https://ria.ru/20240903/vsm-1970119583.html

В РЖД оценили, сколько человек потребуется для строительства ВСМ

В РЖД оценили, сколько человек потребуется для строительства ВСМ - РИА Новости, 03.09.2024

В РЖД оценили, сколько человек потребуется для строительства ВСМ

Почти 39 тысяч человек потребуется в среднем ежегодно для строительства высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в России, сообщается в информации РЖД РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T03:49

2024-09-03T03:49

2024-09-03T03:49

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

владимир путин

ржд

россия

москва

санкт-петербург

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0e/1966140236_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_d0052fa9b70df881adf564f1dc955be3.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Почти 39 тысяч человек потребуется в среднем ежегодно для строительства высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в России, сообщается в информации РЖД на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), с которой ознакомилось РИА Новости. "Строительство сети ВСМ предусмотрено Транспортной стратегией Российской Федерации… 38,9 тысяч человек среднегодовая потребность для строительства", - говорится в материалах. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут. В целом планируется создание сети ВСМ в России. Президент России Владимир Путин одобрил строительство пяти таких дорог. РЖД в марте показывали очередность их строительства. Так, после высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург планируется строительство ВСМ из столицы в Екатеринбург, затем в Адлер, потом в Минск и после в Рязань. Путин также предлагал подумать и о включении в систему ВСМ Луганска и Донецка.

https://ria.ru/20240903/rzhd-1970119374.html

россия

москва

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вэф — 2024 (восточный экономический форум) , владимир путин, ржд, россия, москва, санкт-петербург, экономика