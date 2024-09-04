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Джонсон сделал дерзкое заявление о Крымском мосте - РИА Новости, 04.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:32 04.09.2024 (обновлено: 11:46 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/dzhonson-1970431074.html
Джонсон сделал дерзкое заявление о Крымском мосте
Джонсон сделал дерзкое заявление о Крымском мосте - РИА Новости, 04.09.2024
Джонсон сделал дерзкое заявление о Крымском мосте
Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) призвал Запад передать... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T09:32
2024-09-04T11:46
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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франция
борис джонсон
владимир кузнецов (вован)
алексей столяров (лексус)
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) призвал Запад передать Украине ракеты ATACMS, снять ограничения на дальность их использования, а также помочь "снести" Крымский мост. Пранкеры говорили от лица идеолога "оранжевых революций", экономиста – глобалиста, покровителя президента Франции Эмманюэля Макрона Жака Аттали, видео опубликовано в Telegram-канале пранкеров. "Теперь нам следует передать им ракеты ATACMS. Теперь нам надо дать им право на использование этого оружия. Нам следует убрать ограничения на дальность использования... И мы должны помочь им снести Керченский мост, мы должны дать украинцам средства, чтобы поставить Крым под угрозу", - сказал Джонсон. По его словам, он никогда не думал, что стамбульские переговоры приведут к прочному миру. Украинские войска уже пытались атаковать Крымский мост.Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. По его словам, после взрыва на Крымском мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками. Ночью 17 июля 2023 года киевские власти атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками. СК возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, ее родители погибли. Полностью мост восстановили и открыли движение машин по всем четырем полосам 14 октября В обоих случаях ответственность за теракты взяла на себя служба безопасности Украины.
https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html
https://ria.ru/20240404/krymskiy_most-1937731287.html
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в мире, украина, великобритания, франция, борис джонсон, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), крымский мост
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Великобритания, Франция, Борис Джонсон, Владимир Кузнецов (Вован), Алексей Столяров (Лексус), Крымский мост
Джонсон сделал дерзкое заявление о Крымском мосте

Джонсон призвал Запад разрешить Украине снести Крымский мост ракетами ATACMS

© AP Photo / Frank AugsteinПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон покидает резиденцию на Даунинг-стрит в Лондоне
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон покидает резиденцию на Даунинг-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© AP Photo / Frank Augstein
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) призвал Запад передать Украине ракеты ATACMS, снять ограничения на дальность их использования, а также помочь "снести" Крымский мост.
Пранкеры говорили от лица идеолога "оранжевых революций", экономиста – глобалиста, покровителя президента Франции Эмманюэля Макрона Жака Аттали, видео опубликовано в Telegram-канале пранкеров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
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2 сентября, 08:00
"Теперь нам следует передать им ракеты ATACMS. Теперь нам надо дать им право на использование этого оружия. Нам следует убрать ограничения на дальность использования... И мы должны помочь им снести Керченский мост, мы должны дать украинцам средства, чтобы поставить Крым под угрозу", - сказал Джонсон.
По его словам, он никогда не думал, что стамбульские переговоры приведут к прочному миру.
Украинские войска уже пытались атаковать Крымский мост.Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. По его словам, после взрыва на Крымском мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками.
Ночью 17 июля 2023 года киевские власти атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками. СК возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, ее родители погибли. Полностью мост восстановили и открыли движение машин по всем четырем полосам 14 октября
В обоих случаях ответственность за теракты взяла на себя служба безопасности Украины.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
Депутат ответил на угрозы Киева атаковать Крымский мост
4 апреля, 02:15
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВеликобританияФранцияБорис ДжонсонВладимир Кузнецов (Вован)Алексей Столяров (Лексус)Крымский мост
 
 
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