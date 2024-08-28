https://ria.ru/20240828/durov-1969083594.html
Дурова обвинили в десяти правонарушениях и преступлениях
Дурова обвинили в десяти правонарушениях и преступлениях - РИА Новости, 28.08.2024
Дурова обвинили в десяти правонарушениях и преступлениях
Основатель Telegram Павел Дуров обвиняется во Франции в 10 правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T23:03
2024-08-28T23:03
2024-08-28T23:55
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ПАРИЖ, 28 авг – РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров обвиняется во Франции в 10 правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, говорится в заявлении парижской прокуратуры."Павлу Дурову 28 августа 2024 года было предъявлено обвинение по всем преступлениям, указанным в первоначальном обвинительном заключении", - сказано в документе.В список преступлений и правонарушений входит соучастие в администрировании онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций организованной группой; отказ предоставить по запросу уполномоченных органов информацию или документы; сокрытие преступлений в составе организованной преступной группы; предоставление услуг криптологии, направленных на обеспечение функций конфиденциальности без соответствующего заявления, и импорт средств криптологии, не обеспечивающих исключительно функции аутентификации или проверки целостности без предварительного уведомления.Он также обвиняется в соучастии в распространении организованной группой изображения несовершеннолетнего, которое носит порнографический характер; в соучастии в незаконном обороте наркотиков; в мошенничестве организованной группой; соучастии в передаче или предоставлении без законных оснований оборудования, инструмента, программы или данных, разработанных или адаптированных для взлома и доступа к функционированию автоматизированной системы обработки данных; в соучастии в преступном сообществе с целью совершения преступлений.Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа.Задержание Дурова вызвало широкую критику общественности во многих странах. На фоне этого президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление, в котором отметил, что задержание Дурова не является политическим решением, и пообещал, что решение по делу бизнесмена будут принимать судьи.
https://ria.ru/20240828/durov-1968735141.html
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задержание павла дурова во франции, франция, париж, павел дуров, эммануэль макрон, telegram, в мире
Задержание Павла Дурова во Франции, Франция, Париж, Павел Дуров, Эммануэль Макрон, Telegram, В мире
Дурова обвинили в десяти правонарушениях и преступлениях
Прокуратура Парижа: Дурова обвинили в десяти правонарушениях и преступлениях
ПАРИЖ, 28 авг – РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров обвиняется во Франции в 10 правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, говорится в заявлении парижской прокуратуры.
"Павлу Дурову 28 августа 2024 года было предъявлено обвинение по всем преступлениям, указанным в первоначальном обвинительном заключении", - сказано в документе.
В список преступлений и правонарушений входит соучастие в администрировании онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций организованной группой; отказ предоставить по запросу уполномоченных органов информацию или документы; сокрытие преступлений в составе организованной преступной группы; предоставление услуг криптологии, направленных на обеспечение функций конфиденциальности без соответствующего заявления, и импорт средств криптологии, не обеспечивающих исключительно функции аутентификации или проверки целостности без предварительного уведомления.
Он также обвиняется в соучастии в распространении организованной группой изображения несовершеннолетнего, которое носит порнографический характер; в соучастии в незаконном обороте наркотиков; в мошенничестве организованной группой; соучастии в передаче или предоставлении без законных оснований оборудования, инструмента, программы или данных, разработанных или адаптированных для взлома и доступа к функционированию автоматизированной системы обработки данных; в соучастии в преступном сообществе с целью совершения преступлений.
Дуров был задержан в аэропорту Парижа
Ле-Бурже 24 августа.
Задержание Дурова вызвало широкую критику общественности во многих странах. На фоне этого президент Франции Эммануэль Макрон
сделал заявление, в котором отметил, что задержание Дурова не является политическим решением, и пообещал, что решение по делу бизнесмена будут принимать судьи.