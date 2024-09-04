https://ria.ru/20240904/regprogramma-1970523182.html

Региональную программу "Семья и дети" разработают в Кировской области

Региональную программу "Семья и дети" разработают в Кировской области - РИА Новости, 04.09.2024

Региональную программу "Семья и дети" разработают в Кировской области

Региональную программу "Семья и дети", целью которой станет создание условий для рождения и воспитания детей, начали разрабатывать в Кировской области, сообщил... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T14:58

2024-09-04T14:58

2024-09-04T14:58

кировская область

киров

александр соколов

дети

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961911770_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_355859ced33e981fbef0b40986a70011.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 сен - РИА Новости. Региональную программу "Семья и дети", целью которой станет создание условий для рождения и воспитания детей, начали разрабатывать в Кировской области, сообщил глава региона Александр Соколов. Программа станет одной из реализуемых в рамках стратегии социально-экономического развития Кировской области до 2036 года. Проект стратегии представили в среду на еженедельном оперативном совещании. "Главной целью программы "Семья и дети" станет создание условий для семей, рождения детей и их воспитания. И основным целевым показателем станет число рожденных детей и их осознанный выбор по реализации своих талантов в Кировской области", - приводит пресс-служба правительства региона слова Соколова. Как отметил глава региона, над разработкой программы будут работать правительство и все министерства Кировской области. Он также подчеркнул, что старт разработке региональной программы "Семья и дети" дан в Год семьи и год 650-летия города Кирова.

https://ria.ru/20240826/blagoustroystvo-1968628507.html

киров

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

киров, александр соколов, дети