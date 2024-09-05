Ограничение на полеты: какие аэропорты закрыты в 2024 году на юге России
Какие аэропорты закрыты
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. На сегодняшний день действует запрет на полеты в некоторых городах страны, который был введен в 2024 году после начала специальной операции на Украине. О том, какие аэропорты закрыты и до какого числа, список открытых аэропортов на юге России и альтернативные способы добраться до черноморских курортов — в материале РИА Новости.
Почему закрыли аэропорты
С 24 февраля, когда началась спецоперация на Украине, был введен режим временного ограничения полетов на юге России. Такая мера обусловлена соображениями безопасности.
Список закрытых аэропортов
Сотрудники воздушных гаваней отправлены в режим вынужденного простоя с сохранением части зарплаты. В некоторых закрытых аэропортах проводится реконструкция, например, в Краснодаре начато строительство нового международного терминала, который позволит увеличить пропускную способность вдвое и принимать до 7,5 миллионов пассажиров ежегодно, предполагающее расширение и самого аэродрома.
Открытые аэропорты на юге России
Многие аэропорты в южной части России продолжают свою работу в штатном режиме. В том числе это:
Пассажиры в Международном аэропорту Сочи
До какого числа закрыты аэропорты
Режим ограничения полетов неоднократно продлевался, не исключено, что так будет и далее. Федеральное агентство воздушного транспорта рекомендует выбирать альтернативные маршруты через аэропорты городов, в которых запрет не действует.
Где купить билеты в открытые аэропорты на юге России
Забронировать и купить билет в открытом аэропорту можно, например, через интернет, воспользовавшись специальными сервисами или сайтами авиакомпаний. Чтобы найти информацию о существующих рейсах и оформить бронь/покупку, в специальной форме нужно заполнить город вылета и прилета, а также дату и количество пассажирских мест.
Однако стоит заранее позаботиться о приобретении билетов — сейчас спрос на полеты повышенный и мест может не хватить.
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Как добраться до юга России в связи с закрытием аэропортов
Помимо авиаперелетов есть и другие способы добраться до курортов юга страны. РЖД запустили дополнительные поезда по наиболее востребованным направлениям, в частности, из Смоленска на Имеретинский курорт, из Москвы, Ульяновска, Екатеринбурга в Анапу, из Кирова и Нижнего Новгорода в Адлер. Альтернатива — добираться автобусом или на автомобиле. В последнем случае ехать сутки без остановки сложно: нужен либо второй водитель, либо следует запланировать ночевку в пути. Также стоит учесть, что на трассе М-4 "Дон" есть платные участки.
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“Неплохой вариант — купить билет на самолет Москва-Сочи. По прибытии арендовать авто и отправиться в любой город на побережье. Например, если ехать в Геленджик, то это около 6 часов (242 км по трассе). Дольше, чем на самолете, но зато можно полюбоваться прекрасными видами на Черное море, горы и курортные города”, — рассказал опытный путешественник Александр Коваленко.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТабло вылетов в международном аэропорту Платов в Ростове-на-Дону
Табло вылетов в международном аэропорту Платов в Ростове-на-Дону
Изменения в 2024 году
На юге России сохраняется режим ограничений полетов. Информацию о том, когда будут открыты аэропорты, Росавиация не публикует. Скорее всего, он будет продлеваться. При этом субсидирование аэропортов юга РФ в 2024 году, если авиаузлы останутся закрытыми, может быть продолжено, а господдержка авиакомпаний, выполняющих внутренние рейсы, может быть отменена.