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Региональную программу "Семья и дети" разработают в Кировской области - РИА Новости, 04.09.2024
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Кировская область
 
14:58 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/regprogramma-1970523182.html
Региональную программу "Семья и дети" разработают в Кировской области
Региональную программу "Семья и дети" разработают в Кировской области - РИА Новости, 04.09.2024
Региональную программу "Семья и дети" разработают в Кировской области
Региональную программу "Семья и дети", целью которой станет создание условий для рождения и воспитания детей, начали разрабатывать в Кировской области, сообщил... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T14:58
2024-09-04T14:58
кировская область
киров
александр соколов
дети
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 сен - РИА Новости. Региональную программу "Семья и дети", целью которой станет создание условий для рождения и воспитания детей, начали разрабатывать в Кировской области, сообщил глава региона Александр Соколов. Программа станет одной из реализуемых в рамках стратегии социально-экономического развития Кировской области до 2036 года. Проект стратегии представили в среду на еженедельном оперативном совещании. "Главной целью программы "Семья и дети" станет создание условий для семей, рождения детей и их воспитания. И основным целевым показателем станет число рожденных детей и их осознанный выбор по реализации своих талантов в Кировской области", - приводит пресс-служба правительства региона слова Соколова. Как отметил глава региона, над разработкой программы будут работать правительство и все министерства Кировской области. Он также подчеркнул, что старт разработке региональной программы "Семья и дети" дан в Год семьи и год 650-летия города Кирова.
https://ria.ru/20240826/blagoustroystvo-1968628507.html
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киров, александр соколов, дети
Кировская область, Киров, Александр Соколов, Дети

Региональную программу "Семья и дети" разработают в Кировской области

© iStock.com / Elena GromovaСемья с детьми
Семья с детьми - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© iStock.com / Elena Gromova
Семья с детьми
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 сен - РИА Новости. Региональную программу "Семья и дети", целью которой станет создание условий для рождения и воспитания детей, начали разрабатывать в Кировской области, сообщил глава региона Александр Соколов.
Программа станет одной из реализуемых в рамках стратегии социально-экономического развития Кировской области до 2036 года. Проект стратегии представили в среду на еженедельном оперативном совещании.
"Главной целью программы "Семья и дети" станет создание условий для семей, рождения детей и их воспитания. И основным целевым показателем станет число рожденных детей и их осознанный выбор по реализации своих талантов в Кировской области", - приводит пресс-служба правительства региона слова Соколова.
Как отметил глава региона, над разработкой программы будут работать правительство и все министерства Кировской области. Он также подчеркнул, что старт разработке региональной программы "Семья и дети" дан в Год семьи и год 650-летия города Кирова.
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Кировская областьКировАлександр СоколовДети
 
 
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