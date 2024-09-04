https://ria.ru/20240904/dzhonson-1970432920.html
Джонсон признался российским пранкерам, кем хотел бы стать на Украине
Джонсон признался российским пранкерам, кем хотел бы стать на Украине - РИА Новости, 04.09.2024
Джонсон признался российским пранкерам, кем хотел бы стать на Украине
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым)... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T09:39
2024-09-04T09:39
2024-09-04T12:05
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) заявил, что мечтал возглавить иностранный легион на Украине. Видеозапись пранкеры опубликовали в своем Telegram-канале."Я настолько рьяный сторонник Украины, насколько вы можете себе представить. И мне часто хотелось бы быть одаренным в военном деле, чтобы я мог пойти и возглавить иностранный легион на Украине, если бы я был генералом", — сказал экс-премьер. Он добавил, что считает возможными переговоры Москвы и Киева, но в случае "поражения России". "Боюсь, предварительным условием должно быть поражение России, и украинцы должны иметь какое-то чувство победы, потому что это единственный способ, которым, я думаю, они смогут прийти к любым переговорам", — подчеркнул Джонсон. По его словам, Запад уже стал стороной конфликта. "Мне грустно это говорить, я думаю, что мы уже участвуем. Мы поддерживаем украинцев. Но реальность такова, и это ужасная трагедия, но украинцы воюют за нас. И я думаю, что в ту минуту, когда мы публично введем на их территорию наши силы, наши собственные войска, это станет другой категорией, совсем другой категорией конфликта… Последствия предугадать нелегко", — отметил Джонсон.Бывший премьер также призвал Запад снять ограничения на дальность применения ракет ATACMS и помочь "снести Крымский мост". Кроме того, он полагает, что Украине нужна массовая мобилизация, так как там еще не призывали многих молодых людей.
https://ria.ru/20240904/ukraina-1970429177.html
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в мире, украина, великобритания, москва, борис джонсон, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус)
В мире, Украина, Великобритания, Москва, Борис Джонсон, Владимир Кузнецов (Вован), Алексей Столяров (Лексус)
Джонсон признался российским пранкерам, кем хотел бы стать на Украине
Джонсон российским пранкерам: я мог бы возглавить иностранный легион на Украине
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в разговоре
с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) заявил, что мечтал возглавить иностранный легион на Украине. Видеозапись пранкеры опубликовали в своем Telegram-канале.
"Я настолько рьяный сторонник Украины, насколько вы можете себе представить. И мне часто хотелось бы быть одаренным в военном деле, чтобы я мог пойти и возглавить иностранный легион на Украине, если бы я был генералом", — сказал экс-премьер.
Он добавил, что считает возможными переговоры Москвы
и Киева
, но в случае "поражения России".
"Боюсь, предварительным условием должно быть поражение России
, и украинцы должны иметь какое-то чувство победы, потому что это единственный способ, которым, я думаю, они смогут прийти к любым переговорам", — подчеркнул Джонсон.
По его словам, Запад уже стал стороной конфликта.
"Мне грустно это говорить, я думаю, что мы уже участвуем. Мы поддерживаем украинцев. Но реальность такова, и это ужасная трагедия, но украинцы воюют за нас. И я думаю, что в ту минуту, когда мы публично введем на их территорию наши силы, наши собственные войска, это станет другой категорией, совсем другой категорией конфликта… Последствия предугадать нелегко", — отметил Джонсон.
Бывший премьер также призвал Запад снять ограничения на дальность применения ракет ATACMS и помочь "снести Крымский мост". Кроме того, он полагает, что Украине нужна массовая мобилизация, так как там еще не призывали многих молодых людей.