продать в РФ свою продукцию, однако принимаемые в нашей стране меры позволяют защитить отечественных автопроизводителей от любых санкций, заявил РИА Новости глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов. "На сегодняшний момент мы четко видим, что, допустим, по легковому транспорту растет производство. В прошлом году тот же "АвтоВАЗ" 380 тысяч автомобилей произвел. В этом году будет более 500 тысяч автомобилей", - сказал сенатор на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). Кутепов считает, что те меры, которые принимаются в России в области утилизационного сбора и защиты интересов производителей, играют положительную роль. "Что бы ни говорили оппоненты, можно найти везде изъян, можно объяснить каким-то образом (недочеты - ред.), но, по крайней мере, они (отечественные автомобили - ред.) ходят по нашим дорогам и будут ходить", - подчеркнул сенатор. По словам Кутепова, отечественный транспорт "достаточно удачно ездит по нашим дорогам", и никакие санкции его не касаются. "Мы максимально защищаем наше производство и дальше будем стоять вместе с министерством промышленности на этой стороне", - подчеркнул глава комитета СФ. По его мнению, информационное поле вокруг отечественного автопрома формируется теми, кто стремится продать свой продукт, в том числе привезенный из-за рубежа. "У нас же всё как обычно происходит - начинают мнение там высказывать. Возможно, не бесплатное мнение. А потом - купите наш продукт", - считает политик. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240408/avto-1938585964.html

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экономика, авто, россия, владивосток, андрей кутепов, совет федерации рф, автоваз, дальневосточный федеральный университет