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В РЖД оценили, сколько человек потребуется для строительства ВСМ - РИА Новости, 03.09.2024
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03:49 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/vsm-1970119583.html
В РЖД оценили, сколько человек потребуется для строительства ВСМ
В РЖД оценили, сколько человек потребуется для строительства ВСМ - РИА Новости, 03.09.2024
В РЖД оценили, сколько человек потребуется для строительства ВСМ
Почти 39 тысяч человек потребуется в среднем ежегодно для строительства высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в России, сообщается в информации РЖД РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T03:49
2024-09-03T03:49
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
владимир путин
ржд
россия
москва
санкт-петербург
экономика
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Почти 39 тысяч человек потребуется в среднем ежегодно для строительства высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в России, сообщается в информации РЖД на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), с которой ознакомилось РИА Новости. "Строительство сети ВСМ предусмотрено Транспортной стратегией Российской Федерации… 38,9 тысяч человек среднегодовая потребность для строительства", - говорится в материалах. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут. В целом планируется создание сети ВСМ в России. Президент России Владимир Путин одобрил строительство пяти таких дорог. РЖД в марте показывали очередность их строительства. Так, после высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург планируется строительство ВСМ из столицы в Екатеринбург, затем в Адлер, потом в Минск и после в Рязань. Путин также предлагал подумать и о включении в систему ВСМ Луганска и Донецка.
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вэф — 2024 (восточный экономический форум) , владимир путин, ржд, россия, москва, санкт-петербург, экономика
ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Владимир Путин, РЖД, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Экономика
В РЖД оценили, сколько человек потребуется для строительства ВСМ

РЖД: строительство ВСМ потребует в среднем около 39 тысяч человек в год

© Первый проектный институтТерминал ВСМ
Терминал ВСМ - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© Первый проектный институт
Терминал ВСМ. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Почти 39 тысяч человек потребуется в среднем ежегодно для строительства высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в России, сообщается в информации РЖД на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), с которой ознакомилось РИА Новости.
«
"Строительство сети ВСМ предусмотрено Транспортной стратегией Российской Федерации… 38,9 тысяч человек среднегодовая потребность для строительства", - говорится в материалах.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут.
В целом планируется создание сети ВСМ в России. Президент России Владимир Путин одобрил строительство пяти таких дорог. РЖД в марте показывали очередность их строительства. Так, после высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург планируется строительство ВСМ из столицы в Екатеринбург, затем в Адлер, потом в Минск и после в Рязань. Путин также предлагал подумать и о включении в систему ВСМ Луганска и Донецка.
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ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)Владимир ПутинРЖДРоссияМоскваСанкт-ПетербургЭкономика
 
 
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