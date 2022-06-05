https://ria.ru/20220605/antibiotiki-1793037963.html

Перестали помогать: что заменит антибиотики

Перестали помогать: что заменит антибиотики - РИА Новости, 05.06.2022

Перестали помогать: что заменит антибиотики

Согласно исследованиям, на микрофлору кишечника негативно влияют антибиотики. При этом из-за вредных бактерий они теряют эффективность. По мнению ученых,... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T08:00

2022-06-05T08:00

2022-06-05T08:01

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости, Николай Гурьянов. Согласно исследованиям, на микрофлору кишечника негативно влияют антибиотики. При этом из-за вредных бактерий они теряют эффективность. По мнению ученых, возможная альтернатива — пересадка полезных микробов от здорового человека больному.Вся жизнь в животеВ кишечнике обитают триллионы бактерий общим весом от одного до трех килограммов. Судя по многочисленным исследованиям, от них зависят едва ли не все аспекты жизни и здоровья. В частности, с качеством микробиома (совокупности микроорганизмов) связаны стройность или полнота тела, иммунитет, состояние сердца и легких, психологическое и ментальное благополучие, а также долголетие.Микробиом зависит от многих факторов — наследственности, привычек. Его состав и влияние на здоровье меняются в зависимости от условий жизни. Например, известно, что у людей из развитых стран нет такого разнообразия кишечных бактерий, как у тех, кто живет в третьем мире. Когда иммигранты попадают в более "стерильную" среду, количество микроорганизмов у них уменьшается. Это коррелирует с частотой аутоиммунных заболеваний: в богатых государствах она значительно выше, чем в бедных.На "население" кишечника, а значит, и на иммунитет, влияет окружение — организм устойчивее к болезням, если человек вырос в большой семье или в одном доме с собакой.Обратная сторона медалиВ целом, чем больше видов микробов в кишках и сбалансированнее микрофлора, тем выше шансы быть здоровым и телом, и духом. Однако антибиотики, которые остаются основным средством борьбы с вредными бактериями, существенно снижают это разнообразие.В новом исследовании американские ученые наглядно продемонстрировали, как десятидневный прием антибиотиков "выжигает" колонии из миллионов аэробных бактерий до неопределяемого количества. Авторы работы показали, что препараты негативно влияют на мотивацию и спортивные результаты атлетов.О пагубном влиянии антибиотиков на симбиотические бактерии было известно и ранее, однако ни медицинский персонал, ни широкая общественность до сих пор не осознают риски приема этих лекарств. Напротив, их назначают при малейшем кашле. По этому поводу эксперты бьют тревогу — и в Западной Европе, и в США.Широкое и подчас неправильное применение антибиотиков привело к возникновению сверхустойчивых штаммов. Так, в 2017 году в США зафиксировали случай смерти от супербактерии, устойчивой к 26 медикаментам.Хотя работы по созданию антибиотиков нового типа (например, синтетических) продолжаются, появление все большего числа бактерий с множественной лекарственной устойчивостью ставит будущее этого вида препаратов под вопрос.Новая методикаОдной из перспективных методик борьбы с вредными бактериями на Западе сегодня считается пересадка кала — по сути, замена плохой микрофлоры на здоровую. Таким способом предлагают лечить диарею, заболевания печени и даже COVID-19. А также бороться с устойчивостью организма к антибиотикам. Известен случай, когда трансплантация микробов помогла мужчине, в кишечнике которого вырабатывался алкоголь.Трансплантация фекальной микробиоты осуществляется от здорового донора больному реципиенту. Затем микробы и соединения, содержащиеся в экскрементах донора, закрепляются в кишечнике реципиента, помогая подавлять вредные бактерии.Есть предположения, что пересадка от близких родственников более эффективна, чем от первого встречного. Вопрос поисков идеального донора — предмет отдельных исследований.Сама процедура трансплантации может быть разной: методом колоноскопии, с помощью клизмы или через трубку, которую вставляют в нос, в желудок или в тонкую кишку. Однако есть и более простой способ — особые капсулы, которые нужно просто проглотить.Есть нюансыВпрочем, специалисты пока не торопятся объявить пересадку кала панацеей от всех недугов.По словам ученого, помимо потенциальной непривлекательности для потребителя, у такой методики могут быть и другие недостатки. Например, у врачей серьезные сомнения в долгосрочности эффекта."Многие подобные процедуры имеют короткий срок действия, после чего все возвращается на круги своя. Видимо, потому, что исходная микробиота человека определяется генетикой", — считает биолог.Он отмечает, что небольшое количество недугов — например, болезнь Крона — действительно тяжело поддается лечению, в частности, антибиотиками. Но пересадка кала против них работает. В США даже получили клиническое одобрение этого способа. В России такие технологии пока не применяют.

https://ria.ru/20220530/zdorove-1791277565.html

https://ria.ru/20220527/son-1790936013.html

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биология, медицина, здоровье, сша, западная европа, россия, кишечник