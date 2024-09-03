https://ria.ru/20240903/vsu-1970313365.html

WP показала серьезность потерь ВСУ при помощи видео с кладбища

WP показала серьезность потерь ВСУ при помощи видео с кладбища - РИА Новости, 03.09.2024

WP показала серьезность потерь ВСУ при помощи видео с кладбища

Американская газета Washington Post продемонстрировала серьезность потерь среди военных ВСУ видеороликом с кладбища в Харькове. РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T16:58

2024-09-03T16:58

2024-09-03T16:58

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Американская газета Washington Post продемонстрировала серьезность потерь среди военных ВСУ видеороликом с кладбища в Харькове. На кадрах видны десятки могил с украинскими флагами. Согласно описанию, ролик был снят в конце августа на муниципальном кладбище №17 в Харькове. "Похоже, что могил убитых солдат стало в два раза больше, чем... ровно год назад", - пишет польская журналистка Анна Гусарская, которая и предоставила изданию видео с кладбища. Ранее Владимир Зеленский заявил, что потери ВСУ с февраля 2022 года составили 31 тысячу человек погибшими. Официальный предстатель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эти слова, заявила, что каждый гражданин Украины понимает, что это ложь. Тогдашний министр обороны РФ Сергей Шойгу 20 февраля заявил, что ВСУ потеряли 166 тысяч человек убитыми и ранеными только в ходе безуспешного контрнаступления с 4 июня 2023 года. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что Зеленский занизил цифры потерь ВСУ по крайней мере в 10 раз.

https://ria.ru/20240903/dzhonson-1970299890.html

харьков

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в мире, харьков, украина, вооруженные силы украины, сша