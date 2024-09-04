Путин на ВЭФ обсудит развитие Дальнего Востока
Путин на ВЭФ проведет международные встречи и обсудит развитие Дальнего Востока
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет ряд международных встреч на полях ВЭФ, в том числе с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, а также проведет совещание по вопросам развития инфраструктуры ДФО.
Главная тема Восточного экономического форума в этом году - "Дальний Восток 2030. Объединим усилия, создавая возможности".
Обширная международная программа
У президента России запланирована насыщенная международная программа на полях ВЭФ, несмотря на продолжающиеся попытки ряда стран мирового меньшинства изолировать Россию. В среду Путин проведет переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, который возглавляет делегацию своей страны на форуме. Переговоры Путина и Ибрагима пройдут в узком и широком составах. Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, на встрече будут обсуждаться различные вопросы российско-малайзийского сотрудничества, экономические вопросы, также вопросы международной и региональной проблематики. Москва отмечает регулярный и содержательный политический диалог с Куала-Лумпуром. Страны поддерживают устойчивые торгово-экономические отношения, в 2023 году товарооборот составил 2,3 миллиарда долларов. Развивается сотрудничество в области энергетики, сельского хозяйства, цифровых технологий.
Малайзия направила на форум во Владивостоке представительную делегацию. В ее состав вошли министр иностранных дел страны Мохамад Хасан, министр инвестиций, торговли и промышленности Малайзии Тенку Зафрул Азиз и ряд других высокопоставленных лиц. Малайзия в 2025 году станет председателем Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Как отметили в Кремле, сотрудничество с ассоциацией является одним из приоритетов политики РФ на азиатском направлении.
В графике личных встреч Путина на ВЭФ также общение с заместителем председателя КНР Хань Чжэном и вице-премьером Сербии Александром Вулиным. Представителей китайского бизнеса Путин пригласил во Владивосток в ходе своего государственного визита в Китай в мае текущего года, тогда же Путин общался и с Хань Чжэном, когда он сопровождал российского лидера в Харбин. Участие китайской делегации на ВЭФ-2024 также обсуждалось во время встречи Путина с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Кремле.
Развитие Дальнего Востока
Ряд мероприятий с участием главы российского государства в рамках ВЭФ-2024 будет посвящено развитию Дальневосточного федерального округа. Так, президент проведет совещание по вопросам развития инфраструктуры региона, осмотрит интерактивную презентацию результатов развития Дальнего Востока с подключением по видеосвязи резидентов территорий опережающего развития, готовых к запуску своих производств.
Кроме того, состоится рабочая встреча Путина с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.
О форуме
Около 100 мероприятий запланировано в рамках деловой программы ВЭФ в этом году. Деловые мероприятия разделены на семь тематических блоков: "Новые контуры международного сотрудничества", "Технологии независимости", "Финансовая система ценностей", "Россия дальневосточная", "Люди, образование и патриотизм", "Транспорт и логистика: новые маршруты" и "Мастер-планы: от архитектуры к экономике".
В программу ВЭФ также включены бизнес-диалоги российских предпринимателей с партнерами из Китая, Индии и стран АСЕАН.
Деловую программу форума сопровождают Спортивные игры. Проходит Международный парад парусов ВЭФ, стартовавший в акватории Амурского залива еще до начала официального открытия форума и включающий показательное плавание парусников и яхт разных классов, а также пять парусных регат. Утро 4 сентября начнется с традиционного забега, старт которого пройдет у Приморского океанариума. В этот же день состоится гала-матч по хоккею. На лед выйдут двукратные олимпийские чемпионы Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, олимпийские чемпионы Вячеслав Буцаев, Валерий Каменский, Илья Ковальчук, Кирилл Капризов и другие. Также зрителей ждет выступление олимпийской чемпионки по фигурному катанию Анны Щербаковой.
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Синоптики в дни ВЭФ обещают умеренно теплую погоду: днем температура воздуха будет повышаться до плюс 22-24 градусов. Но, по их информации, 5-6 сентября могут пройти ливни.
Что касается мер безопасности в отношении предупреждения распространения коронавирусной инфекции, как и в предыдущие годы, участникам ВЭФ необходимо сдать ПЦР-тест на COVID-19 для доступа на площадку мероприятия. Для посещения пленарного заседания форума проводится дополнительное ПЦР-тестирование.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.