https://ria.ru/20240904/regprogramma-1970523182.html
Региональную программу "Семья и дети" разработают в Кировской области
Региональную программу "Семья и дети" разработают в Кировской области - РИА Новости, 04.09.2024
Региональную программу "Семья и дети" разработают в Кировской области
Региональную программу "Семья и дети", целью которой станет создание условий для рождения и воспитания детей, начали разрабатывать в Кировской области, сообщил... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T14:58
2024-09-04T14:58
2024-09-04T14:58
кировская область
киров
александр соколов
дети
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961911770_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_355859ced33e981fbef0b40986a70011.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 сен - РИА Новости. Региональную программу "Семья и дети", целью которой станет создание условий для рождения и воспитания детей, начали разрабатывать в Кировской области, сообщил глава региона Александр Соколов. Программа станет одной из реализуемых в рамках стратегии социально-экономического развития Кировской области до 2036 года. Проект стратегии представили в среду на еженедельном оперативном совещании. "Главной целью программы "Семья и дети" станет создание условий для семей, рождения детей и их воспитания. И основным целевым показателем станет число рожденных детей и их осознанный выбор по реализации своих талантов в Кировской области", - приводит пресс-служба правительства региона слова Соколова. Как отметил глава региона, над разработкой программы будут работать правительство и все министерства Кировской области. Он также подчеркнул, что старт разработке региональной программы "Семья и дети" дан в Год семьи и год 650-летия города Кирова.
https://ria.ru/20240826/blagoustroystvo-1968628507.html
киров
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961911770_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fd0959dea65cf346bced4441c0f61d21.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киров, александр соколов, дети
Кировская область, Киров, Александр Соколов, Дети
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 сен - РИА Новости. Региональную программу "Семья и дети", целью которой станет создание условий для рождения и воспитания детей, начали разрабатывать в Кировской области, сообщил глава региона Александр Соколов.
Программа станет одной из реализуемых в рамках стратегии социально-экономического развития Кировской области до 2036 года. Проект стратегии представили в среду на еженедельном оперативном совещании.
"Главной целью программы "Семья и дети" станет создание условий для семей, рождения детей и их воспитания. И основным целевым показателем станет число рожденных детей и их осознанный выбор по реализации своих талантов в Кировской области", - приводит пресс-служба правительства региона слова Соколова.
Как отметил глава региона, над разработкой программы будут работать правительство и все министерства Кировской области. Он также подчеркнул, что старт разработке региональной программы "Семья и дети" дан в Год семьи и год 650-летия города Кирова
.