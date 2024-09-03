https://ria.ru/20240903/vystavka-1970123714.html

В рамках ВЭФ открылась выставка "Улица Дальнего Востока"

В рамках ВЭФ открылась выставка "Улица Дальнего Востока" - РИА Новости, 03.09.2024

В рамках ВЭФ открылась выставка "Улица Дальнего Востока"

Выставка "Улица Дальнего Востока" открылась в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T04:44

2024-09-03T04:44

2024-09-03T07:23

юрий трутнев

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

дальний восток

россия

китай

камчатка

забайкальский край

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Выставка "Улица Дальнего Востока" открылась в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке, передает корреспондент РИА Новости.Торжественная церемония открытия выставки состоялась на набережной бухты Аякс."Мы вновь вместе открываем "Улицу Дальнего Востока". Она родилась девять лет назад как мечта о том, что можно в одном месте показать огромный Дальний Восток, все совсем разные 11 регионов. Мы каждый год на выставке показываем новые проекты, в том числе новые дороги, больницы и другие – то, как развивается наш Дальний Восток. Рассказываем, о чем мечтаем и чего добиваемся. Уверен в том, что общими усилиями мы добьемся всех поставленных целей", - сказал вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в видеообращении на церемонии открытия.В дни выставки "Улица Дальнего Востока" на главной сцене выступят творческие коллективы субъектов ДФО, пройдут конкурсы. В рамках перекрестных Годов культуры России и Китая Приморский край представит на "Улице Дальнего Востока" совместный концерт Тихоокеанского симфонического оркестра и оркестровых музыкантов и артистов хора консерватории города Шеньян провинции Ляонин (КНР). На выставке все регионы Дальнего Востока представили свои экспозиции.Как передает корреспондент РИА Новости, на выставке представлен микс из разных музыкальных и танцевальных жанров: на стенде Камчатки играет рок-коллектив, на стенде Забайкальского края - джаз-бэнд. Рядом со стендом Приморского края танцуют девушки, в прически которых вплетены корабли. Также на разных стендах представлена разнообразная этническая музыка народов русского севера, а на одном из стендов - казачий хор.Еврейская автономная республика знакомит гостей выставки со своей историей, стихотворениями местных поэтов и песнями на идише. Жители Хабаровского края играют на баяне, Чукотка и Якутия демонстрируют танцы в народных костюмах. На стенде Якутии можно приобрести украшения и бриллианты, а на стенде Магадана - ювелирную продукцию из золотых самородков.Кроме того, по всей "Улице Дальнего Востока", на которой представлены регионы, ходят ростовые куклы и мимы, объединяя локации и коммуницируя с людьми."Улица Дальнего Востока" удивит посетителей и в вечернее время: благодаря подсветке стенды становятся более аутентичными, а жизнь набережной не останавливается за счет постоянных мероприятий.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240903/kniga-1970132557.html

https://ria.ru/20240903/dom_sokola-1970122240.html

https://ria.ru/20240903/vef-1970120466.html

дальний восток

россия

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камчатка

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приморский край

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юрий трутнев, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , дальний восток, россия, китай, камчатка, забайкальский край, приморский край