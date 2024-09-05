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Какие аэропорты закрыты 2024 список городов и до какого числа ограничения
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Туризм
 
15:02 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/ogranicheniya-1794409675.html
Ограничение на полеты: какие аэропорты закрыты в 2024 году на юге России
Какие аэропорты закрыты 2024 список городов и до какого числа ограничения
Ограничение на полеты: какие аэропорты закрыты в 2024 году на юге России
На сегодняшний день действует запрет на полеты в некоторых городах страны, который был введен в 2024 году после начала специальной операции на Украине. О том,... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T15:02
2024-09-05T15:02
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. На сегодняшний день действует запрет на полеты в некоторых городах страны, который был введен в 2024 году после начала специальной операции на Украине. О том, какие аэропорты закрыты и до какого числа, список открытых аэропортов на юге России и альтернативные способы добраться до черноморских курортов — в материале РИА Новости.Почему закрыли аэропортыС 24 февраля, когда началась спецоперация на Украине, был введен режим временного ограничения полетов на юге России. Такая мера обусловлена соображениями безопасности.Список закрытых аэропортовАэропорты закрыты в 11 городах — Краснодар, Анапа, Геленджик, Ростов-на-Дону, Брянск, Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Симферополь и Элиста.Сотрудники воздушных гаваней отправлены в режим вынужденного простоя с сохранением части зарплаты. В некоторых закрытых аэропортах проводится реконструкция, например, в Краснодаре начато строительство нового международного терминала, который позволит увеличить пропускную способность вдвое и принимать до 7,5 миллионов пассажиров ежегодно, предполагающее расширение и самого аэродрома.Открытые аэропорты на юге РоссииМногие аэропорты в южной части России продолжают свою работу в штатном режиме. В том числе это:До какого числа закрыты аэропортыРежим ограничения полетов неоднократно продлевался, не исключено, что так будет и далее. Федеральное агентство воздушного транспорта рекомендует выбирать альтернативные маршруты через аэропорты городов, в которых запрет не действует.Где купить билеты в открытые аэропорты на юге РоссииЗабронировать и купить билет в открытом аэропорту можно, например, через интернет, воспользовавшись специальными сервисами или сайтами авиакомпаний. Чтобы найти информацию о существующих рейсах и оформить бронь/покупку, в специальной форме нужно заполнить город вылета и прилета, а также дату и количество пассажирских мест.Однако стоит заранее позаботиться о приобретении билетов — сейчас спрос на полеты повышенный и мест может не хватить.Как добраться до юга России в связи с закрытием аэропортовПомимо авиаперелетов есть и другие способы добраться до курортов юга страны. РЖД запустили дополнительные поезда по наиболее востребованным направлениям, в частности, из Смоленска на Имеретинский курорт, из Москвы, Ульяновска, Екатеринбурга в Анапу, из Кирова и Нижнего Новгорода в Адлер. Альтернатива — добираться автобусом или на автомобиле. В последнем случае ехать сутки без остановки сложно: нужен либо второй водитель, либо следует запланировать ночевку в пути. Также стоит учесть, что на трассе М-4 "Дон" есть платные участки.“Неплохой вариант — купить билет на самолет Москва-Сочи. По прибытии арендовать авто и отправиться в любой город на побережье. Например, если ехать в Геленджик, то это около 6 часов (242 км по трассе). Дольше, чем на самолете, но зато можно полюбоваться прекрасными видами на Черное море, горы и курортные города”, — рассказал опытный путешественник Александр Коваленко.Изменения в 2024 годуНа юге России сохраняется режим ограничений полетов. Информацию о том, когда будут открыты аэропорты, Росавиация не публикует. Скорее всего, он будет продлеваться. При этом субсидирование аэропортов юга РФ в 2024 году, если авиаузлы останутся закрытыми, может быть продолжено, а господдержка авиакомпаний, выполняющих внутренние рейсы, может быть отменена.
https://ria.ru/20220523/otpusk-1789583824.html
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ржд, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, анапа, геленджик, госдума рф, туризм, новости - туризм
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Ограничение на полеты: какие аэропорты закрыты в 2024 году на юге России

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкКакие аэропорты закрыты
Какие аэропорты закрыты - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Какие аэропорты закрыты
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. На сегодняшний день действует запрет на полеты в некоторых городах страны, который был введен в 2024 году после начала специальной операции на Украине. О том, какие аэропорты закрыты и до какого числа, список открытых аэропортов на юге России и альтернативные способы добраться до черноморских курортов — в материале РИА Новости.

Почему закрыли аэропорты

С 24 февраля, когда началась спецоперация на Украине, был введен режим временного ограничения полетов на юге России. Такая мера обусловлена соображениями безопасности.

Список закрытых аэропортов

Аэропорты закрыты в 11 городах — Краснодар, Анапа, Геленджик, Ростов-на-Дону, Брянск, Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Симферополь и Элиста.
Сотрудники воздушных гаваней отправлены в режим вынужденного простоя с сохранением части зарплаты. В некоторых закрытых аэропортах проводится реконструкция, например, в Краснодаре начато строительство нового международного терминала, который позволит увеличить пропускную способность вдвое и принимать до 7,5 миллионов пассажиров ежегодно, предполагающее расширение и самого аэродрома.
В каких городах России закрыты аэропорты
24 февраля 2022, 14:14
Инфографика
В каких городах России закрыты аэропортыПосмотреть

Открытые аэропорты на юге России

Многие аэропорты в южной части России продолжают свою работу в штатном режиме. В том числе это:
© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкПассажиры в Международном аэропорту Сочи
Пассажиры в Международном аэропорту Сочи - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Пассажиры в Международном аэропорту Сочи

До какого числа закрыты аэропорты

Режим ограничения полетов неоднократно продлевался, не исключено, что так будет и далее. Федеральное агентство воздушного транспорта рекомендует выбирать альтернативные маршруты через аэропорты городов, в которых запрет не действует.

Где купить билеты в открытые аэропорты на юге России

Забронировать и купить билет в открытом аэропорту можно, например, через интернет, воспользовавшись специальными сервисами или сайтами авиакомпаний. Чтобы найти информацию о существующих рейсах и оформить бронь/покупку, в специальной форме нужно заполнить город вылета и прилета, а также дату и количество пассажирских мест.
Однако стоит заранее позаботиться о приобретении билетов — сейчас спрос на полеты повышенный и мест может не хватить.
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23 мая 2022, 08:00

Как добраться до юга России в связи с закрытием аэропортов

Помимо авиаперелетов есть и другие способы добраться до курортов юга страны. РЖД запустили дополнительные поезда по наиболее востребованным направлениям, в частности, из Смоленска на Имеретинский курорт, из Москвы, Ульяновска, Екатеринбурга в Анапу, из Кирова и Нижнего Новгорода в Адлер. Альтернатива — добираться автобусом или на автомобиле. В последнем случае ехать сутки без остановки сложно: нужен либо второй водитель, либо следует запланировать ночевку в пути. Также стоит учесть, что на трассе М-4 "Дон" есть платные участки.
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“Неплохой вариант — купить билет на самолет Москва-Сочи. По прибытии арендовать авто и отправиться в любой город на побережье. Например, если ехать в Геленджик, то это около 6 часов (242 км по трассе). Дольше, чем на самолете, но зато можно полюбоваться прекрасными видами на Черное море, горы и курортные города”, — рассказал опытный путешественник Александр Коваленко.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТабло вылетов в международном аэропорту Платов в Ростове-на-Дону
Табло вылетов в международном аэропорту Платов в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Табло вылетов в международном аэропорту Платов в Ростове-на-Дону

Изменения в 2024 году

На юге России сохраняется режим ограничений полетов. Информацию о том, когда будут открыты аэропорты, Росавиация не публикует. Скорее всего, он будет продлеваться. При этом субсидирование аэропортов юга РФ в 2024 году, если авиаузлы останутся закрытыми, может быть продолжено, а господдержка авиакомпаний, выполняющих внутренние рейсы, может быть отменена.
 
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