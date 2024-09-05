https://ria.ru/20240905/isk-1970927211.html

Суд в Санкт-Петербурге отложил рассмотрение иска "Балтики" к Carlsberg

Суд в Санкт-Петербурге отложил рассмотрение иска "Балтики" к Carlsberg - РИА Новости, 05.09.2024

Суд в Санкт-Петербурге отложил рассмотрение иска "Балтики" к Carlsberg

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отложил на 2 октября рассмотрение иска пивоваренной компании "Балтика" о взыскании с Carlsberg около... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T22:02

2024-09-05T22:02

2024-09-05T22:02

санкт-петербург

россия

ленинградская область

carlsberg

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отложил на 2 октября рассмотрение иска пивоваренной компании "Балтика" о взыскании с Carlsberg около 6,2 миллиарда датских крон (около 930 миллионов долларов по текущему курсу), следует из материалов дела. "Информация о принятом судебном акте – об отложении судебного разбирательства... Дата и время судебного заседания 02.10.2024 10.00", - сообщается в карточке дела на портале "Электронное правосудие". Причина переноса слушаний пока не уточняется. Ранее разбирательство переносилось с августа на сентябрь, поскольку ответчики не предоставили отзывы по существу спора, а также с учетом соответствующего ходатайства компании Carlsberg Deutschland GmbH, которой требовалось время, чтобы подготовить отзыв на иск, отмечается в материалах дела. Как сообщалось, "Балтика" настаивает на взыскании убытков с компаний Carlsberg Sverige Aktiebolag, Carlsberg Breweries A/S, Carlsberg Deutschland GmbH, а также ООО "Хоппи Юнион". Исковые требования заявлены в размере 6 246 330 000 датских крон. "Балтика" входит в состав Carlsberg Group с 2008 года, однако с июля 2023 года она находится во временном управлении Росимущества: решение об этом принято в ответ на западные санкции и заморозку российских активов в Европе. Сама "Балтика" продолжает выпускать пиво в России, в том числе международных брендов, пивоваренные заводы компании находятся в восьми городах РФ - Воронеже, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Туле, Хабаровске и Ярославле.

https://ria.ru/20240212/rospatent-1926764343.html

https://ria.ru/20231101/carlsberg-1906620743.html

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санкт-петербург, россия, ленинградская область, carlsberg, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), происшествия