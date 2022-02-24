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Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов на юге России

Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов на юге России - РИА Новости, 24.02.2022

Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов на юге России

Из-за осложнения обстановки на Украине полеты в ряд аэропортов на юге России ограничены, работа аэропортов Ростова, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты,... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T08:19

2022-02-24T08:19

2022-02-24T08:45

обострение ситуации в днр и лнр

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

россия

новости - туризм

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Из-за осложнения обстановки на Украине полеты в ряд аэропортов на юге России ограничены, работа аэропортов Ростова, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа, Симферополя приостановлена, сообщает Росавиация."В связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине с 24 февраля 2022 года 03.45 часов по московскому времени полеты в ряд аэропортов на юге России временно ограничены. Ограничение действует до 03.45 мск 02 марта 2022 года", — говорится в сообщении.Временно приостановлена работа аэропортов: Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь, отмечает Росавиация."Авиационные власти России настоятельно не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в аэропорты", — говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20220224/donbass-1774621679.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, новости - туризм