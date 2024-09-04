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Участники СВО в Ленобласти могут обменять земельный сертификат на выплату
Участники СВО в Ленобласти могут обменять земельный сертификат на выплату - РИА Новости, 04.09.2024
Участники СВО в Ленобласти могут обменять земельный сертификат на выплату
Участники СВО в Ленобласти могут обменять земельный сертификат на денежную выплату, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T18:25
2024-09-04T18:25
2024-09-04T18:25
ленинградская область
александр дрозденко
сво
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен - РИА Новости. Участники СВО в Ленобласти могут обменять земельный сертификат на денежную выплату, сообщает пресс-служба правительства региона. "Губернатор Александр Дрозденко подписал постановление, которое дает участникам СВО возможность обменять земельный сертификат на выплату в размере 400 тысяч рублей", - сообщает пресс-служба. Альтернативной мерой поддержки смогут воспользоваться участники СВО, заключившие контракт с 1 июня 2023 года, имеющие постоянную или временную регистрацию в Ленинградской области, а также участники СВО, заключившие контракт до 1 июня 2023 года, при наличии госнаград и постоянной регистрации в Ленобласти. "А также члены семей участников СВО, обозначенных в пунктах выше, – родители, супруги, дети", - поясняют в правительстве Ленобласти. Уточняется, что для получения выплаты сначала нужно получить сертификат в муниципальной администрации. Сертификат можно получить не дожидаясь окончания срока действия контракта. "Обменять сертификат можно со дня, следующего за днем окончания действия контракта. Для родственников погибших граждан — со дня гибели при условии, что сертификат не был реализован", - добавляется в сообщении. Ранее сообщалось, что с лета этого года единовременная выплата при заключении контракта на службу в Ленинградской области была увеличена с 1,1 миллиона рублей до 1,3 миллиона рублей, а также в нее добавлен земельный сертификат, который дает право на получение на территории Ленинградской области земельного участка в собственность бесплатно во внеочередном порядке.
https://ria.ru/20240815/tekhnika-1966482679.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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александр дрозденко, сво
Ленинградская область , Александр Дрозденко, СВО
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен - РИА Новости. Участники СВО в Ленобласти могут обменять земельный сертификат на денежную выплату, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Губернатор Александр Дрозденко
подписал постановление, которое дает участникам СВО возможность обменять земельный сертификат на выплату в размере 400 тысяч рублей", - сообщает пресс-служба.
Альтернативной мерой поддержки смогут воспользоваться участники СВО, заключившие контракт с 1 июня 2023 года, имеющие постоянную или временную регистрацию в Ленинградской области
, а также участники СВО, заключившие контракт до 1 июня 2023 года, при наличии госнаград и постоянной регистрации в Ленобласти. "А также члены семей участников СВО, обозначенных в пунктах выше, – родители, супруги, дети", - поясняют в правительстве Ленобласти.
Уточняется, что для получения выплаты сначала нужно получить сертификат в муниципальной администрации. Сертификат можно получить не дожидаясь окончания срока действия контракта.
«
"Обменять сертификат можно со дня, следующего за днем окончания действия контракта. Для родственников погибших граждан — со дня гибели при условии, что сертификат не был реализован", - добавляется в сообщении.
Ранее сообщалось, что с лета этого года единовременная выплата при заключении контракта на службу в Ленинградской области была увеличена с 1,1 миллиона рублей до 1,3 миллиона рублей, а также в нее добавлен земельный сертификат, который дает право на получение на территории Ленинградской области земельного участка в собственность бесплатно во внеочередном порядке.