https://ria.ru/20240904/dzhonson-1970432920.html

Джонсон признался российским пранкерам, кем хотел бы стать на Украине

Джонсон признался российским пранкерам, кем хотел бы стать на Украине - РИА Новости, 04.09.2024

Джонсон признался российским пранкерам, кем хотел бы стать на Украине

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым)... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T09:39

2024-09-04T09:39

2024-09-04T12:05

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) заявил, что мечтал возглавить иностранный легион на Украине. Видеозапись пранкеры опубликовали в своем Telegram-канале."Я настолько рьяный сторонник Украины, насколько вы можете себе представить. И мне часто хотелось бы быть одаренным в военном деле, чтобы я мог пойти и возглавить иностранный легион на Украине, если бы я был генералом", — сказал экс-премьер. Он добавил, что считает возможными переговоры Москвы и Киева, но в случае "поражения России". "Боюсь, предварительным условием должно быть поражение России, и украинцы должны иметь какое-то чувство победы, потому что это единственный способ, которым, я думаю, они смогут прийти к любым переговорам", — подчеркнул Джонсон. По его словам, Запад уже стал стороной конфликта. "Мне грустно это говорить, я думаю, что мы уже участвуем. Мы поддерживаем украинцев. Но реальность такова, и это ужасная трагедия, но украинцы воюют за нас. И я думаю, что в ту минуту, когда мы публично введем на их территорию наши силы, наши собственные войска, это станет другой категорией, совсем другой категорией конфликта… Последствия предугадать нелегко", — отметил Джонсон.Бывший премьер также призвал Запад снять ограничения на дальность применения ракет ATACMS и помочь "снести Крымский мост". Кроме того, он полагает, что Украине нужна массовая мобилизация, так как там еще не призывали многих молодых людей.

https://ria.ru/20240904/ukraina-1970429177.html

https://ria.ru/20240904/ukraina-1970425504.html

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