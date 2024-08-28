https://ria.ru/20240828/durov-1969087982.html

Дурова освободили из-под стражи в Париже

Дурова освободили из-под стражи в Париже - РИА Новости, 29.08.2024

Дурова освободили из-под стражи в Париже

Основатель Telegram Павел Дуров покинул здание суда в Париже после освобождения из-под стражи, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-28T23:57

2024-08-28T23:57

2024-08-29T01:54

париж

павел дуров

задержание павла дурова во франции

в мире

telegram

франция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969089233_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3c12334b42fb5d85e38dc978b5d982dd.jpg

ПАРИЖ, 29 авг — РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров покинул здание суда в Париже после освобождения из-под стражи, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.Бизнесмен провел в суде более восьми часов, после чего прокуратура Парижа заявила о возможности его выхода на свободу под залог. Позднее из здания суда выехал кортеж, но, как выяснилось спустя некоторое время, самого основателя Telegram там не было.В итоге Дуров покинул здание спустя еще час, но не через центральный выезд, где собрались журналисты, а через боковые ворота. Там его ждал частный микроавтобус, охрана и, вероятно, адвокат.Перед выходом предприниматель надел бейсболку и солнцезащитные очки. Он не стал ничего комментировать и быстро сел в автобус. Сопровождающий Дурова мужчина вынес вещи и погрузил их в автомобиль, после чего микроавтобус быстро поехал в сторону кольцевой дороги Парижа.Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже 24 августа. Прокуратура французской столицы сообщила, что основателя мессенджера Telegram поместили под стражу для допроса в рамках дела, возбужденного 8 июля "в отношении неназванного лица" по подозрению в 12 преступлениях.Как пишут европейские СМИ, по делу Telegram проходят сооснователи приложения братья Павел и Николай Дуровы. Французские власти 25 марта выдали ордера на их арест по обвинениям, включающим соучастие во владении, распространении, предложении и предоставлении доступа к порнографическим изображениям несовершеннолетних в организованной группе. Однако, по данным медиа, нет никаких намеков на то, что братья причастны к незаконной деятельности.Задержание Дурова вызвало широкую общественную критику во многих странах. На этом фоне президенту Франции Эммануэлю Макрону пришлось объясняться: он заявил, что дело не является политически мотивированным, и пообещал, что решение по нему будут принимать судьи.

https://ria.ru/20240828/durov-1969087545.html

https://ria.ru/20240828/durov-1969085585.html

https://ria.ru/20240828/durov-1968735141.html

париж

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Павел Дуров освобождён из-под стражи, он покинул здание суда в Париже Павел Дуров освобождён из-под стражи, он покинул здание суда в Париже на частном автомобиле, передаёт корреспондент РИА Новости 2024-08-28T23:57 true PT0M34S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

париж, павел дуров, задержание павла дурова во франции, в мире, telegram, франция