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Собаки спасают детей от тяжелого заболевания желудка и кишечника - РИА Новости, 23.05.2022
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Наука
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Собаки спасают детей от тяжелого заболевания желудка и кишечника
Собаки спасают детей от тяжелого заболевания желудка и кишечника - РИА Новости, 23.05.2022
Собаки спасают детей от тяжелого заболевания желудка и кишечника
Жизнь в одном доме с собакой в детстве может защищать человека от болезни Крона. Об этом свидетельствуют данные масштабного исследования канадских ученых. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T14:25
2022-05-23T14:35
наука
биология
медицина
здоровье
собаки
кошки
кишечник
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Жизнь в одном доме с собакой в детстве может защищать человека от болезни Крона. Об этом свидетельствуют данные масштабного исследования канадских ученых.Болезнь Крона — воспалительное заболевание желудочно-кишечного тракта, которое может поражать все его отделы, начиная от полости рта и заканчивая прямой кишкой. Симптомы — хроническая диарея, боли в животе, потеря веса, утомляемость, снижение аппетита, жар.В медицине существует гигиеническая гипотеза, согласно которой жизнь в условиях, далеких от стерильности, помогает развитию иммунной системы в организме ребенка. В ее пользу говорит тот факт, что жители менее развитых стран реже страдают от аутоиммунных заболеваний. Хотя гипотеза остается спорной, в последнее время появляется все больше убедительных доказательств того, что микробиом кишечника действительно влияет на иммунитет. Новое исследование дополняет предыдущие работы в этой области, считает ведущий автор статьи Уильямс Терпин (Williams Turpin) из Университета Торонто.Ученые рассмотрели 4300 анкет ближайших родственников людей с болезнью Крона. Доктора Терпина и его коллег интересовали условия, в которых росли эти люди: размер семьи, наличие собак или кошек, проживание на ферме, употребление непастеризованного молока, качество питьевой воды и другие.Исследование показало, что для людей, постоянно контактировавших с собаками, характерны здоровая проницаемость кишечника и баланс между микробами в ЖКТ и иммунным ответом организма. Особенно благоприятное влияние собаки оказали на детей в возрасте от 5 до 15 лет.Примечательно, что, согласно исследованию, наличие кошки в семье никакой пользы кишечнику ребенка не принесло. Почему — пока не ясно."Возможно, владельцы собак чаще выходят на улицу со своими питомцами или живут в районах с большим количеством зелени, что, как было показано ранее, защищает от болезни Крона", — объясняет Терпин, слова которого приводятся в пресс-релизе Американской гастроэнтерологической ассоциации.Другой фактор, положительно влияющий на микробиом кишечника, — проживание в большой семье в возрасте до одного года, выяснили канадские ученые. Впрочем, точные причины, по которым наличие собак и большие семьи обеспечивают защиту от болезни Крона, остаются неясными.Болезнь Крона чаще всего выявляется в странах Северной Европы и США. Ее распространенность там составляет от 40 до 150 человек на 100 000 жителей. В России — 3–4,5 человека на 100 000 жителей.
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биология, медицина, здоровье, собаки, кошки, кишечник
14:25 23.05.2022 (обновлено: 14:35 23.05.2022)
 

Собаки спасают детей от тяжелого заболевания желудка и кишечника

© Depositphotos / oksun70Мальчик угощает собаку мороженым
Мальчик угощает собаку мороженым - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© Depositphotos / oksun70
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Жизнь в одном доме с собакой в детстве может защищать человека от болезни Крона. Об этом свидетельствуют данные масштабного исследования канадских ученых.
Болезнь Крона — воспалительное заболевание желудочно-кишечного тракта, которое может поражать все его отделы, начиная от полости рта и заканчивая прямой кишкой. Симптомы — хроническая диарея, боли в животе, потеря веса, утомляемость, снижение аппетита, жар.
В медицине существует гигиеническая гипотеза, согласно которой жизнь в условиях, далеких от стерильности, помогает развитию иммунной системы в организме ребенка. В ее пользу говорит тот факт, что жители менее развитых стран реже страдают от аутоиммунных заболеваний. Хотя гипотеза остается спорной, в последнее время появляется все больше убедительных доказательств того, что микробиом кишечника действительно влияет на иммунитет. Новое исследование дополняет предыдущие работы в этой области, считает ведущий автор статьи Уильямс Терпин (Williams Turpin) из Университета Торонто.
Ученые рассмотрели 4300 анкет ближайших родственников людей с болезнью Крона. Доктора Терпина и его коллег интересовали условия, в которых росли эти люди: размер семьи, наличие собак или кошек, проживание на ферме, употребление непастеризованного молока, качество питьевой воды и другие.
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Исследование показало, что для людей, постоянно контактировавших с собаками, характерны здоровая проницаемость кишечника и баланс между микробами в ЖКТ и иммунным ответом организма. Особенно благоприятное влияние собаки оказали на детей в возрасте от 5 до 15 лет.
Примечательно, что, согласно исследованию, наличие кошки в семье никакой пользы кишечнику ребенка не принесло. Почему — пока не ясно.
"Возможно, владельцы собак чаще выходят на улицу со своими питомцами или живут в районах с большим количеством зелени, что, как было показано ранее, защищает от болезни Крона", — объясняет Терпин, слова которого приводятся в пресс-релизе Американской гастроэнтерологической ассоциации.
Другой фактор, положительно влияющий на микробиом кишечника, — проживание в большой семье в возрасте до одного года, выяснили канадские ученые. Впрочем, точные причины, по которым наличие собак и большие семьи обеспечивают защиту от болезни Крона, остаются неясными.
Болезнь Крона чаще всего выявляется в странах Северной Европы и США. Ее распространенность там составляет от 40 до 150 человек на 100 000 жителей. В России — 3–4,5 человека на 100 000 жителей.
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