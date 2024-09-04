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Путин на ВЭФ обсудит развитие Дальнего Востока - РИА Новости, 04.09.2024
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00:05 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/putin-1970376976.html
Путин на ВЭФ обсудит развитие Дальнего Востока
Путин на ВЭФ обсудит развитие Дальнего Востока - РИА Новости, 04.09.2024
Путин на ВЭФ обсудит развитие Дальнего Востока
Президент России Владимир Путин проведет ряд международных встреч на полях ВЭФ, в том числе с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, а также проведет... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T00:05
2024-09-04T00:05
малайзия
россия
китай
владимир путин
хань чжэн
юрий ушаков
приморский океанариум
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет ряд международных встреч на полях ВЭФ, в том числе с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, а также проведет совещание по вопросам развития инфраструктуры ДФО. Главная тема Восточного экономического форума в этом году - "Дальний Восток 2030. Объединим усилия, создавая возможности". Обширная международная программа У президента России запланирована насыщенная международная программа на полях ВЭФ, несмотря на продолжающиеся попытки ряда стран мирового меньшинства изолировать Россию. В среду Путин проведет переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, который возглавляет делегацию своей страны на форуме. Переговоры Путина и Ибрагима пройдут в узком и широком составах. Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, на встрече будут обсуждаться различные вопросы российско-малайзийского сотрудничества, экономические вопросы, также вопросы международной и региональной проблематики. Москва отмечает регулярный и содержательный политический диалог с Куала-Лумпуром. Страны поддерживают устойчивые торгово-экономические отношения, в 2023 году товарооборот составил 2,3 миллиарда долларов. Развивается сотрудничество в области энергетики, сельского хозяйства, цифровых технологий. Малайзия направила на форум во Владивостоке представительную делегацию. В ее состав вошли министр иностранных дел страны Мохамад Хасан, министр инвестиций, торговли и промышленности Малайзии Тенку Зафрул Азиз и ряд других высокопоставленных лиц. Малайзия в 2025 году станет председателем Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Как отметили в Кремле, сотрудничество с ассоциацией является одним из приоритетов политики РФ на азиатском направлении. В графике личных встреч Путина на ВЭФ также общение с заместителем председателя КНР Хань Чжэном и вице-премьером Сербии Александром Вулиным. Представителей китайского бизнеса Путин пригласил во Владивосток в ходе своего государственного визита в Китай в мае текущего года, тогда же Путин общался и с Хань Чжэном, когда он сопровождал российского лидера в Харбин. Участие китайской делегации на ВЭФ-2024 также обсуждалось во время встречи Путина с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Кремле. Развитие Дальнего ВостокаРяд мероприятий с участием главы российского государства в рамках ВЭФ-2024 будет посвящено развитию Дальневосточного федерального округа. Так, президент проведет совещание по вопросам развития инфраструктуры региона, осмотрит интерактивную презентацию результатов развития Дальнего Востока с подключением по видеосвязи резидентов территорий опережающего развития, готовых к запуску своих производств. Кроме того, состоится рабочая встреча Путина с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. О форуме Около 100 мероприятий запланировано в рамках деловой программы ВЭФ в этом году. Деловые мероприятия разделены на семь тематических блоков: "Новые контуры международного сотрудничества", "Технологии независимости", "Финансовая система ценностей", "Россия дальневосточная", "Люди, образование и патриотизм", "Транспорт и логистика: новые маршруты" и "Мастер-планы: от архитектуры к экономике". В программу ВЭФ также включены бизнес-диалоги российских предпринимателей с партнерами из Китая, Индии и стран АСЕАН. Деловую программу форума сопровождают Спортивные игры. Проходит Международный парад парусов ВЭФ, стартовавший в акватории Амурского залива еще до начала официального открытия форума и включающий показательное плавание парусников и яхт разных классов, а также пять парусных регат. Утро 4 сентября начнется с традиционного забега, старт которого пройдет у Приморского океанариума. В этот же день состоится гала-матч по хоккею. На лед выйдут двукратные олимпийские чемпионы Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, олимпийские чемпионы Вячеслав Буцаев, Валерий Каменский, Илья Ковальчук, Кирилл Капризов и другие. Также зрителей ждет выступление олимпийской чемпионки по фигурному катанию Анны Щербаковой. Синоптики в дни ВЭФ обещают умеренно теплую погоду: днем температура воздуха будет повышаться до плюс 22-24 градусов. Но, по их информации, 5-6 сентября могут пройти ливни. Что касается мер безопасности в отношении предупреждения распространения коронавирусной инфекции, как и в предыдущие годы, участникам ВЭФ необходимо сдать ПЦР-тест на COVID-19 для доступа на площадку мероприятия. Для посещения пленарного заседания форума проводится дополнительное ПЦР-тестирование. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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малайзия, россия, китай, владимир путин, хань чжэн, юрий ушаков, приморский океанариум, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Малайзия, Россия, Китай, Владимир Путин, Хань Чжэн, Юрий Ушаков, Приморский океанариум, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Путин на ВЭФ обсудит развитие Дальнего Востока

Путин на ВЭФ проведет международные встречи и обсудит развитие Дальнего Востока

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет ряд международных встреч на полях ВЭФ, в том числе с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, а также проведет совещание по вопросам развития инфраструктуры ДФО.
Главная тема Восточного экономического форума в этом году - "Дальний Восток 2030. Объединим усилия, создавая возможности".

Обширная международная программа

У президента России запланирована насыщенная международная программа на полях ВЭФ, несмотря на продолжающиеся попытки ряда стран мирового меньшинства изолировать Россию. В среду Путин проведет переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, который возглавляет делегацию своей страны на форуме. Переговоры Путина и Ибрагима пройдут в узком и широком составах. Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, на встрече будут обсуждаться различные вопросы российско-малайзийского сотрудничества, экономические вопросы, также вопросы международной и региональной проблематики. Москва отмечает регулярный и содержательный политический диалог с Куала-Лумпуром. Страны поддерживают устойчивые торгово-экономические отношения, в 2023 году товарооборот составил 2,3 миллиарда долларов. Развивается сотрудничество в области энергетики, сельского хозяйства, цифровых технологий.
Работа форума ВЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Посол Малайзии оценил участие премьера страны в ВЭФ
Вчера, 21:10
Малайзия направила на форум во Владивостоке представительную делегацию. В ее состав вошли министр иностранных дел страны Мохамад Хасан, министр инвестиций, торговли и промышленности Малайзии Тенку Зафрул Азиз и ряд других высокопоставленных лиц. Малайзия в 2025 году станет председателем Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Как отметили в Кремле, сотрудничество с ассоциацией является одним из приоритетов политики РФ на азиатском направлении.
В графике личных встреч Путина на ВЭФ также общение с заместителем председателя КНР Хань Чжэном и вице-премьером Сербии Александром Вулиным. Представителей китайского бизнеса Путин пригласил во Владивосток в ходе своего государственного визита в Китай в мае текущего года, тогда же Путин общался и с Хань Чжэном, когда он сопровождал российского лидера в Харбин. Участие китайской делегации на ВЭФ-2024 также обсуждалось во время встречи Путина с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Кремле.

Развитие Дальнего Востока

Ряд мероприятий с участием главы российского государства в рамках ВЭФ-2024 будет посвящено развитию Дальневосточного федерального округа. Так, президент проведет совещание по вопросам развития инфраструктуры региона, осмотрит интерактивную презентацию результатов развития Дальнего Востока с подключением по видеосвязи резидентов территорий опережающего развития, готовых к запуску своих производств.
Дмитрий Прохоренко, директор по развитию зарубежной сети, АО Российский экспортный центр - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
РЭЦ рассказал на ВЭФ, как российским МСП строить бизнес с Китаем
Вчера, 11:52
Кроме того, состоится рабочая встреча Путина с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

О форуме

Около 100 мероприятий запланировано в рамках деловой программы ВЭФ в этом году. Деловые мероприятия разделены на семь тематических блоков: "Новые контуры международного сотрудничества", "Технологии независимости", "Финансовая система ценностей", "Россия дальневосточная", "Люди, образование и патриотизм", "Транспорт и логистика: новые маршруты" и "Мастер-планы: от архитектуры к экономике".
В программу ВЭФ также включены бизнес-диалоги российских предпринимателей с партнерами из Китая, Индии и стран АСЕАН.
Деловую программу форума сопровождают Спортивные игры. Проходит Международный парад парусов ВЭФ, стартовавший в акватории Амурского залива еще до начала официального открытия форума и включающий показательное плавание парусников и яхт разных классов, а также пять парусных регат. Утро 4 сентября начнется с традиционного забега, старт которого пройдет у Приморского океанариума. В этот же день состоится гала-матч по хоккею. На лед выйдут двукратные олимпийские чемпионы Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, олимпийские чемпионы Вячеслав Буцаев, Валерий Каменский, Илья Ковальчук, Кирилл Капризов и другие. Также зрителей ждет выступление олимпийской чемпионки по фигурному катанию Анны Щербаковой.
Эмблема ВЭФ в кампусе ДВФУ в преддверии Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
В "Дзене" появился раздел, посвященный ВЭФ-2024
Вчера, 10:39
Синоптики в дни ВЭФ обещают умеренно теплую погоду: днем температура воздуха будет повышаться до плюс 22-24 градусов. Но, по их информации, 5-6 сентября могут пройти ливни.
Что касается мер безопасности в отношении предупреждения распространения коронавирусной инфекции, как и в предыдущие годы, участникам ВЭФ необходимо сдать ПЦР-тест на COVID-19 для доступа на площадку мероприятия. Для посещения пленарного заседания форума проводится дополнительное ПЦР-тестирование.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
ВЭФ-2024. Работа форума - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Минспорт подготовил для гостей ВЭФ-2024 площадку с портретами Путина
Вчера, 08:05
 
МалайзияРоссияКитайВладимир ПутинХань ЧжэнЮрий УшаковПриморский океанариумДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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