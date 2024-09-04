https://ria.ru/20240904/durov-1969215528.html
Николай Дуров: что известно о брате создателя Telegram
Николай Дуров: биография, состояние и личная жизнь сооснователя Telegram
Николай Дуров: что известно о брате создателя Telegram
Николай Валерьевич Дуров - математик, программист, старший брат Павла Дурова, основателя социальной сети "Вконтакте" и мессенджера Telegram. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T14:08
2024-09-04T14:08
2024-09-04T14:08
николай дуров
технологии
павел дуров
telegram
задержание павла дурова во франции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1c/1969049295_0:192:1024:768_1920x0_80_0_0_5a40b504e575521d32c32fcd0cfddb52.jpg
Николай ДуровНиколай Валерьевич Дуров - математик, программист, старший брат Павла Дурова, основателя социальной сети "Вконтакте" и мессенджера Telegram.БиографияНиколай Дуров родился 21 ноября 1980 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Его отец – Валерий Дуров – филолог-антиковед, доктор филологических наук, профессор. В 1992-2013 годах возглавлял кафедру классической филологии филфака Санкт-Петербургского университета. Мать также работала преподавателем в СПГУ. В детстве в течение нескольких лет жил в Турине, где его отец преподавал русский язык.Образование и карьераВернувшись в Санкт-Петербург, учился в Академической гимназии имени Д.К. Фадеева. Трижды выигрывал Международную математическую олимпиаду — в 1996, 1997 и 1998 годах, также неоднократно становился призером Международной олимпиады по информатике. После окончания гимназии поступил в Санкт-Петербургский государственный университет. Входил в команду СПбГУ по программированию, в составе которой выиграл в 2000 и в 2001 годах студенческий чемпионат мира по программированию Ассоциации вычислительной техники (ACM-ICPC). В 2005 году защитил диссертацию в СПбГУ на тему: "Метод вычисления группы Галуа многочлена с рациональными коэффициентами". Затем продолжил научную деятельность в Боннском университете, где в 2007 году защитил вторую диссертацию на тему: "Сингулярная геометрия Аракелова". "У моего брата две докторские степени по математике, он очень умный. К тому же он эксперт в криптографии", – сказал Павел Дуров о старшем брате в интервью Такеру Карлсону.С 2006 года Николай Дуров помогал брату с разработкой социальной сети "ВКонтакте", был техническим директором проекта, разрабатывал интерфейс. Покинул компанию после продажи ее Павлом Дуровым в 2013 году.В том же 2013 году Николай Дуров создал собственную систему шифрования. Изначально братья использовали ее для общения между собой, а в дальнейшем внедрили в Telegram.В интервью Такеру Карлсону Павел Дуров отметил, что именно его брат Николай разработал основные принципы шифрования в Telegram, которые используются до сих с небольшими изменениями. По словам Павла Дурова, сам он больше занимался пользовательским интерфейсом, тем, как работает приложение, его функциями и т.д., а Николай отвечал за шифрование.Николай Дуров также является одним из создателей блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON), на базе которой создана криптовалюта Toncoin.Николай Дуров является старшим научным сотрудником петербургского отделения Математического института им. В. А. Стеклова Российской академии наук. Работает в Лаборатории алгебры и теории чисел. Имеет ученую степень кандидата физико-математических наук.Личная жизнь и состояниеНиколай Дуров ведет максимально непубличный образ жизни, информация о его личной жизни, жене и детях отсутствует. В базе данных "БИР-Аналитик" также нет информации о том, что Николай Дуров является владельцем или совладельцев какого-либо юрлица.Арест брата и объявление в розыск28 августа 2024 года стало известно, что Николай Дуров объявлен в розыск во Франции.Это произошло после того, как 24 августа 2024 года его младший брать Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже. Французские власти обвинили бизнесмена в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой.В список преступлений и правонарушений входит соучастие в администрировании онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций организованной группой; отказ предоставить по запросу уполномоченных органов информацию или документы; сокрытие преступлений в составе организованной преступной группы; предоставление услуг криптологии, направленных на обеспечение функций конфиденциальности без соответствующего заявления, и импорт средств криптологии, не обеспечивающих исключительно функции аутентификации или проверки целостности без предварительного уведомления.Он также обвиняется в соучастии в распространении организованной группой изображения несовершеннолетнего, которое носит порнографический характер; в соучастии в незаконном обороте наркотиков; в мошенничестве организованной группой; соучастии в передаче или предоставлении без законных оснований оборудования, инструмента, программы или данных, разработанных или адаптированных для взлома и доступа к функционированию автоматизированной системы обработки данных; в соучастии в преступном сообществе с целью совершения преступлений.По информации европейских СМИ со ссылкой на административный документ, полученный от источника, участвующего в деле, французские власти выдали ордера на арест сооснователей мессенджера Telegram братьев Павла и Николая Дуровых 25 марта.Утверждается, что их выписали в рамках расследования, которое вел под прикрытием отдел по борьбе с киберпреступностью парижской прокуратуры. В ходе него неназванный подозреваемый обсуждал склонение несовершеннолетних девочек к съемкам порно и его рассылке, а также угрозы публикации этих материалов в соцсетях.Братьев объявили в розыск после того, как судебный запрос об установлении личности одного из пользователей Telegram остался без ответа.Таким образом, ордера на арест Дуровых выдали по обвинениям, включающим соучастие во владении, распространении, предложении и предоставлении доступа к порнографическим изображениям несовершеннолетних в организованной группе. При этом СМИ пишут, что нет никаких намеков на то, что братья непосредственно причастны к какой-либо незаконной деятельности.28 августа прокуратура Парижа заявила, что Павел Дуров взят под судебный надзор, в частности, с требованием внести залог в размере пяти миллионов евро, обязательством являться в полицейский участок два раза в неделю и запретом покидать территорию Франции. Бизнесмен был освобожден из-под стражи. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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николай дуров, технологии, павел дуров, telegram, задержание павла дурова во франции
Николай Дуров, Технологии, Павел Дуров, Telegram, Задержание Павла Дурова во Франции
Николай Валерьевич Дуров - математик, программист, старший брат Павла Дурова
, основателя социальной сети "Вконтакте" и мессенджера Telegram.
Николай Дуров родился 21 ноября 1980 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).
Его отец – Валерий Дуров
– филолог-антиковед, доктор филологических наук, профессор. В 1992-2013 годах возглавлял кафедру классической филологии филфака Санкт-Петербургского университета. Мать также работала преподавателем
в СПГУ. В детстве в течение нескольких лет жил в Турине, где его отец преподавал русский язык.
Вернувшись в Санкт-Петербург, учился
в Академической гимназии имени Д.К. Фадеева. Трижды выигрывал Международную математическую олимпиаду — в 1996, 1997 и 1998 годах, также неоднократно становился призером Международной олимпиады по информатике
.
После окончания гимназии поступил в Санкт-Петербургский государственный университет. Входил в команду СПбГУ по программированию, в составе которой выиграл
в 2000 и в 2001 годах студенческий чемпионат мира по программированию Ассоциации вычислительной техники (ACM-ICPC). В 2005 году защитил диссертацию
в СПбГУ на тему: "Метод вычисления группы Галуа многочлена с рациональными коэффициентами". Затем продолжил научную деятельность в Боннском университете, где в 2007 году защитил вторую диссертацию
на тему: "Сингулярная геометрия Аракелова".
"У моего брата две докторские степени по математике, он очень умный. К тому же он эксперт в криптографии", – сказал Павел Дуров
о старшем брате в интервью Такеру Карлсону.
С 2006 года Николай Дуров помогал брату с разработкой социальной сети "ВКонтакте", был техническим директором проекта, разрабатывал интерфейс. Покинул компанию после продажи ее Павлом Дуровым в 2013 году.
В том же 2013 году Николай Дуров создал собственную систему шифрования. Изначально братья использовали ее для общения между собой, а в дальнейшем внедрили в Telegram.
В интервью Такеру Карлсону Павел Дуров отметил, что именно его брат Николай разработал основные принципы шифрования в Telegram, которые используются до сих с небольшими изменениями. По словам Павла Дурова, сам он больше занимался пользовательским интерфейсом, тем, как работает приложение, его функциями и т.д., а Николай отвечал за шифрование.
Николай Дуров является старшим научным сотрудником петербургского отделения Математического института им. В. А. Стеклова Российской академии наук. Работает в Лаборатории алгебры и теории чисел. Имеет ученую степень кандидата физико-математических наук
.
Николай Дуров ведет максимально непубличный образ жизни, информация о его личной жизни, жене и детях отсутствует.
В базе данных "БИР-Аналитик" также нет информации о том, что Николай Дуров
является владельцем или совладельцев какого-либо юрлица.
Арест брата и объявление в розыск
28 августа 2024 года стало известно, что Николай Дуров объявлен в розыск во Франции
.
Это произошло после того, как 24 августа 2024 года его младший брать Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже. Французские власти обвинили бизнесмена в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой.
В список преступлений и правонарушений входит соучастие в администрировании онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций организованной группой; отказ предоставить по запросу уполномоченных органов информацию или документы; сокрытие преступлений в составе организованной преступной группы; предоставление услуг криптологии, направленных на обеспечение функций конфиденциальности без соответствующего заявления, и импорт средств криптологии, не обеспечивающих исключительно функции аутентификации или проверки целостности без предварительного уведомления.
Он также обвиняется
в соучастии в распространении организованной группой изображения несовершеннолетнего, которое носит порнографический характер; в соучастии в незаконном обороте наркотиков; в мошенничестве организованной группой; соучастии в передаче или предоставлении без законных оснований оборудования, инструмента, программы или данных, разработанных или адаптированных для взлома и доступа к функционированию автоматизированной системы обработки данных; в соучастии в преступном сообществе с целью совершения преступлений.
По информации европейских СМИ со ссылкой на административный документ, полученный от источника, участвующего в деле, французские власти выдали ордера на арест сооснователей мессенджера Telegram братьев Павла и Николая Дуровых 25 марта.
Утверждается, что их выписали в рамках расследования, которое вел под прикрытием отдел по борьбе с киберпреступностью парижской прокуратуры. В ходе него неназванный подозреваемый обсуждал склонение несовершеннолетних девочек к съемкам порно и его рассылке, а также угрозы публикации этих материалов в соцсетях.
Братьев объявили в розыск после того, как судебный запрос об установлении личности одного из пользователей Telegram остался без ответа.
Таким образом, ордера на арест Дуровых выдали по обвинениям, включающим соучастие во владении, распространении, предложении и предоставлении доступа к порнографическим изображениям несовершеннолетних в организованной группе. При этом СМИ пишут
, что нет никаких намеков на то, что братья непосредственно причастны к какой-либо незаконной деятельности.
28 августа прокуратура Парижа заявила, что Павел Дуров взят под судебный надзор, в частности, с требованием внести залог в размере пяти миллионов евро, обязательством являться в полицейский участок два раза в неделю и запретом покидать территорию Франции. Бизнесмен был освобожден из-под стражи
.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников