https://ria.ru/20240904/parad-1970594648.html

В Петербурге в честь 80-летия Победы пройдет военный парад

В Петербурге в честь 80-летия Победы пройдет военный парад - РИА Новости, 04.09.2024

В Петербурге в честь 80-летия Победы пройдет военный парад

- РИА Новости. Военный парад состоится на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2025 года, сообщила... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T17:42

2024-09-04T17:42

2024-09-04T17:42

общество

справки

санкт-петербург

россия

ленинград

александр беглов

владимир путин

великая отечественная война (1941-1945)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен - РИА Новости. Военный парад состоится на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2025 года, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. В среду в Смольном состоялось заседание координационного совета по делам ветеранов Санкт-Петербурга. "В следующем году наша страна отмечает 80-ю годовщину Великой Победы. Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании этой юбилейной даты, главное в котором - дальнейшее улучшение положения ветеранов Великой Отечественной войны, решение вопросов их социальной защиты. На федеральном уровне уже утверждён план основных мероприятий. В Петербурге сформирован свой план. Он будет развиваться и совершенствоваться в соответствии с рекомендациями ветеранов и блокадников", - отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении. На заседании обсудили проект плана городских мероприятий к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. "Основные события развернутся 8 и 9 мая 2025 года. В первый день состоится церемония возложения цветов и венков на Пискаревском кладбище. Во второй - военный парад на Дворцовой площади, проезд ветеранов по Невскому проспекту на ретроавтомобилях, зажжение факелов Ростральных колонн", - говорится в сообщении. В центральных районах города на фасадах домов появятся световые проекции, посвященные событиям Великой Отечественной войны. В Парке Победы откроют Шахматный павильон, который станет филиалом Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. 8 мая в БКЗ "Октябрьский" по традиции пройдет большой праздничный концерт, 9 мая состоится концерт на Дворцовой площади. В дни празднования юбилея Победы в Петербурге пройдет 30-й Съезд Международной Ассоциации блокадников Ленинграда. Его делегаты станут участниками памятных мероприятий. Отмечается, что ветераны выступили с инициативой сделать торжественное прохождение под Аркой Победы в Красном Селе общегородским праздничным мероприятием в день 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Беглов напомнил, что в этом году на Пулковских высотах был заложен камень в основание будущего монумента в честь всех участников Ленинградской битвы. Открытие монумента планируется в следующем году.

https://ria.ru/20240902/putin-1969986511.html

https://ria.ru/20240902/veterany-1970073496.html

https://ria.ru/20240904/peskov-1970406683.html

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общество, справки, санкт-петербург, россия, ленинград, александр беглов, владимир путин, великая отечественная война (1941-1945)