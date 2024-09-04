https://ria.ru/20240904/pomosch-1970609680.html

Участники СВО в Ленобласти могут обменять земельный сертификат на выплату

Участники СВО в Ленобласти могут обменять земельный сертификат на выплату - РИА Новости, 04.09.2024

Участники СВО в Ленобласти могут обменять земельный сертификат на выплату

Участники СВО в Ленобласти могут обменять земельный сертификат на денежную выплату, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T18:25

2024-09-04T18:25

2024-09-04T18:25

ленинградская область

александр дрозденко

сво

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен - РИА Новости. Участники СВО в Ленобласти могут обменять земельный сертификат на денежную выплату, сообщает пресс-служба правительства региона. "Губернатор Александр Дрозденко подписал постановление, которое дает участникам СВО возможность обменять земельный сертификат на выплату в размере 400 тысяч рублей", - сообщает пресс-служба. Альтернативной мерой поддержки смогут воспользоваться участники СВО, заключившие контракт с 1 июня 2023 года, имеющие постоянную или временную регистрацию в Ленинградской области, а также участники СВО, заключившие контракт до 1 июня 2023 года, при наличии госнаград и постоянной регистрации в Ленобласти. "А также члены семей участников СВО, обозначенных в пунктах выше, – родители, супруги, дети", - поясняют в правительстве Ленобласти. Уточняется, что для получения выплаты сначала нужно получить сертификат в муниципальной администрации. Сертификат можно получить не дожидаясь окончания срока действия контракта. "Обменять сертификат можно со дня, следующего за днем окончания действия контракта. Для родственников погибших граждан — со дня гибели при условии, что сертификат не был реализован", - добавляется в сообщении. Ранее сообщалось, что с лета этого года единовременная выплата при заключении контракта на службу в Ленинградской области была увеличена с 1,1 миллиона рублей до 1,3 миллиона рублей, а также в нее добавлен земельный сертификат, который дает право на получение на территории Ленинградской области земельного участка в собственность бесплатно во внеочередном порядке.

https://ria.ru/20240815/tekhnika-1966482679.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр дрозденко, сво