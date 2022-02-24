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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/polety-1774641458.html
Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов на юге России
Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов на юге России - РИА Новости, 24.02.2022
Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов на юге России
Из-за осложнения обстановки на Украине полеты в ряд аэропортов на юге России ограничены, работа аэропортов Ростова, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты,... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T08:19
2022-02-24T08:45
обострение ситуации в днр и лнр
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
россия
новости - туризм
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Из-за осложнения обстановки на Украине полеты в ряд аэропортов на юге России ограничены, работа аэропортов Ростова, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа, Симферополя приостановлена, сообщает Росавиация."В связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине с 24 февраля 2022 года 03.45 часов по московскому времени полеты в ряд аэропортов на юге России временно ограничены. Ограничение действует до 03.45 мск 02 марта 2022 года", — говорится в сообщении.Временно приостановлена работа аэропортов: Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь, отмечает Росавиация."Авиационные власти России настоятельно не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в аэропорты", — говорится в сообщении.
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, новости - туризм
08:19 24.02.2022 (обновлено: 08:45 24.02.2022)
 
Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов на юге России

Росавиация ввела ограничения на полеты в 12 аэропортов на юге России до 2 марта

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Из-за осложнения обстановки на Украине полеты в ряд аэропортов на юге России ограничены, работа аэропортов Ростова, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа, Симферополя приостановлена, сообщает Росавиация.
"В связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине с 24 февраля 2022 года 03.45 часов по московскому времени полеты в ряд аэропортов на юге России временно ограничены. Ограничение действует до 03.45 мск 02 марта 2022 года", — говорится в сообщении.
Временно приостановлена работа аэропортов: Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь, отмечает Росавиация.
"Авиационные власти России настоятельно не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в аэропорты", — говорится в сообщении.
Украинский военный на линии соприкосновения в поселке Новолуганское Донецкой области - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
06:09В мире
Путин объявил о начале военной операции в Донбассе
Опубликовано: Влада Копылова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)РоссияНовости - Туризм
 
 
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