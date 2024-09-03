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WP показала серьезность потерь ВСУ при помощи видео с кладбища - РИА Новости, 03.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:58 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/vsu-1970313365.html
WP показала серьезность потерь ВСУ при помощи видео с кладбища
WP показала серьезность потерь ВСУ при помощи видео с кладбища - РИА Новости, 03.09.2024
WP показала серьезность потерь ВСУ при помощи видео с кладбища
Американская газета Washington Post продемонстрировала серьезность потерь среди военных ВСУ видеороликом с кладбища в Харькове. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T16:58
2024-09-03T16:58
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
украина
вооруженные силы украины
сша
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Американская газета Washington Post продемонстрировала серьезность потерь среди военных ВСУ видеороликом с кладбища в Харькове. На кадрах видны десятки могил с украинскими флагами. Согласно описанию, ролик был снят в конце августа на муниципальном кладбище №17 в Харькове. "Похоже, что могил убитых солдат стало в два раза больше, чем... ровно год назад", - пишет польская журналистка Анна Гусарская, которая и предоставила изданию видео с кладбища. Ранее Владимир Зеленский заявил, что потери ВСУ с февраля 2022 года составили 31 тысячу человек погибшими. Официальный предстатель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эти слова, заявила, что каждый гражданин Украины понимает, что это ложь. Тогдашний министр обороны РФ Сергей Шойгу 20 февраля заявил, что ВСУ потеряли 166 тысяч человек убитыми и ранеными только в ходе безуспешного контрнаступления с 4 июня 2023 года. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что Зеленский занизил цифры потерь ВСУ по крайней мере в 10 раз.
https://ria.ru/20240903/dzhonson-1970299890.html
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в мире, харьков, украина, вооруженные силы украины, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Украина, Вооруженные силы Украины, США
WP показала серьезность потерь ВСУ при помощи видео с кладбища

WP продемонстрировала серьезность потерь ВСУ кадрами с кладбища в Харькове

© AP Photo / Francisco SecoМогилы погибших украинских военных в Харькове
Могилы погибших украинских военных в Харькове - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Могилы погибших украинских военных в Харькове. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Американская газета Washington Post продемонстрировала серьезность потерь среди военных ВСУ видеороликом с кладбища в Харькове.
На кадрах видны десятки могил с украинскими флагами. Согласно описанию, ролик был снят в конце августа на муниципальном кладбище №17 в Харькове.
"Похоже, что могил убитых солдат стало в два раза больше, чем... ровно год назад", - пишет польская журналистка Анна Гусарская, которая и предоставила изданию видео с кладбища.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что потери ВСУ с февраля 2022 года составили 31 тысячу человек погибшими. Официальный предстатель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эти слова, заявила, что каждый гражданин Украины понимает, что это ложь. Тогдашний министр обороны РФ Сергей Шойгу 20 февраля заявил, что ВСУ потеряли 166 тысяч человек убитыми и ранеными только в ходе безуспешного контрнаступления с 4 июня 2023 года. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что Зеленский занизил цифры потерь ВСУ по крайней мере в 10 раз.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковУкраинаВооруженные силы УкраиныСША
 
 
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