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РЖД оценили сокращение времени в пути после запуска ВСМ Москва — Петербург - РИА Новости, 03.09.2024
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05:28 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/vsm-1970126375.html
РЖД оценили сокращение времени в пути после запуска ВСМ Москва — Петербург
РЖД оценили сокращение времени в пути после запуска ВСМ Москва — Петербург - РИА Новости, 03.09.2024
РЖД оценили сокращение времени в пути после запуска ВСМ Москва — Петербург
РЖД с запуском высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург ожидают значительного сокращения времени в пути поездов и до других... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T05:28
2024-09-03T05:28
ржд
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
москва
санкт-петербург
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. РЖД с запуском высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург ожидают значительного сокращения времени в пути поездов и до других городов России, заметил корреспондент РИА Новости в материалах компании на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут. "Сокращение времени в пути… "Санкт-Петербург — Великий Новгород — Тверь — Москва" — первый этап создания сети ВСМ… Петрозаводск-Москва (920 километров) Экономия (времени – ред.) составит 3 часа 05 минут… Тула-Санкт-Петербург (852 километра) Экономия (времени – ред.) составит 6 часов 45 минут… Псков-Москва (687 километров)… Экономия составит 5 часов 35 минут", - говорится в материалах РЖД. В частности, указано, что сейчас время в пути поезда из Петрозаводска в Москву составляет 10 часов 50 минут, а с использованием, в том числе, построенной ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом, сократится до 7 часов 45 минут, из Тулы в Санкт-Петербург – сократится до 4 часов 45 минут с 11 часов 30 минут, из Пскова в Москву – до 5 часов 45 минут с 11 часов 20 минут. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240903/rzhd-1970121161.html
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ржд, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , москва, санкт-петербург, россия
РЖД, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Москва, Санкт-Петербург, Россия
РЖД оценили сокращение времени в пути после запуска ВСМ Москва — Петербург

РЖД с запуском ВСМ Москва — Петербург ждут сокращения времени в пути поездов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024. Работа форума
ПМЭФ-2024. Работа форума - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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ПМЭФ-2024. Работа форума. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. РЖД с запуском высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург ожидают значительного сокращения времени в пути поездов и до других городов России, заметил корреспондент РИА Новости в материалах компании на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут.
Логотип ОАО Российские железные дороги - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
РЖД в планах по вокзалам ВСМ указали опцию покупки единого билета
Вчера, 04:17
"Сокращение времени в пути… "Санкт-Петербург — Великий НовгородТверь — Москва" — первый этап создания сети ВСМ… Петрозаводск-Москва (920 километров) Экономия (времени – ред.) составит 3 часа 05 минут… Тула-Санкт-Петербург (852 километра) Экономия (времени – ред.) составит 6 часов 45 минут… Псков-Москва (687 километров)… Экономия составит 5 часов 35 минут", - говорится в материалах РЖД.
В частности, указано, что сейчас время в пути поезда из Петрозаводска в Москву составляет 10 часов 50 минут, а с использованием, в том числе, построенной ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом, сократится до 7 часов 45 минут, из Тулы в Санкт-Петербург – сократится до 4 часов 45 минут с 11 часов 30 минут, из Пскова в Москву – до 5 часов 45 минут с 11 часов 20 минут.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Терминал ВСМ - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
В РЖД оценили, сколько человек потребуется для строительства ВСМ
Вчера, 03:49
 
РЖДДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)МоскваСанкт-ПетербургРоссия
 
 
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