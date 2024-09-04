https://ria.ru/20240904/superbugs-1970316144.html

"Ковид покажется ерундой". В организме бойца ВСУ обнаружили мировую угрозу

"Ковид покажется ерундой". В организме бойца ВСУ обнаружили мировую угрозу - РИА Новости, 04.09.2024

"Ковид покажется ерундой". В организме бойца ВСУ обнаружили мировую угрозу

На Украине ускоренными темпами развиваются бактерии, устойчивые к самым мощным антибиотикам, выяснили британские врачи. Угроза носит глобальный характер и сулит РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T08:00

2024-09-04T08:00

2024-09-04T08:04

наука

вооруженные силы украины

биология

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости, Захар Андреев. На Украине ускоренными темпами развиваются бактерии, устойчивые к самым мощным антибиотикам, выяснили британские врачи. Угроза носит глобальный характер и сулит гораздо больше потерь, чем пандемия коронавируса. Кто и как пытается решать проблему — в материале РИА Новости."Полный хаос"Тридцатипятилетний украинский солдат поступил в лондонскую больницу Святого Георгия со множественными осколочными ранениями. Его состояние удалось стабилизировать, однако вскоре одна из ран на левой ноге начала гноиться из-за бактериальной инфекции.Лечить пытались смесью из пяти антибиотиков — не помогло. Тогда применили еще четыре препарата, включая колистин, известный тяжелыми побочными эффектами. Но патоген выстоял. Пришлось ампутировать ногу по колено, пишет The Times.И это не единственный случай. Супербактерии находили в организме раненых военнослужащих в клиниках Норвегии, Нидерландов, Германии."Это худшее, что я видел. Это очень, очень устойчивые бактерии", — заявил профессор клинической бактериологии Лундского университета в Швеции Кристиан Рисбек. Он исследовал анализы почти полутора сотен бойцов ВСУ — в девяти случаях инфекция не поддавалась ни одному из существующих антибиотиков.Примечательно, что, по словам медиков, участники боевых действий заражаются отнюдь не в грязных окопах. Так, пациент из больницы Святого Георгия, прежде чем оказаться в Лондоне, прошел через четыре украинские клиники. В одной из них и подхватил патоген."И солдаты, и гражданские лежат в больницах вперемешку. Это полный хаос", — описывает Рисбек реалии украинской системы здравоохранения.Угроза в больницахИменно медучреждения, как ни парадоксально, стали основным источником распространения бактерий, устойчивых к антибиотикам. Причем так происходит не только в регионах, охваченных вооруженным конфликтом, но и во вполне благополучных странах. Как показало проведенное в США масштабное исследование, риск заразиться устойчивым патогеном в 71 раз повышался у тех, чьи родственники недавно вернулись домой после госпитализации."Чем больше времени член семьи провел в больнице, тем выше риск, что кто-то в его доме заразится инфекцией метициллин-резистентного золотистого стафилококка (MRSA), — пишут авторы статьи, опубликованной в августе в Infection Control & Hospital Epidemiology. — Если пациент находился на лечении от одного до трех дней в предыдущем месяце, вероятность того, что родственник заразится MRSA, увеличивалась на 34% по сравнению с людьми, у которых в семье не было недавних госпитализаций. Если член семьи пролежал в больнице четыре-десять дней, вероятность заражения MRSA у родственника вырастала на 49%, а при госпитализации более десяти дней — на 70-80%".Одна из наиболее опасных зон — больничные туалеты, свидетельствует апрельская работа британских ученых. Патогены, в том числе супербактерии со множественной лекарственной устойчивостью, нашли на полу, потолке и дверных ручках. Особенно грязными оказались мужские уборные.Авторы статьи советуют пациентам при пользовании больничными туалетами по возможности открывать окно, опускать крышку унитаза при смыве и, конечно же, тщательно мыть руки с мылом. Руководству же медучреждений рекомендуют усилить уборку, особенно тех поверхностей, которые приходится трогать руками.Хуже, чем потеплениеДоктор Люк Мур, который участвовал в лечении солдата из больницы Святого Георгия, назвал распространение устойчивых к противомикробным препаратам бактерий "тихой пандемией". По его словам, если не найти надежное "противоядие", под угрозой окажутся даже обычные медицинские процедуры."Мы не сможем проводить простые хирургические операции и химиотерапию для онкологических пациентов", — говорит он.А бывший главный санитарный врач Англии ранее предупредила, что по сравнению с новой грозой пандемия COVID-19 "покажется незначительной".Причина распространения устойчивости к противомикробным препаратам (УПП) — неправильное использование антибиотиков как в медицине, так и в сельском хозяйстве. В результате вредоносные микробы адаптируются к лекарствам.Согласно исследованию от 2022-го, УПП выступает непосредственной причиной 1,27 миллиона смертей в год и почти к пяти миллионам причастна косвенно. По некоторым прогнозам, к 2050-му супербактерии будут убивать по десять миллионов человек в год.Кроме того, как показывают свежие расчеты, к середине века это может привести к дополнительным расходам на здравоохранение в размере около одного триллиона долларов, а также к потере 3,8% мирового валового внутреннего продукта.В начале сентября группа инвесторов, совокупные активы которых превышают 13 триллионов долларов, призвала мировых политиков поставить научно обоснованные цели по сдерживанию распространения супербактерий. Авторы петиции ратуют за создание международной структуры и научной группы по аналогии с теми, что занимаются борьбой с климатическим кризисом, пишет Bloomberg.Инициатива показывает: ресурсы на борьбу с угрозой есть, а вот на что именно их потратить, пока не совсем ясно. Ученые по всему миру ищут альтернативу антибиотикам. Среди мер — использование вирусов-бактериофагов, генное редактирование и даже пересадка микробиоты. Однако ни один из этих методов пока не признан полностью надежным и эффективным. Группа инвесторов отмечает: поиск решения осложняется слабой координацией между странами. И военные конфликты в разных частях света исправить ситуацию явно не помогают.

https://ria.ru/20220605/antibiotiki-1793037963.html

https://ria.ru/20230928/bakteriofagi-1898769506.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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вооруженные силы украины, биология