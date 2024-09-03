https://ria.ru/20240903/vef-2024-1970116286.html
ВЭФ-2024 открылся на площадке ДВФУ во Владивостоке
ВЭФ-2024 открылся на площадке ДВФУ во Владивостоке - РИА Новости, 03.09.2024
ВЭФ-2024 открылся на площадке ДВФУ во Владивостоке
Восточный экономический форум открылся на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T02:43
2024-09-03T02:43
2024-09-03T03:20
экономика
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дальний восток
дальневосточный федеральный университет
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
генеральная прокуратура рф
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Восточный экономический форум открылся на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке, передает корреспондент РИА Новости.ВЭФ-2024 проходит на площадке ДВФУ на острове Русском во Владивостоке 3-6 сентября. РИА Новости — генеральный информационный партнер форума. В первый день форума на площадке пройдет ряд мероприятий, в том числе второй международный форум "День сокола". Деловые мероприятия начнутся в 10.00 по местному времени (3.00 мск).Стенды министерств и ведомств уже начали работать на площадке, среди них — стенды Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, Роспотребнадзора, Генпрокуратуры, Минпромторга, Роструда, Минобрнауки. Представлена также экспозиция МЧС. Начали работу стенды крупнейших корпораций, в том числе ВЭБ.РФ, Русгидро, Сбер, Роснефть. Для гостей форума будет работать ресторан Рыбный дом Росрыболовства. Также в отдельном павильоне представлен официальный автомобиль форума китайского бренда HONGQI.
https://ria.ru/20240829/putin-1969198352.html
https://ria.ru/20240729/vef-1962615383.html
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экономика, русский (остров), владивосток, дальний восток, дальневосточный федеральный университет, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), генеральная прокуратура рф, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Русский (остров), Владивосток, Дальний Восток, Дальневосточный федеральный университет, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Генеральная прокуратура РФ, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
ВЭФ-2024 открылся на площадке ДВФУ во Владивостоке
Восточный экономический форум открылся на площадке ДВФУ во Владивостоке