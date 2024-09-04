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Николай Дуров: что известно о брате создателя Telegram

Николай Дуров: биография, состояние и личная жизнь сооснователя Telegram

Николай Дуров: что известно о брате создателя Telegram

Николай Валерьевич Дуров - математик, программист, старший брат Павла Дурова, основателя социальной сети "Вконтакте" и мессенджера Telegram. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T14:08

2024-09-04T14:08

2024-09-04T14:08

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Николай ДуровНиколай Валерьевич Дуров - математик, программист, старший брат Павла Дурова, основателя социальной сети "Вконтакте" и мессенджера Telegram.БиографияНиколай Дуров родился 21 ноября 1980 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Его отец – Валерий Дуров – филолог-антиковед, доктор филологических наук, профессор. В 1992-2013 годах возглавлял кафедру классической филологии филфака Санкт-Петербургского университета. Мать также работала преподавателем в СПГУ. В детстве в течение нескольких лет жил в Турине, где его отец преподавал русский язык.Образование и карьераВернувшись в Санкт-Петербург, учился в Академической гимназии имени Д.К. Фадеева. Трижды выигрывал Международную математическую олимпиаду — в 1996, 1997 и 1998 годах, также неоднократно становился призером Международной олимпиады по информатике. После окончания гимназии поступил в Санкт-Петербургский государственный университет. Входил в команду СПбГУ по программированию, в составе которой выиграл в 2000 и в 2001 годах студенческий чемпионат мира по программированию Ассоциации вычислительной техники (ACM-ICPC). В 2005 году защитил диссертацию в СПбГУ на тему: "Метод вычисления группы Галуа многочлена с рациональными коэффициентами". Затем продолжил научную деятельность в Боннском университете, где в 2007 году защитил вторую диссертацию на тему: "Сингулярная геометрия Аракелова". "У моего брата две докторские степени по математике, он очень умный. К тому же он эксперт в криптографии", – сказал Павел Дуров о старшем брате в интервью Такеру Карлсону.С 2006 года Николай Дуров помогал брату с разработкой социальной сети "ВКонтакте", был техническим директором проекта, разрабатывал интерфейс. Покинул компанию после продажи ее Павлом Дуровым в 2013 году.В том же 2013 году Николай Дуров создал собственную систему шифрования. Изначально братья использовали ее для общения между собой, а в дальнейшем внедрили в Telegram.В интервью Такеру Карлсону Павел Дуров отметил, что именно его брат Николай разработал основные принципы шифрования в Telegram, которые используются до сих с небольшими изменениями. По словам Павла Дурова, сам он больше занимался пользовательским интерфейсом, тем, как работает приложение, его функциями и т.д., а Николай отвечал за шифрование.Николай Дуров также является одним из создателей блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON), на базе которой создана криптовалюта Toncoin.Николай Дуров является старшим научным сотрудником петербургского отделения Математического института им. В. А. Стеклова Российской академии наук. Работает в Лаборатории алгебры и теории чисел. Имеет ученую степень кандидата физико-математических наук.Личная жизнь и состояниеНиколай Дуров ведет максимально непубличный образ жизни, информация о его личной жизни, жене и детях отсутствует. В базе данных "БИР-Аналитик" также нет информации о том, что Николай Дуров является владельцем или совладельцев какого-либо юрлица.Арест брата и объявление в розыск28 августа 2024 года стало известно, что Николай Дуров объявлен в розыск во Франции.Это произошло после того, как 24 августа 2024 года его младший брать Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже. Французские власти обвинили бизнесмена в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой.В список преступлений и правонарушений входит соучастие в администрировании онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций организованной группой; отказ предоставить по запросу уполномоченных органов информацию или документы; сокрытие преступлений в составе организованной преступной группы; предоставление услуг криптологии, направленных на обеспечение функций конфиденциальности без соответствующего заявления, и импорт средств криптологии, не обеспечивающих исключительно функции аутентификации или проверки целостности без предварительного уведомления.Он также обвиняется в соучастии в распространении организованной группой изображения несовершеннолетнего, которое носит порнографический характер; в соучастии в незаконном обороте наркотиков; в мошенничестве организованной группой; соучастии в передаче или предоставлении без законных оснований оборудования, инструмента, программы или данных, разработанных или адаптированных для взлома и доступа к функционированию автоматизированной системы обработки данных; в соучастии в преступном сообществе с целью совершения преступлений.По информации европейских СМИ со ссылкой на административный документ, полученный от источника, участвующего в деле, французские власти выдали ордера на арест сооснователей мессенджера Telegram братьев Павла и Николая Дуровых 25 марта.Утверждается, что их выписали в рамках расследования, которое вел под прикрытием отдел по борьбе с киберпреступностью парижской прокуратуры. В ходе него неназванный подозреваемый обсуждал склонение несовершеннолетних девочек к съемкам порно и его рассылке, а также угрозы публикации этих материалов в соцсетях.Братьев объявили в розыск после того, как судебный запрос об установлении личности одного из пользователей Telegram остался без ответа.Таким образом, ордера на арест Дуровых выдали по обвинениям, включающим соучастие во владении, распространении, предложении и предоставлении доступа к порнографическим изображениям несовершеннолетних в организованной группе. При этом СМИ пишут, что нет никаких намеков на то, что братья непосредственно причастны к какой-либо незаконной деятельности.28 августа прокуратура Парижа заявила, что Павел Дуров взят под судебный надзор, в частности, с требованием внести залог в размере пяти миллионов евро, обязательством являться в полицейский участок два раза в неделю и запретом покидать территорию Франции. Бизнесмен был освобожден из-под стражи. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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