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Спецоперация, 4 сентября: российские войска освободили два села в ДНР - РИА Новости, 04.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:10 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/spetsoperatsiya-1970621046.html
Спецоперация, 4 сентября: российские войска освободили два села в ДНР
Спецоперация, 4 сентября: российские войска освободили два села в ДНР - РИА Новости, 04.09.2024
Спецоперация, 4 сентября: российские войска освободили два села в ДНР
Подразделения группировок войск "Центр" и "Восток" взяли под контроль населенные пункты Карловка и Пречистовка в ДНР, потери украинских войск за сутки составили РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T19:10
2024-09-04T19:10
специальная военная операция на украине
запорожская аэс
вооруженные силы украины
рафаэль гросси
россия
украина
курская область
мария захарова
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Подразделения группировок войск "Центр" и "Восток" взяли под контроль населенные пункты Карловка и Пречистовка в ДНР, потери украинских войск за сутки составили до 1935 человек, следует из сводки Минобороны России. Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими комплексами "Кинжал" и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям ОПК Украины во Львове. По данным Минобороны РФ, на них осуществлялись производство и ремонт компонентов авиационной техники и ракетного вооружения ВСУ. Российские военные нанесли ракетный удар по скоплению украинской техники недалеко от Сум, сообщило Минобороны. Уничтожено семь единиц грузовой техники, четыре боевых бронированных машины, девять автомобилей и до 80 военнослужащих ВСУ. Курское направлениеПотери ВСУ на курском направлении за сутки составили до 450 человек и 17 единиц бронетехники, сообщило Минобороны. Отражены две украинские атаки в направлении Малой Локни и Комаровки, добавили в ведомстве. От оперативного штаба Курской области поступило 45 запросов, 37 из них решены, в группировку осуществлена поставка дополнительных комплексов разведки и наблюдения, следует из официального бюллетеня, распространенного военным ведомством. Иностранные журналисты продолжают незаконно проникать через Украину в Курскую область. Журналисты австралийской корпорации ABC несанкционированно побывали в российском регионе, материал оттуда опубликован на сайте. В качестве авторов репортажа и фотографий, сделанных на территории России, указаны европейские корреспонденты канала. В Москве неоднократно заявляли, что каждый случай незаконного проникновения сотрудников СМИ в Курскую область будет рассмотрен отдельно, это касается журналистов всех стран. Гросси побывал на ЗАЭСДелегация МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси посетила Запорожскую АЭС с инспекцией. Россия на новых консультациях с МАГАТЭ представит скоординированную общую позицию по Запорожской и Курской атомным электростанциям, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев по итогам визита Гросси на ЗАЭС. Ситуация не становится легче ни на ЗАЭС, ни на Курской АЭС, угрозы атак сохраняются, несмотря на принимаемые со стороны РФ дополнительные меры, исключающие какие бы то ни было риски прямых атак, отметил Лихачев. Гросси по итогам визита на Запорожскую АЭС заявил о достижении некоторого прогресса. По его словам, стабилизировать ситуацию удается. Обстрел ДонецкаГлава ДНР Денис Пушилин сообщил об обстреле ВСУ рынка "Сокол" в Кировском районе Донецка, в результате погибли три человека и пострадали пятеро. Позднее он сообщил в Telegram-канале, что общее число жертв увеличилось до 13: трое погибли, 10 ранены. По данным Пушилина, двое пострадавших в тяжелом состоянии. При обстреле рынка в Донецке, по предварительным данным, украинские военные применили "натовскую" артиллерию калибра 155 миллиметров, сообщил представитель Следственного комитета России. Из брифинга МИДМосква видит прямую вовлеченность в конфликт на Украине Запада, который всё более нагло демонстрирует участие в качестве заинтересованной стороны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, коллективный Запад является главным заказчиком и главным подстрекателем военной агрессии киевского режима. Как отметила Захарова, Россия предупреждает политиков в странах Евросоюза и НАТО, что в случае дальнейших агрессивных шагов Украины болезненный ответ РФ последует незамедлительно. В частности, предварительная настройка полетных контролеров БПЛА, атаковавших в августе топливное хранилище в Каменском районе Ростовской области, осуществлялась в Британии, заявила Захарова. Дроны настраивали в районе Солсбери рядом со штаб-квартирой компании Callen-Lenz GB и в районе Ньюпорта в Уэльсе в ангаре британской компании Safran Seats GB, уточнила официальный представитель МИД России. Чехарда во властиПредседатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что череда отставок на Украине связана с переделом власти. По его словам, всё это - следствие "подковерной игры" и попыток главы офиса Зеленского Андрея Ермака полностью переподчинить себе правительство. Рогов считает, что Ермак стремится замкнуть на себя финансовые потоки. Накануне Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму. В отставку подали также министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. О подаче заявления об отставке заявила и вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук Вучич опровергСербский президент Александр Вучич категорически опроверг предположения своих политических оппонентов о возможности передачи Сербией принадлежащих ей 14 истребителей МиГ-29 Украине в свете приобретения 12 французских самолетов Rafale. "Я никогда в жизни бы этого не сделал и ни за что на свете их никому бы не отдал", - заявил Вучич журналистам на встрече с гражданами на западе Сербии. Авторов подобных предположений он назвал "лжецами или ненормальными". Договор о приобретении самолетов Rafale и сопутствующего оборудования и услуг в ходе визита в Белград французского президента Эммануэля Макрона 29 августа подписали министр обороны Сербии Братислав Гашич и директор компании-производителя Dassault Aviation Эрик Трапие. По контракту Белград получает 12 новых истребителей с логистическим пакетом и резервными узлами за 2,7 миллиарда евро. По неофициальным данным, поставка ожидается не ранее 2028 года.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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запорожская аэс, вооруженные силы украины, рафаэль гросси, россия, украина, курская область, мария захарова, александр вучич, магатэ, миг-29, rafale
Специальная военная операция на Украине, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Рафаэль Гросси, Россия, Украина, Курская область, Мария Захарова, Александр Вучич, МАГАТЭ, МиГ-29, Rafale
Спецоперация, 4 сентября: российские войска освободили два села в ДНР

МО РФ: ВС освободили Карловку и Пречистовку в ДНР

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Подразделения группировок войск "Центр" и "Восток" взяли под контроль населенные пункты Карловка и Пречистовка в ДНР, потери украинских войск за сутки составили до 1935 человек, следует из сводки Минобороны России.
Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими комплексами "Кинжал" и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям ОПК Украины во Львове. По данным Минобороны РФ, на них осуществлялись производство и ремонт компонентов авиационной техники и ракетного вооружения ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Российские военные нанесли ракетный удар по скоплению украинской техники недалеко от Сум, сообщило Минобороны. Уничтожено семь единиц грузовой техники, четыре боевых бронированных машины, девять автомобилей и до 80 военнослужащих ВСУ.

Курское направление

Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили до 450 человек и 17 единиц бронетехники, сообщило Минобороны.
Отражены две украинские атаки в направлении Малой Локни и Комаровки, добавили в ведомстве.
От оперативного штаба Курской области поступило 45 запросов, 37 из них решены, в группировку осуществлена поставка дополнительных комплексов разведки и наблюдения, следует из официального бюллетеня, распространенного военным ведомством.
Иностранные журналисты продолжают незаконно проникать через Украину в Курскую область. Журналисты австралийской корпорации ABC несанкционированно побывали в российском регионе, материал оттуда опубликован на сайте. В качестве авторов репортажа и фотографий, сделанных на территории России, указаны европейские корреспонденты канала. В Москве неоднократно заявляли, что каждый случай незаконного проникновения сотрудников СМИ в Курскую область будет рассмотрен отдельно, это касается журналистов всех стран.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Наш человек в ВСУ: раскрыт тайный смысл атаки на Курскую область
Вчера, 08:00

Гросси побывал на ЗАЭС

Делегация МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси посетила Запорожскую АЭС с инспекцией.
Россия на новых консультациях с МАГАТЭ представит скоординированную общую позицию по Запорожской и Курской атомным электростанциям, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев по итогам визита Гросси на ЗАЭС.
Ситуация не становится легче ни на ЗАЭС, ни на Курской АЭС, угрозы атак сохраняются, несмотря на принимаемые со стороны РФ дополнительные меры, исключающие какие бы то ни было риски прямых атак, отметил Лихачев.
Гросси по итогам визита на Запорожскую АЭС заявил о достижении некоторого прогресса. По его словам, стабилизировать ситуацию удается.

Обстрел Донецка

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил об обстреле ВСУ рынка "Сокол" в Кировском районе Донецка, в результате погибли три человека и пострадали пятеро. Позднее он сообщил в Telegram-канале, что общее число жертв увеличилось до 13: трое погибли, 10 ранены. По данным Пушилина, двое пострадавших в тяжелом состоянии.
При обстреле рынка в Донецке, по предварительным данным, украинские военные применили "натовскую" артиллерию калибра 155 миллиметров, сообщил представитель Следственного комитета России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
Курск на стероидах: Киев теперь нацелился на всю Россию
30 августа, 08:00

Из брифинга МИД

Москва видит прямую вовлеченность в конфликт на Украине Запада, который всё более нагло демонстрирует участие в качестве заинтересованной стороны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, коллективный Запад является главным заказчиком и главным подстрекателем военной агрессии киевского режима. Как отметила Захарова, Россия предупреждает политиков в странах Евросоюза и НАТО, что в случае дальнейших агрессивных шагов Украины болезненный ответ РФ последует незамедлительно.
В частности, предварительная настройка полетных контролеров БПЛА, атаковавших в августе топливное хранилище в Каменском районе Ростовской области, осуществлялась в Британии, заявила Захарова. Дроны настраивали в районе Солсбери рядом со штаб-квартирой компании Callen-Lenz GB и в районе Ньюпорта в Уэльсе в ангаре британской компании Safran Seats GB, уточнила официальный представитель МИД России.

Чехарда во власти

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что череда отставок на Украине связана с переделом власти.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Зеленский сделал заявление после отставок в правительстве
Вчера, 08:41
По его словам, всё это - следствие "подковерной игры" и попыток главы офиса Зеленского Андрея Ермака полностью переподчинить себе правительство. Рогов считает, что Ермак стремится замкнуть на себя финансовые потоки.
Накануне Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму. В отставку подали также министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. О подаче заявления об отставке заявила и вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук

Вучич опроверг

Сербский президент Александр Вучич категорически опроверг предположения своих политических оппонентов о возможности передачи Сербией принадлежащих ей 14 истребителей МиГ-29 Украине в свете приобретения 12 французских самолетов Rafale.
"Я никогда в жизни бы этого не сделал и ни за что на свете их никому бы не отдал", - заявил Вучич журналистам на встрече с гражданами на западе Сербии. Авторов подобных предположений он назвал "лжецами или ненормальными".
Договор о приобретении самолетов Rafale и сопутствующего оборудования и услуг в ходе визита в Белград французского президента Эммануэля Макрона 29 августа подписали министр обороны Сербии Братислав Гашич и директор компании-производителя Dassault Aviation Эрик Трапие. По контракту Белград получает 12 новых истребителей с логистическим пакетом и резервными узлами за 2,7 миллиарда евро. По неофициальным данным, поставка ожидается не ранее 2028 года.
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Межгосударственные отношения России и Сербии
Вчера, 00:26
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская АЭСВооруженные силы УкраиныРафаэль ГроссиРоссияУкраинаКурская областьМария ЗахароваАлександр ВучичМАГАТЭМиГ-29Rafale
 
 
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