https://ria.ru/20240905/ogranicheniya-1794409675.html

Ограничение на полеты: какие аэропорты закрыты в 2024 году на юге России

Какие аэропорты закрыты 2024 список городов и до какого числа ограничения

Ограничение на полеты: какие аэропорты закрыты в 2024 году на юге России

На сегодняшний день действует запрет на полеты в некоторых городах страны, который был введен в 2024 году после начала специальной операции на Украине. О том,... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T15:02

2024-09-05T15:02

2024-09-05T15:02

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. На сегодняшний день действует запрет на полеты в некоторых городах страны, который был введен в 2024 году после начала специальной операции на Украине. О том, какие аэропорты закрыты и до какого числа, список открытых аэропортов на юге России и альтернативные способы добраться до черноморских курортов — в материале РИА Новости.Почему закрыли аэропортыС 24 февраля, когда началась спецоперация на Украине, был введен режим временного ограничения полетов на юге России. Такая мера обусловлена соображениями безопасности.Список закрытых аэропортовАэропорты закрыты в 11 городах — Краснодар, Анапа, Геленджик, Ростов-на-Дону, Брянск, Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Симферополь и Элиста.Сотрудники воздушных гаваней отправлены в режим вынужденного простоя с сохранением части зарплаты. В некоторых закрытых аэропортах проводится реконструкция, например, в Краснодаре начато строительство нового международного терминала, который позволит увеличить пропускную способность вдвое и принимать до 7,5 миллионов пассажиров ежегодно, предполагающее расширение и самого аэродрома.Открытые аэропорты на юге РоссииМногие аэропорты в южной части России продолжают свою работу в штатном режиме. В том числе это:До какого числа закрыты аэропортыРежим ограничения полетов неоднократно продлевался, не исключено, что так будет и далее. Федеральное агентство воздушного транспорта рекомендует выбирать альтернативные маршруты через аэропорты городов, в которых запрет не действует.Где купить билеты в открытые аэропорты на юге РоссииЗабронировать и купить билет в открытом аэропорту можно, например, через интернет, воспользовавшись специальными сервисами или сайтами авиакомпаний. Чтобы найти информацию о существующих рейсах и оформить бронь/покупку, в специальной форме нужно заполнить город вылета и прилета, а также дату и количество пассажирских мест.Однако стоит заранее позаботиться о приобретении билетов — сейчас спрос на полеты повышенный и мест может не хватить.Как добраться до юга России в связи с закрытием аэропортовПомимо авиаперелетов есть и другие способы добраться до курортов юга страны. РЖД запустили дополнительные поезда по наиболее востребованным направлениям, в частности, из Смоленска на Имеретинский курорт, из Москвы, Ульяновска, Екатеринбурга в Анапу, из Кирова и Нижнего Новгорода в Адлер. Альтернатива — добираться автобусом или на автомобиле. В последнем случае ехать сутки без остановки сложно: нужен либо второй водитель, либо следует запланировать ночевку в пути. Также стоит учесть, что на трассе М-4 "Дон" есть платные участки.“Неплохой вариант — купить билет на самолет Москва-Сочи. По прибытии арендовать авто и отправиться в любой город на побережье. Например, если ехать в Геленджик, то это около 6 часов (242 км по трассе). Дольше, чем на самолете, но зато можно полюбоваться прекрасными видами на Черное море, горы и курортные города”, — рассказал опытный путешественник Александр Коваленко.Изменения в 2024 годуНа юге России сохраняется режим ограничений полетов. Информацию о том, когда будут открыты аэропорты, Росавиация не публикует. Скорее всего, он будет продлеваться. При этом субсидирование аэропортов юга РФ в 2024 году, если авиаузлы останутся закрытыми, может быть продолжено, а господдержка авиакомпаний, выполняющих внутренние рейсы, может быть отменена.

https://ria.ru/20220523/otpusk-1789583824.html

https://ria.ru/20220524/otdykh-1790119611.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ржд, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, анапа, геленджик, госдума рф, туризм, новости - туризм