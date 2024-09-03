Первый день ВЭФ-2024

Восточный экономический форум (ВЭФ) открылся на площадке Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.
Восточный экономический форум (ВЭФ) открылся на площадке Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.
В форуме примут участие более шести тысяч гостей из 76 стран.
В форуме примут участие более шести тысяч гостей из 76 стран.
В их числе — главы 650 российских и 44 иностранных компаний.
В их числе — главы 650 российских и 44 иностранных компаний.
Заявленная главная цель форума — содействовать ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширению международного сотрудничества в АТР.
Заявленная главная цель форума — содействовать ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширению международного сотрудничества в АТР.
В первый день форума пройдет ряд мероприятий, включая второй международный форум "День сокола".
В первый день форума пройдет ряд мероприятий, включая второй международный форум "День сокола".
Проведение второго международного форума "День сокола" позволит вывести диалог ведущих мировых специалистов на новый уровень и расширить тематику деловой программы.
Проведение второго международного форума "День сокола" позволит вывести диалог ведущих мировых специалистов на новый уровень и расширить тематику деловой программы.
Россия ежегодно увеличивает темпы природоохранной работы и ставит перед собой амбициозные задачи по восстановлению численности редких видов животных и растений, подчеркнул вице-премьер Дмитрий Патрушев.
Россия ежегодно увеличивает темпы природоохранной работы и ставит перед собой амбициозные задачи по восстановлению численности редких видов животных и растений, подчеркнул вице-премьер Дмитрий Патрушев.
Он отметил, что на форуме обсудят не только вопросы, касающиеся непосредственно птиц семейства соколиных, но и, например, затронут тему восстановления популяции дрофы-красотки.
Он отметил, что на форуме обсудят не только вопросы, касающиеся непосредственно птиц семейства соколиных, но и, например, затронут тему восстановления популяции дрофы-красотки.
На стенде Владивостокского морского торгового порта организуют серию кинопоказов о жизни Дальнего Востока.
На стенде Владивостокского морского торгового порта организуют серию кинопоказов о жизни Дальнего Востока.
Сахалин также представил на одной из площадок ВЭФ большой фильм о природных достопримечательностях и исторической ценности Курильских островов.
Сахалин также представил на одной из площадок ВЭФ большой фильм о природных достопримечательностях и исторической ценности Курильских островов.
Выставка "Улица Дальнего Востока" открылась в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
Выставка "Улица Дальнего Востока" открылась в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
Торжественная церемония открытия выставки состоялась на набережной бухты Аякс.
Торжественная церемония открытия выставки состоялась на набережной бухты Аякс.
В дни выставки, на главной сцене выступят творческие коллективы субъектов ДФО, пройдут конкурсы.
В дни выставки, на главной сцене выступят творческие коллективы субъектов ДФО, пройдут конкурсы.
В рамках перекрестных Годов культуры России и Китая Приморский край представит на "Улице Дальнего Востока" совместный концерт Тихоокеанского симфонического оркестра и оркестровых музыкантов и артистов хора консерватории города Шеньян провинции Ляонин (КНР).
В рамках перекрестных Годов культуры России и Китая Приморский край представит на "Улице Дальнего Востока" совместный концерт Тихоокеанского симфонического оркестра и оркестровых музыкантов и артистов хора консерватории города Шеньян провинции Ляонин (КНР).
На фото: стенд РИА Новости на ВЭФ-2024.
Число представителей бизнеса, приезжающих на ВЭФ, выросло на 18% по сравнению с прошлым годом, почти втрое увеличилось число представителей финансовых и консалтинговых компаний, больше стало и сотрудников нефтегазовой промышленности, энергетики и ритейла, говорится в исследовании агентства делового туризма "Аэроклуб".
Число представителей бизнеса, приезжающих на ВЭФ, выросло на 18% по сравнению с прошлым годом, почти втрое увеличилось число представителей финансовых и консалтинговых компаний, больше стало и сотрудников нефтегазовой промышленности, энергетики и ритейла, говорится в исследовании агентства делового туризма "Аэроклуб".
Спрос на командировки во Владивосток в период проведения ВЭФ вырос по сравнению с прошлым годом на 18%, рассказали аналитики.
Спрос на командировки во Владивосток в период проведения ВЭФ вырос по сравнению с прошлым годом на 18%, рассказали аналитики.
Деловую программу форума сопровождают Спортивные игры. Проходит Международный парад парусов ВЭФ, стартовавший в акватории Амурского залива еще до начала официального открытия форума и включающий показательное плавание парусников и яхт разных классов, а также пять парусных регат.
Деловую программу форума сопровождают Спортивные игры. Проходит Международный парад парусов ВЭФ, стартовавший в акватории Амурского залива еще до начала официального открытия форума и включающий показательное плавание парусников и яхт разных классов, а также пять парусных регат.
Интерактивная книга о героях Бурятии с цитатами президента России Владимира Путина представлена в павильоне республики на ВЭФ. Книга подготовлена в единственном экземпляре.
Интерактивная книга о героях Бурятии с цитатами президента России Владимира Путина представлена в павильоне республики на ВЭФ. Книга подготовлена в единственном экземпляре.
Спортивную площадку с турниками, канатами и другим спортинвентарем, на которой транслируются портреты президента РФ Владимира Путина, приготовило Министерство спорта для гостей ВЭФ-2024.
Спортивную площадку с турниками, канатами и другим спортинвентарем, на которой транслируются портреты президента РФ Владимира Путина, приготовило Министерство спорта для гостей ВЭФ-2024.